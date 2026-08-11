Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldi

·79·Jamiyat
Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldi
Qisqacha

Bloger Aziz Hakimov 4 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. U tuhmat, haqorat qilish hamda milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo‘zg‘atishda aybdor deb topildi, biroq urushni targ‘ib qilish bilan bog‘liq ayblov bo‘yicha oqlandi. Jazoni o‘tash muddati 2025 yil 26 sentyabrdan hisoblanadi. Sud Raqamli texnologiyalar vazirligiga «Comrade_Aziz» Telegram kanalini bloklash majburiyatini yukladi.

Bloger Aziz Hakimovga nisbatan sud hukmi o‘qildi. U 4 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Toshkent shahar sudlari ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, 11 avgust kuni jinoyat ishlari bo‘yicha Shayxontohur tuman sudining yopiq sud majlisida Aziz Hakimovga doir jinoyat ishi ko‘rib chiqilib, yakuniy qaror e’lon qilingan.

Sud jarayonida Hakimov Jinoyat kodeksining 150-moddasi, ya’ni urushni targ‘ib qilish bilan bog‘liq ayblov bo‘yicha oqlangan. Sud uning harakatlarida mazkur jinoyat tarkibi mavjud emas, degan xulosaga kelgan.

Biroq bloger Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan tuhmat, 140-moddasi 2-qismidagi haqorat qilish hamda 156-moddasi 2-qismidagi milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo‘zg‘atish bilan bog‘liq jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan.

Sud tomonidan jazolarni qisman qo‘shish tartibida Aziz Hakimovga yakuniy 4 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jazoni o‘tash muddati 2025 yil 26 sentyabrdan hisoblanishi belgilangan.

Shu bilan birga, sud hukmiga ko‘ra, Raqamli texnologiyalar vazirligiga bloger tomonidan Telegram messenjerida yuritilgan «Comrade_Aziz» kanalini bloklash majburiyati yuklatilgan.

Ish doirasida jabrlanuvchi deb topilgan olti nafar shaxsga yetkazilgan moddiy va ma’naviy zararni undirish masalasida fuqarolik ishlari bo‘yicha sudga murojaat qilish huquqi tushuntirilgan.

Shuningdek, sudlanuvchiga hukm ustidan yuqori sud instansiyasiga shikoyat berish tartibi va muddatlari ham ma’lum qilingan.

Aziz HakimovToshkentTelegramRaqamli texnologiyalar vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ot minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiOt minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiBugun, 20:11Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Bugun, 17:52O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?Bugun, 17:52Jizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldiJizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldiBugun, 17:49Namanganda qizni shantaj qilib, iPhone talab qilgan yigit ushlandiNamanganda qizni shantaj qilib, iPhone talab qilgan yigit ushlandiBugun, 16:49Yo‘l o‘rtasida milliy libosda raqsga tushgan qizning harakati e’tirozlarga sabab bo‘ldi (video)Yo‘l o‘rtasida milliy libosda raqsga tushgan qizning harakati e’tirozlarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi