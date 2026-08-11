Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldi
Bloger Aziz Hakimov 4 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. U tuhmat, haqorat qilish hamda milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo‘zg‘atishda aybdor deb topildi, biroq urushni targ‘ib qilish bilan bog‘liq ayblov bo‘yicha oqlandi. Jazoni o‘tash muddati 2025 yil 26 sentyabrdan hisoblanadi. Sud Raqamli texnologiyalar vazirligiga «Comrade_Aziz» Telegram kanalini bloklash majburiyatini yukladi.
Bloger Aziz Hakimovga nisbatan sud hukmi o‘qildi. U 4 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Toshkent shahar sudlari ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, 11 avgust kuni jinoyat ishlari bo‘yicha Shayxontohur tuman sudining yopiq sud majlisida Aziz Hakimovga doir jinoyat ishi ko‘rib chiqilib, yakuniy qaror e’lon qilingan.
Sud jarayonida Hakimov Jinoyat kodeksining 150-moddasi, ya’ni urushni targ‘ib qilish bilan bog‘liq ayblov bo‘yicha oqlangan. Sud uning harakatlarida mazkur jinoyat tarkibi mavjud emas, degan xulosaga kelgan.
Biroq bloger Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan tuhmat, 140-moddasi 2-qismidagi haqorat qilish hamda 156-moddasi 2-qismidagi milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo‘zg‘atish bilan bog‘liq jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan.
Sud tomonidan jazolarni qisman qo‘shish tartibida Aziz Hakimovga yakuniy 4 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jazoni o‘tash muddati 2025 yil 26 sentyabrdan hisoblanishi belgilangan.
Shu bilan birga, sud hukmiga ko‘ra, Raqamli texnologiyalar vazirligiga bloger tomonidan Telegram messenjerida yuritilgan «Comrade_Aziz» kanalini bloklash majburiyati yuklatilgan.
Ish doirasida jabrlanuvchi deb topilgan olti nafar shaxsga yetkazilgan moddiy va ma’naviy zararni undirish masalasida fuqarolik ishlari bo‘yicha sudga murojaat qilish huquqi tushuntirilgan.
Shuningdek, sudlanuvchiga hukm ustidan yuqori sud instansiyasiga shikoyat berish tartibi va muddatlari ham ma’lum qilingan.
…