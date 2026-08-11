“HOWO” yuk mashinasi soliq qarzdorligi uchun xatlanib auksionga qo‘yildi

·33·Jamiyat
“HOWO” yuk mashinasi soliq qarzdorligi uchun xatlanib auksionga qo‘yildi
Qisqacha

“B.” MCHJning Toshkent shahar soliq boshqarmasi oldidagi 107 271 779 so‘mlik qarzdorligi sababli balansidagi “HOWO” rusumli yuk mashinasi xatlandi. Transport vositasi baholanib, uning bozor qiymati 440 951 000 so‘m etib belgilandi. Yuk mashinasi qarzdorlikni qoplash maqsadida “E-auksion” elektron onlayn auksion platformasiga joylashtirildi. Auksiondan tushgan mablag‘lar belgilangan tartibda soliq qarzdorligini qoplashga yo‘naltiriladi.

Majburiy ijro byurosining Sergeli tuman bo‘limi ish yurituvida Toshkent shahar soliq boshqarmasining qaroriga asosan qarzdor “B.” MCHJdan undiruvchi Toshkent shahar soliq boshqarmasi foydasiga 107 271 779 so‘m soliq qarzdorligini undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati bo‘yicha majburiy ijro harakatlari amalga oshirilmoqda.

Mazkur ijro hujjati Byuroning Sergeli tuman bo‘limi ish yurituviga 2026 yil 29 iyun kuni kelib tushgan bo‘lib, davlat ijrochisi tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda ijro ishi qo‘zg‘atilib, qarzdor korxonaga ixtiyoriy muddatda qarzdorlikni bartaraf etish haqida tegishli talabnoma yuborilgan.

Belgilangan muddatda qarzdorlik ixtiyoriy tartibda to‘lanmaganligi sababli davlat ijrochisi tomonidan qarzdor korxonaning mol-mulkiy holati o‘rganilib, unga tegishli bo‘lgan mol-mulklar aniqlangan.

O‘rganishlar natijasida korxona balansida mavjud bo‘lgan “HOWO” rusumli yuk avtotransport vositasi aniqlanib, u belgilangan tartibda xatlangan.
Shundan so‘ng transport vositasi baholanib, uning bozor qiymati 440 951 000 so‘m etib belgilangan.

Qonunchilik talablariga muvofiq mazkur avtotransport vositasi realizatsiya qilish maqsadida “E-auksion” elektron onlayn auksion platformasiga joylashtirilgan.

Hozirgi vaqtda avtotransport vositasini elektron auksion orqali sotish ishlari olib borilmoqda. Auksion natijalariga ko‘ra tushgan mablag‘lar belgilangan tartibda soliq qarzdorligini qoplashga yo‘naltiriladi

Majburiy ijro byurosi tomonidan sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlari ijrosini ta’minlash, shuningdek davlat budjeti oldidagi qarzdorliklarni undirish bo‘yicha chora-tadbirlar izchil davom ettirilmoqda.

HOWOToshkentE-auksion
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdi80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdiBugun, 01:07Ot minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiOt minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiKecha, 20:11Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiBloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiKecha, 17:56Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Kecha, 17:52O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?Kecha, 17:52Jizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldiJizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldiKecha, 17:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi