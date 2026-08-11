O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?

·60·Jamiyat
O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?
Qisqacha

O‘zbekiston Jurnalistlar uyushmasi qoshida Blogerlar ijodiy kengashi rasman o‘z faoliyatini boshladi. Kengash blogerlarni birlashtirish, ularning kasbiy mahoratini oshirish hamda davlat va jamiyat bilan muloqotini rivojlantirishga xizmat qiladi. U blogerlarga axborot olishda huquqiy va tashkiliy yordam ko‘rsatish, noqonuniy bosim va nizoli vaziyatlarda manfaatlarini himoya qilish, shuningdek, mas'uliyatli kontent tayyorlash bo‘yicha treninglar tashkil etishni rejalashtirgan.

O‘zbekiston Jurnalistlar uyushmasi qoshida Blogerlar ijodiy kengashi rasman o‘z faoliyatini boshladi. Yangi tuzilma mamlakatdagi media makon vakillarini birlashtirish, ularning kasbiy mahoratini oshirish hamda davlat va jamiyat bilan samarali muloqot maydonini yaratishga xizmat qiladi.

Ushbu muhim tashabbus haqida O‘zbekiston Jurnalistlar uyushmasi raisi Shuhratjon Oripov ma’lum qildi.

An’anaviy OAV va blogerlik: Jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi kuch

Uyushma raisining ta’kidlashicha, bugungi kunda raqamli media va bloggerura milliy axborot maydonining ajralmas va muhim qismiga aylanib bo‘ldi:

«Bugungi kunda an’anaviy ommaviy axborot vositalari bilan bir qatorda blogerlar ham jamoatchilik fikrini faol shakllantirib, tezkor va ta’sirchan axborot tarqatishda muhim rol o‘ynamoqda. Shu sababli ularning kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash va mas’uliyatli kontent yaratishga ko‘maklashish davr talabidir», — dedi Shuhratjon Oripov.

Huquqiy himoya va bosimlardan xoli faoliyat

Yangi tashkil etilgan Ijodiy kengash blogerlarning haq-huquqlarini himoya qilish bo‘yicha muhim vakolat va vazifalarni o‘z zimmasiga oladi. Jumladan, kengash quyidagi yo‘nalishlarda amaliy yordam ko‘rsatishni rejalashtirgan:

  • Ma’lumot olishda ko‘maklashish: DXSH va davlat organlaridan axborot olish jarayonlarida huquqiy va tashkiliy yordam ko‘rsatish;

  • Huquqiy va konsultativ ko‘mak: Faoliyat davomida turli tahdidlar, noqonuniy bosimlar yoki nizoli vaziyatlarga duch kelinganda blogerlar manfaatini himoya qilish;

  • Kasbiy mahoratni oshirish: Mas’uliyatli va xolis kontent tayyorlash bo‘yicha treninglar va tajriba almashinuvi platformalarini tashkil etish.

Uyushma tomonidan ta’kidlanishicha, bu qadam mamlakatda xolis va sifatli axborot muhitini rivojlantirish yo‘lidagi strategik bosqichdir.

Blogerlik — daromadli biznes: Raqamlar va statistika

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda inflyuyenserlik va blogerlik alohida soha hamda qonuniy biznes sifatida shakllanib bormoqda. Tan olingan raqamlar ham bu sohaning iqtisodiy salmog‘i tobora ortib borayotganini ko‘rsatadi:

  • Ro‘yxatdan o‘tganlar: Mamlakatda 2 mingdan ortiq inflyuyenser va blogerlar rasmiy ro‘yxatdan o‘tgan;

  • Moliyaviy aylanma: O‘tgan yil yakunlariga ko‘ra, 66 ta yirik blogerning umumiy moliyaviy aylanmasi 27 milliard so‘mni tashkil etdi;

  • Davlat budjetiga hissa: Ushbu soha vakillari tomonidan davlat budjetiga 1 milliard so‘mdan ortiq soliq to‘landi.

Blogerlar ijodiy kengashining tuzilishi soha vakillarining ijtimoiy va huquqiy maqomini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O‘zbekiston Jurnalistlari uyushmasiO‘zbekistonShuhratjon Oripov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdi80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdiBugun, 01:07“HOWO” yuk mashinasi soliq qarzdorligi uchun xatlanib auksionga qo‘yildi“HOWO” yuk mashinasi soliq qarzdorligi uchun xatlanib auksionga qo‘yildiKecha, 21:52Ot minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiOt minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiKecha, 20:11Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiBloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiKecha, 17:56Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Kecha, 17:52Jizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldiJizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldiKecha, 17:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi