Xatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldi

·46·Jamiyat
Xatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldi

Jinoyat ishlari bo‘yicha Xatirchi tuman sudi olti oylik o‘g‘lini o‘ta shafqatsizlik bilan o‘ldirishda aybdor deb topilgan 33 yoshli erkakni 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi, deb xabar beradi Nuz.uz.

Fojia 2026 yil 9 yanvar kuni sodir bo‘lgan. Sud materiallariga ko‘ra, erkak dam olishiga xalaqit bergan bolaning yig‘isidan jahli chiqqan. U qarindoshlari ko‘z o‘ngida chaqaloqning og‘zini paypoq bilan berkitgan va uni bir necha marta qattiq silkitgan. Shu paytda bolaning boshi divanning yog‘och qismiga urilgan va u og‘ir tan jarohatlari olgan.

Sud-tibbiy ekspertiza xulosasida chaqaloq og‘ir bosh miya jarohati, qon quyilishi, bosh miya va o‘pka shishi hamda o‘tkir nafas yetishmovchiligi oqibatida vafot etgani ko‘rsatilgan.

Sud erkakni ojiz ahvolda ekani oldindan ayon bo‘lgan shaxsni o‘ta shafqatsizlik bilan qasddan o‘ldirishda aybdor deb topdi. Unga 15 yillik qamoq jazosi tayinlandi.

Dastlab jinoyat ishi qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish moddasi bilan qo‘zg‘atilgan. Chaqaloq vafot etgach, ayblov qasddan odam o‘ldirish moddasiga o‘zgartirilgan

XatirchiTuman sudiOlti oylik chaqaloqJinoyat ishiSud hukmi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada avtobusga gaz to‘ldirish paytida ballon portladiFarg‘onada avtobusga gaz to‘ldirish paytida ballon portladiKecha, 23:57Bektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladiBektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladiKecha, 21:16Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdiBuxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdiKecha, 19:42Jizzaxda qo‘shnisining farzandini urgan ayol yuzasidan tekshiruv boshlandiJizzaxda qo‘shnisining farzandini urgan ayol yuzasidan tekshiruv boshlandiKecha, 19:18Afg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildiAfg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildiKecha, 19:13Termizda ona va bolalar hayotiga xavf solgan haydovchi jazolandiTermizda ona va bolalar hayotiga xavf solgan haydovchi jazolandiKecha, 19:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi