Farg‘onada kadastr rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Tafsilotlar
Farg'ona viloyatida Davlat kadastrlari palatasi tuman filiallaridan birining rahbari noqonuniy qurilgan savdo do'koniga nisbatan qonuniy chora ko'rmaslik evaziga 600 AQSH dollari pora olgani fosh etildi. Mansabdor 1990 yilda tug'ilgan fuqaroning do'koni bo'yicha tuzilgan dalolatnomani bekor qildirib berishni va'da qilgan, biroq keyinchalik pulning 500 AQSH dollarini qaytargan.
Farg‘ona viloyatida Davlat kadastrlari palatasi tuman filiallaridan birining rahbari noqonuniy qurilgan savdo do‘koniga nisbatan qonuniy chora ko‘rmaslik evaziga pora olgani fosh etildi. Mansabdorga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Departament xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida sohadagi navbatdagi noqonuniy holatga chek qo‘yildi.
Va’da qilingan «yordam» va qaytarilgan pullar
Ma’lum qilinishicha, filial rahbari 1990 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaroning noqonuniy ravishda qurilgan savdo do‘koni bo‘yicha Kadastr agentligi tuman bo‘limi tomonidan tuzilgan dalolatnomani bekor qildirib berishni va’da qilgan.
Ushbu «xizmati» hamda obyektga nisbatan tegishli qonuniy choralar ko‘rilmasligini ta’minlash evaziga mansabdor shu yilning iyul oyi boshlarida fuqarodan 600 AQSH dollari miqdorida pul olgan.
Biroq, va’dasini bajara olmagan mansabdor shaxs keyinchalik olingan pulning 500 AQSH dollarini fuqaroga qaytarib bergan.
Tezkor fosh etish va jinoyat ishi
DXX va Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida ushbu noqonuniy xatti-harakat to‘liq fosh etildi.
Hozirda Kadastrlar palatasi tuman filiali rahbariga nisbatan JPKning tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…