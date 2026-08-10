Navoiyda dahshatli fojia: 59 yoshli ishchini qum bosib qoldi (video)
7 avgust kuni Navoiy viloyati Qiziltepa tumanining «Navoiy» mahallasida yer osti quvurlarini ta'mirlayotgan 59 yoshli ishchi ustiga qum o'pirilib tushishi oqibatida voqea joyida halok bo'ldi. Marhum S.Q. «Sfat plyus qurilish» MCHJda yollanma ishchi bo'lib faoliyat yuritgan. Qiziltepa tumani IIB xodimlari hodisa sabablarini va mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya etilganini tekshirmoqda.
Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida yer osti quvurlarini ta’mirlash ishlarini olib borayotgan 59 yoshli ishchi ustiga qum o‘pirilib tushishi oqibatida halok bo‘ldi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinov ma’lum qildi.
Mehnat muhofazasi va xavfsizlik qoidalariga rioya etilishi bilan bog‘liq navbatdagi ayanchli hodisa qurilish sohasidagi xavf-xatarlarni yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.
Voqea tafsilotlari
Ayanchli hodisa 7 avgust kuni Qiziltepa tumanining «Navoiy» mahallasi hududida sodir bo‘lgan.
Olingan ma’lumotlarga ko‘ra:
Fuqaro S.Q. yer ostidan o‘tgan eski quvurlarni ta’mirlash va tiklash ishlarini bajarayotgan bo‘lgan.
Ish jarayonida to‘satdan tuproq/qum qatlami o‘pirilib, uning ustiga tushgan.
Ishchi olgan og‘ir jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan.
Ma’lum qilinishicha, marhum «Sfat plyus qurilish» MCHJda yollanma ishchi sifatida faoliyat yuritib kelayotgan bo‘lgan.
Surishtiruv ishlari va rasmiy munosabat
Mudhish holat yuzasidan tuman markaziy shifoxonasi orqali hududiy ichki ishlar bo‘limiga xabar berilgan. Hozirda Qiziltepa tumani IIB xodimlari tomonidan hodisa sabablarini aniqlash va mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilinganini tekshirish bo‘yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Achchiq statistika: 2026 yilning 6 oyida 137 kishi halok bo‘lgan
Davlat mehnat inspeksiyasi taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakatda mehnat xavfsizligi bilan bog‘liq vaziyat xavotirliligicha qolmoqda.
2026 yilning birinchi yarmida:
Mehnat faoliyati bilan bog‘liq 447 ta baxtsiz hodisa sodir bo‘lgan;
Ushbu hodisalar oqibatida 494 nafar xodim turli darajada jabrlangan;
Afsuski, 137 nafar ishchi-xizmatchi ish joyida halok bo‘lgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…