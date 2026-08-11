Kitoblik tadbirkor tug‘ilib o‘sgan mahallasiga poliklinika qurib berdi

·109·Jamiyat
Kitoblik tadbirkor tug‘ilib o‘sgan mahallasiga poliklinika qurib berdi
Qisqacha

Kitob tumanida tadbirkor Sherali Rajabov tug‘ilib o‘sgan «Katlos» mahallasi aholisi uchun 19-sonli oilaviy poliklinika binosini qurib berdi. Zamonaviy talablar asosida barpo etilgan muassasa hududdagi qariyb 10 ming nafar aholiga xizmat ko‘rsatmoqda. Qashqadaryo viloyati hokimi Murotjon Azimov poliklinikaga tashrif buyurib, yaratilgan sharoitlar va tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayoni bilan tanishdi.

Kitob tumanida tadbirkor Sherali Rajabov o‘zi tug‘ilib o‘sgan «Katlos» mahallasi aholisi uchun 19-sonli oilaviy poliklinika binosini qurib berdi. Zamonaviy talablar asosida barpo etilgan tibbiyot muassasasi hududda istiqomat qiluvchi qariyb 10 ming nafar aholiga xizmat ko‘rsatmoqda.

Qashqadaryo viloyati hokimi Murotjon Azimov poliklinikaga tashrif buyurib, muassasada yaratilgan sharoitlar hamda tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayoni bilan tanishdi.

Tashrif davomida aholiga qulay va sifatli tibbiy xizmat ko‘rsatish uchun yaratilgan imkoniyatlar ko‘zdan kechirildi. Viloyat hokimi tadbirkor Sherali Rajabovning o‘z mahallasi rivojiga qo‘shayotgan hissasini e’tirof etib, bunday xayrli tashabbuslar aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta’kidladi.

KitobSherali RajabovMurotjon AzimovQashqadaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdi80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdiBugun, 01:07“HOWO” yuk mashinasi soliq qarzdorligi uchun xatlanib auksionga qo‘yildi“HOWO” yuk mashinasi soliq qarzdorligi uchun xatlanib auksionga qo‘yildiKecha, 21:52Ot minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiOt minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiKecha, 20:11Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiBloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiKecha, 17:56Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Kecha, 17:52O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?Kecha, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi