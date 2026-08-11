Qo‘y sotib olish bahonasida taksichini o‘ldirgan yigit 20 yilga qamaldi
1999 yilda tug‘ilgan Jizzaxlik yigit 77 yoshli taksi haydovchisini qo‘y sotib olish bahonasida odamlar deyarli yashamaydigan yaylovga olib borib, o‘ldirgan. U marhumning puli, telefoni va avtomobil kalitlarini olib, Nexia-3 rusumli mashinada hodisa joyidan ketgan hamda keyin yo‘lovchi tashishda davom etgan. Yigit Samarqand shahrida Yo‘l-patrul xizmati xodimlari tomonidan qo‘lga olingan.
1999 yilda tug‘ilgan Jizzaxlik yigit Samarqandga borish maqsadida taksiga o‘tiradi. Yo‘l davomida u 77 yoshli haydovchining yonida pul borligini ko‘rib, jinoiy niyatini amalga oshirishga qaror qiladi.
U haydovchiga tog‘li hududdan qo‘y sotib olmoqchi ekanini aytib, odamlar deyarli yashamaydigan yaylovga borishni taklif qiladi. Buning uchun yo‘l haqiga qo‘shimcha pul berishini ham va’da qiladi.
Manzilga yetib borgach, yigit keksa haydovchiga hujum qilib, uni o‘ldiradi. Shundan so‘ng marhumning puli, telefoni va avtomobil kalitlarini olib, uning Nexia-3 rusumli mashinasida hodisa joyini tark etadi.
Eng achinarlisi, u qotillikdan so‘ng ham mazkur avtomobilda yo‘lovchilar tashib, o‘zini hech narsa bo‘lmagandek tutishga uringan. Biroq uning bu harakati uzoqqa bormadi. Yigit Samarqand shahrida Yo‘l-patrul xizmati xodimlari tomonidan to‘xtatilib, qo‘lga olingan.
Sud hukmiga ko‘ra, u qasddan odam o‘ldirish, bosqinchilik hamda avtomobilni olib qochishda aybdor deb topildi. Unga nisbatan 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
…