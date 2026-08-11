Jizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldi
Jizzax viloyati Zomin tumanida Onix va Volkswagen avtomobillari to‘qnashishi oqibatida har ikki transport vositasi haydovchisi halok bo‘ldi. YTH 11 avgust kuni soat 10:05 lar atrofida Alisher Navoiy mahallasidan o‘tuvchi Jizzax–Ravot–Zomin–Savot avtomobil yo‘lida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko‘ra, 1998 yilda tug‘ilgan F.E. boshqargan Onix qarama-qarshi yo‘nalishda kelayotgan, Toshkent shahrida yashovchi 28 yoshli A.R. boshqaruvidagi Volkswagen bilan to‘qnashgan.
Jizzax viloyatining Zomin tumanida ikki yengil avtomobil ishtirokida og‘ir yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Onix va Volkswagen avtomobillarining to‘qnashuvi oqibatida har ikki transport vositasining haydovchisi ham hayotdan ko‘z yumdi.
“Kun.uz” xabar berishicha, YTH 11 avgust kuni soat 10:05 lar atrofida Alisher Navoiy mahallasi hududidan o‘tuvchi Jizzax–Ravot–Zomin–Savot avtomobil yo‘lida ro‘y bergan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 1998 yilda tug‘ilgan F.E. Onix avtomobilini boshqarib ketayotgan vaqtida harakat yo‘nalishini o‘zgartirib, qarama-qarshi tomondan kelayotgan Volkswagen bilan to‘qnashib ketgan. Volkswagen avtomashinasiga esa Toshkent shahrida yashovchi, 28 yoshli A.R. boshchilik qilgan.
Ikki haydovchi ham vafot etdi
Kuchli to‘qnashuv natijasida har ikki avtomobil haydovchisi og‘ir tan jarohatlarini olgan. Shifokorlar ko‘rsatgan yordamga qaramay, ularning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.
Hodisaning dastlabki sababi sifatida Onix haydovchisining boshqaruv vaqtida uxlab qolgani va shu sababli qarama-qarshi harakatlanish qismiga chiqib ketgani ko‘rsatilmoqda. Voqeaning barcha tafsilotlari tegishli tartibda o‘rganilmoqda.
…