YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)
Mototsikl haydovchisi YPX inspektorlarining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmagani va harakat xavfsizligiga tahdid solgani uchun 15 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi. U «Yangi O'zbekiston» bog'i atrofidagi gavjum yo'lda yuqori tezlikda harakatlanib, qoidabuzarlikni videoga olgan. Surishtiruvda haydovchida mototsikl boshqarish uchun zarur bo'lgan «A» toifali guvohnoma yo'qligi, faqat «B» toifali guvohnomaga ega ekani aniqlangan.
Ijtimoiy tarmoqlarda mototsikl haydovchisi tomonidan tasvirga olingan va keng muhokamalarga sabab bo‘lgan videotasvir tarqaldi. Unda haydovchi Yo‘l-patrul xizmati (YPX) inspektorlarining to‘xtash haqidagi qonuniy talabini namoyishkorona tarzda e’tiborsiz qoldirib, yuqori tezlikda harakatni davom ettirgani aks etgan.
«Yangi O‘zbekiston» bog‘i yaqinidagi xavfli poyga
Ma’lum bo‘lishicha, ushbu qoidabuzarlik holati va videotasvir Toshkent viloyati hamda poytaxtni bog‘lovchi gavjum yo‘llardan birida — «Yangi O‘zbekiston» bog‘i atrofida sodir bo‘lgan. Mototsiklchi yo‘l harakati xavfsizligi qoidalarini va ichki ishlar xodimlarining talablarini qo‘pol ravishda buzib, atrofdagi boshqa harakat qatnashchilarining hayotiga ham xavf tug‘dirgan.
IIBB munosabati va sud hukmi
Toshkent shahar IIBB YHXB matbuot xizmatining xabar berishicha, IIBB xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor surishtiruv tadbirlari davomida qoidabuzar mototsiklchining shaxsi zudlik bilan aniqlangan. Unga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining (MJtK) tegishli moddalari bilan ma’muriy bayonnoma va zarur hujjatlar rasmiylashtirildi.
Ishni ko‘rib chiqqan jinoyat ishlari bo‘yicha sudim qarori bilan, YPX xodimining qonuniy talabiga bo‘ysunmagan va harakat xavfsizligiga tahdid solgan haydovchiga nisbatan 15 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.
«A» toifasi yo‘q, faqat «B»: Qoidabuzarga qo‘shimcha chora ko‘riladi
Surishtiruv davomida yana bir muhim jihat oshkor bo‘ldi. Haydovchining mototsiklni boshqarish uchun majburiy hisoblangan «A» toifasidagi haydovchilik guvohnomasi umuman bo‘lmagan. U faqat yengil avtomobillarni boshqarish huquqini beruvchi «B» toifadagi guvohnomaga ega bo‘lgan, xolos.
IIBB YHXB ogohlantirishicha, 15 sutkalik ma’muriy qamoq muddatini o‘tab bo‘lganidan so‘ng ham haydovchi transport vositasini shunchaki olib keta olmaydi. Unda tegishli «A» toifasi bo‘lmagani sababli, mototsiklni jarima maydonchasidan olish yoki unga egalik qilish masalasida qonunchilikka muvofiq qo‘shimcha qat’iy choralar ko‘rilishi bildirilgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…