YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)

·58·Jamiyat
YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)
Qisqacha

Mototsikl haydovchisi YPX inspektorlarining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmagani va harakat xavfsizligiga tahdid solgani uchun 15 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi. U «Yangi O'zbekiston» bog'i atrofidagi gavjum yo'lda yuqori tezlikda harakatlanib, qoidabuzarlikni videoga olgan. Surishtiruvda haydovchida mototsikl boshqarish uchun zarur bo'lgan «A» toifali guvohnoma yo'qligi, faqat «B» toifali guvohnomaga ega ekani aniqlangan.

Ijtimoiy tarmoqlarda mototsikl haydovchisi tomonidan tasvirga olingan va keng muhokamalarga sabab bo‘lgan videotasvir tarqaldi. Unda haydovchi Yo‘l-patrul xizmati (YPX) inspektorlarining to‘xtash haqidagi qonuniy talabini namoyishkorona tarzda e’tiborsiz qoldirib, yuqori tezlikda harakatni davom ettirgani aks etgan.

«Yangi O‘zbekiston» bog‘i yaqinidagi xavfli poyga

Ma’lum bo‘lishicha, ushbu qoidabuzarlik holati va videotasvir Toshkent viloyati hamda poytaxtni bog‘lovchi gavjum yo‘llardan birida — «Yangi O‘zbekiston» bog‘i atrofida sodir bo‘lgan. Mototsiklchi yo‘l harakati xavfsizligi qoidalarini va ichki ishlar xodimlarining talablarini qo‘pol ravishda buzib, atrofdagi boshqa harakat qatnashchilarining hayotiga ham xavf tug‘dirgan.

IIBB munosabati va sud hukmi

Toshkent shahar IIBB YHXB matbuot xizmatining xabar berishicha, IIBB xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor surishtiruv tadbirlari davomida qoidabuzar mototsiklchining shaxsi zudlik bilan aniqlangan. Unga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining (MJtK) tegishli moddalari bilan ma’muriy bayonnoma va zarur hujjatlar rasmiylashtirildi.

Ishni ko‘rib chiqqan jinoyat ishlari bo‘yicha sudim qarori bilan, YPX xodimining qonuniy talabiga bo‘ysunmagan va harakat xavfsizligiga tahdid solgan haydovchiga nisbatan 15 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.

«A» toifasi yo‘q, faqat «B»: Qoidabuzarga qo‘shimcha chora ko‘riladi

Surishtiruv davomida yana bir muhim jihat oshkor bo‘ldi. Haydovchining mototsiklni boshqarish uchun majburiy hisoblangan «A» toifasidagi haydovchilik guvohnomasi umuman bo‘lmagan. U faqat yengil avtomobillarni boshqarish huquqini beruvchi «B» toifadagi guvohnomaga ega bo‘lgan, xolos.

IIBB YHXB ogohlantirishicha, 15 sutkalik ma’muriy qamoq muddatini o‘tab bo‘lganidan so‘ng ham haydovchi transport vositasini shunchaki olib keta olmaydi. Unda tegishli «A» toifasi bo‘lmagani sababli, mototsiklni jarima maydonchasidan olish yoki unga egalik qilish masalasida qonunchilikka muvofiq qo‘shimcha qat’iy choralar ko‘rilishi bildirilgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Yangi O‘zbekistonToshkentO‘zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiHibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiBugun, 18:27Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Bugun, 17:57Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Bugun, 16:46«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?Bugun, 16:43O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqdaO‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqdaBugun, 16:2880 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdi80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdiBugun, 01:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi