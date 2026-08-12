Bavariya oʻz bazasida maxfiy mashgʻulotlar uchun ulkan himoya devorini oʻrnatdi

·43·Sport
Bavariya oʻz bazasida maxfiy mashgʻulotlar uchun ulkan himoya devorini oʻrnatdi
Qisqacha

Myunxenning Bavariya klubi Zener-Shtrasse mashg'ulot bazasida jamoa mashg'ulotlarini begona ko'zlardan yashirish uchun ulkan, yuqori texnologiyali himoya devorini o'rnatishni boshladi. Yangi mashg'ulot maydoni atrofida balandligi o'n metrgacha bo'lgan po'lat ustunlar qad rostlagan, XXL hajmdagi maxfiylik pardasi esa qisman o'rnatilgan.

Bild nashri xabar berishicha,Myunxenning Bavariya klubi Zener-Shtrasse mashgʻulotlar bazasida toʻliq maxfiylikni taʼminlash maqsadida ulkan hamda yuqori texnologiyali josuslikka qarshi devor oʻrnatish ishlarini boshladi. Ushbu keskin chora bosh murabbiy Vensan Kompaniyga yangi mavsum oldidan jamoani begona koʻzlardan holi tarzda, tashqi aralashuvlarsiz tayyorlash uchun zarur sharoit yaratish yoʻlida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hafta boshida boshlangan qurilish ishlari natijasida chorshanba kuniga kelib loyihaning koʻlami barchaga yaqqol namoyon boʻldi. Bavariya oʻzini tashqi dunyodan butunlay toʻsib qoʻymoqda va birinchi jamoa mashgʻulotlarini yashirish uchun XXL hajmdagi maxsus parda qisman oʻrnatildi. Hozirda qurilayotgan yangi mashgʻulot maydoni atrofida balandligi oʻn metrgacha boʻlgan ulkan poʻlat ustunlar qad rostladi.

Zamonaviy texnologiyalar va Kompaniyning talabi

Ushbu josuslikka qarshi toʻsiq mexanizmi arqon va blok tizimiga asoslangan boʻlib, u kerakli paytda kulrang rangdagi yirik maxfiylik brezentini darhol yuqoriga koʻtarish imkonini beradi. Seshanba kuni matosiz sinovdan oʻtkazilgan tizimning chorshanba kungi bosqichida ogʻir yuklarga moʻljallangan qoplama qalin poʻlat trubaga mahkamlanib, joyiga oʻrnatildi.

Bild maʼlumotiga koʻra, mazkur kuchaytirilgan xavfsizlik choralarining asosiy tashabbuskori Vensan Kompaniy hisoblanadi. Osiyo boʻylab oʻtkazilgan mavsumoldi safaridan qaytgan 40 yoshli belgiyalik mutaxassis sport direktori Kristof Freynd bilan birgalikda qurilish jarayonini shaxsan koʻzdan kechirdi va panjaralarni diqqat bilan oʻrgandi.

Angliya tajribasi va tarixiy anʼanalar

Kompaniyning bu qadami uning Angliya Premyer-ligasida ham oʻyinchi, ham murabbiy sifatida toʻplagan boy tajribasi bilan chambarchas bogʻliq. Angliyada top-klublar muxlislar, OAV hamda raqib jamoalarning josuslaridan butunlay himoyalangan muhitda shugʻullanishga oʻrganishgan va murabbiy Germaniyada ham shu tartibni oʻrnatishni istamoqda.

Belgiyalik mutaxassis Bundesligada chempionlikni qaytarib olish yoʻlidagi kurashda har bir detal muhimligiga tayanmoqda. Xususan, standart vaziyatlar va taktik oʻzgarishlar oʻyin oldidan sizib chiqmasligini taʼminlash uning uchun ustuvor vazifa sanaladi. Garchi Zener-Shtraceda sirli mashgʻulotlar konsepti yangi boʻlmasa-da, yangi tizim avvalgilaridan ancha mukammal.

Eslatib oʻtamiz, oʻz vaqtida Pep Gvardiola ham xuddi shunday himoya choralarini joriy etib, maydonlardan biri atrofida «Gvardiola pardasi» deb nomlangan kulrang parda oʻrnatgandi. Biroq oʻsha paytdagi tizim kuchli shamol va sovuq ob-havoda koʻpincha ishdan chiqar edi. Yangi arqonli tizim esa yanada ishonchli boʻlib, deyarli barcha burchaklardan maydonni toʻsib qoʻyishga qodir.

BavariyaVensan KompaniyBundesligaMyunxenFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiRasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiBugun, 18:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi