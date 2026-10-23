“A” yo‘laklari tozalanmoqda: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati tekshiruvga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrining Uchtepa va Chilonzor tumanlarida jamoat transporti uchun ajratilgan «A» tasmali yo‘laklarda Yo‘l-patrul xizmati xodimlari tomonidan kuchaytirilgan reyd tadbirlari boshlandi.
- Tekshiruv davomida maxsus yo‘laklarda noqonuniy to‘xtab turgan hamda avtobuslar harakatiga to‘sqinlik qilayotgan haydovchilar aniqlanib, ularga nisbatan elektron planshetlar yordamida ma’muriy jarimalar rasmiylashtirilmoqda.
Toshkent shahri bo‘ylab jamoat transporti harakatining uzluksizligini ta’minlash va yo‘llardagi sun’iy tirbandliklarning oldini olish maqsadida kuchaytirilgan nazorat tadbirlari o‘tkazilmoqda.
Poytaxtning aholi va transport qatnovi eng gavjum hududlaridan sanalgan Uchtepa va Chilonzor tumanlari ko‘chalarida jamoat transporti uchun ajratilgan «A» tasmali yo‘laklarda Yo‘l-patrul xizmati (YPX) xodimlari ishtirokida keng qamrovli maxsus reyd tadbirlari boshlandi.
Tekshiruvda nimalarga e’tibor qaratilmoqda?
Reyd tadbirlari davomida yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari planshetlar va maxsus texnik vositalar yordamida qoidabuzarliklarni joyida qayd etmoqda:
Noqonuniy to‘xtash va to‘xtab turish: «A» harfi tushirilgan alohida yo‘laklarga avtomashinalarni qoldirib ketish, avtobuslar bekatini to‘sib qo‘yish holatlari qat’iy nazoratga olinmoqda;
Noqonuniy harakatlanish: Tirbandliklar paytida umumiy oqimdan qochib, ajratilgan polosaga kirib olgan va avtobuslar harakatiga to‘sqinlik qilayotgan haydovchilarga nisbatan qonuniy choralar ko‘rilmoqda;
Raqamli bayonnomalar: Aniqlangan qoidabuzarliklar YPX xodimlari tomonidan elektron planshetlar orqali rasmiylashtirilib, haydovchilarga nisbatan belgilangan tartibda ma’muriy jarimalar qo‘llanilmoqda.
Yo‘lovchilarga qulaylik va haydovchilarga eslatma
Mas’ullarning ta’kidlashicha, maxsus «A» yo‘laklarining asosiy vazifasi — shahar jamoat transporti, jumladan, avtobus va yo‘nalishli taksilarning o‘z jadvaliga rioya qilgan holda tez va bexatar harakatlanishini ta’minlashdir. Mazkur tasmalarga boshqa transport vositalarining kirishi yoki ularda avtomobillarni qoldirib ketish minglab yo‘lovchilarning manziliga kechikishiga sabab bo‘ladi.
Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati barcha haydovchilarni yo‘l harakati qoidalariga qat’iy amal qilishga, jamoat transporti uchun ajratilgan yo‘laklarda to‘xtamaslikka va shahar ko‘chalarida bir-birlariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishga chaqiradi. Reyd tadbirlari poytaxt bo‘ylab davom etmoqda.
Izohlar 0
…