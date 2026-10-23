“A” yo‘laklari tozalanmoqda: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati tekshiruvga chiqdi

·43·Jamiyat
“A” yo‘laklari tozalanmoqda: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati tekshiruvga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrining Uchtepa va Chilonzor tumanlarida jamoat transporti uchun ajratilgan «A» tasmali yo‘laklarda Yo‘l-patrul xizmati xodimlari tomonidan kuchaytirilgan reyd tadbirlari boshlandi.
  • Tekshiruv davomida maxsus yo‘laklarda noqonuniy to‘xtab turgan hamda avtobuslar harakatiga to‘sqinlik qilayotgan haydovchilar aniqlanib, ularga nisbatan elektron planshetlar yordamida ma’muriy jarimalar rasmiylashtirilmoqda.

Toshkent shahri bo‘ylab jamoat transporti harakatining uzluksizligini ta’minlash va yo‘llardagi sun’iy tirbandliklarning oldini olish maqsadida kuchaytirilgan nazorat tadbirlari o‘tkazilmoqda.

Poytaxtning aholi va transport qatnovi eng gavjum hududlaridan sanalgan Uchtepa va Chilonzor tumanlari ko‘chalarida jamoat transporti uchun ajratilgan «A» tasmali yo‘laklarda Yo‘l-patrul xizmati (YPX) xodimlari ishtirokida keng qamrovli maxsus reyd tadbirlari boshlandi.

Tekshiruvda nimalarga e’tibor qaratilmoqda?

Reyd tadbirlari davomida yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari planshetlar va maxsus texnik vositalar yordamida qoidabuzarliklarni joyida qayd etmoqda:

  • Noqonuniy to‘xtash va to‘xtab turish: «A» harfi tushirilgan alohida yo‘laklarga avtomashinalarni qoldirib ketish, avtobuslar bekatini to‘sib qo‘yish holatlari qat’iy nazoratga olinmoqda;

  • Noqonuniy harakatlanish: Tirbandliklar paytida umumiy oqimdan qochib, ajratilgan polosaga kirib olgan va avtobuslar harakatiga to‘sqinlik qilayotgan haydovchilarga nisbatan qonuniy choralar ko‘rilmoqda;

  • Raqamli bayonnomalar: Aniqlangan qoidabuzarliklar YPX xodimlari tomonidan elektron planshetlar orqali rasmiylashtirilib, haydovchilarga nisbatan belgilangan tartibda ma’muriy jarimalar qo‘llanilmoqda.

“A” yo‘laklari tozalanmoqda: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati tekshiruvga chiqdi

Yo‘lovchilarga qulaylik va haydovchilarga eslatma

Mas’ullarning ta’kidlashicha, maxsus «A» yo‘laklarining asosiy vazifasi — shahar jamoat transporti, jumladan, avtobus va yo‘nalishli taksilarning o‘z jadvaliga rioya qilgan holda tez va bexatar harakatlanishini ta’minlashdir. Mazkur tasmalarga boshqa transport vositalarining kirishi yoki ularda avtomobillarni qoldirib ketish minglab yo‘lovchilarning manziliga kechikishiga sabab bo‘ladi.

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati barcha haydovchilarni yo‘l harakati qoidalariga qat’iy amal qilishga, jamoat transporti uchun ajratilgan yo‘laklarda to‘xtamaslikka va shahar ko‘chalarida bir-birlariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishga chaqiradi. Reyd tadbirlari poytaxt bo‘ylab davom etmoqda.

ToshkentYo‘l harakati xavfsizligiJamoat transportiA tasmali yo‘laklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent yo‘llarida YTHlar soni 9,5% ga kamaydi: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlikToshkent yo‘llarida YTHlar soni 9,5% ga kamaydi: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlik29 sentabr 12:43Jarima yoziladi: Toshkentda «A» yo‘laklarini nazorat qiluvchi aqlli kameralar ishga tushdiJarima yoziladi: Toshkentda «A» yo‘laklarini nazorat qiluvchi aqlli kameralar ishga tushdi13 oktabr 16:48Damas'da 11 nafar bog‘cha bolasini olib ketayotgan haydovchiga chora ko‘rildiDamas'da 11 nafar bog‘cha bolasini olib ketayotgan haydovchiga chora ko‘rildi13 oktabr 05:15Toshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinToshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkin11 sentabr 00:14Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...28 sentabr 10:01Qoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqdaQoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqda14 sentabr 02:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi