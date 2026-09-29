Toshkent yo‘llarida YTHlar soni 9,5% ga kamaydi: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlik
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yilning birinchi yarmida Toshkentda yo‘l-transport hodisalari (YTH) soni 9,5 foizga kamayib, 464 tadan 420 tagacha tushdi.
- Bu davrda 3 milliondan ortiq yo‘l harakati qoidabuzarligi aniqlangan bo‘lib, qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish va quvib o‘tish qoidalarini buzish bilan bog‘liq avariyalar 55,2 foizga kamaygan.
- Shu bilan birga, YTHlar natijasida 26 nafar fuqaro halok bo‘lgan va 394 kishi jarohat olgan.
Toshkent shahar xalq deputatlari Kengashi poytaxtda 2026 yilning birinchi yarim yilligida «Xavfsiz va ravon yo‘l» dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar hisobotini atroflicha ko‘rib chiqdi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hisobot davrida shahar bo‘ylab yo‘l-transport hodisalari (YTH) soni 9,5 foizga qisqarib, 464 tadan 420 tagacha kamaygan.
Ayniqsa, qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish va quvib o‘tish qoidalarini buzish bilan bog‘liq avariyalar 55,2 foizga, svetoforga amal qilmaslik hamda mast holatda rulga o‘tirish tufayli sodir bo‘lgan halokatlar 50 foizga, tezlikni oshirish oqibatidagi baxtsiz hodisalar esa 47,8 foizga sezilarli darajada pasaydi. YHXB inspektorlari va raqamli videokuzatuv kameralari tomonidan olti oy ichida jami 3 million 11 mingdan ortiq qoidabuzarlik qayd etildi. Shunga qaramay, shahar yo‘llaridagi YTHlar natijasida 26 nafar fuqaro halok bo‘lgan, 394 kishi turli darajadagi tan jarohati olgan.
«420 ta YTH, 3 million qoidabuzarlik va 20 ta yangi svetofor»: 6 oylik hisobotning 5 ta asosiy nuqtasi
Poytaxtda yo‘l harakati xavfsizligi bo‘yicha qayd etilgan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:
YTHlar umumiy soni kamaydi: 2026 yilning dastlabki 6 oyida avtohalokatlar soni 9,5 foizga qisqarib, 464 tadan 420 taga tushdi;
Qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish keskin ozaydi: Quvib o‘tish va qarama-qarshi chiziqqa chiqish bilan bog‘liq avariyalar soni 55,2 foizga (29 tadan 13 taga) qisqardi;
3 milliondan ziyod rasmiy jarima: Inspektorlar va maxsus avtomatlashtirilgan kameralar orqali 3 011 466 ta yo‘l harakati qoidabuzarligi aniqlandi;
Infratuzilma yangilanishi: Poytaxtda 1703 ta yangi yo‘l belgisi o‘rnatildi, 3743 tasi almashtirildi, 20 ta yangi svetofor qurilib, 492 ming kv. metr chiziqlar chizildi;
Qurbonlar va jarohatlanganlar statistikasi: YHXB materiallariga ko‘ra, yuz bergan halokatlar oqibatida 26 kishi hayotdan ko‘z yumdi, 394 nafar fuqaro tan jarohati oldi.
Toshkent shahrida 2026 yil 1-yarim yillik YTH statistikasi va dinamikasi tasnifi
Yo‘l harakati xavfsizligi ko‘rsatkichlari va sabablar kesimidagi taqqosiy jadval:
YTH va qoidabuzarlik sabablari
O‘tgan davr holati
2026 yil 1-yarim yillik
O‘zgarish dinamikasi (%)
Jami qayd etilgan YTHlar soni
464 ta
420 ta
-9,5% ga kamaygan
Qarama-qarshi yo‘lga chiqish va noto‘g‘ri quvib o‘tish
29 ta
13 ta
-55,2% ga kamaygan
Svetofor qizil chirog‘iga bo‘ysunmaslik
24 ta
12 ta
-50,0% ga kamaygan
Mast holatda avtotransport boshqarish
6 ta
3 ta
-50,0% ga kamaygan
Belgilangan tezlik me’yorini oshirish
23 ta
12 ta
-47,8% ga kamaygan
Aniqlangan jami qoidabuzarliklar ko‘lami
—
3 011 466 ta
Raqamli nazorat natijasi
Halok bo‘lganlar va tan jarohati olganlar
—
26 qurbon / 394 jarohat
YHXB rasmiy ma’lumoti
Urbanistika va yo‘l xavfsizligi ekspertizasi: Raqamli kameralar va infratuzilma haqiqatan naf beryaptimi?
Yo‘l harakati mutaxassislari, urbanistlar va xavfsizlik bo‘yicha ekspertlarning xulosalari:
«Raqamlashtirish va muqarrar jazo omili»: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlikning aniqlanishi poytaxtda nazorat kameralari tizimi qat’iy ishlayotganini ko‘rsatadi; jazoning muqarrarligi haydovchilarni tartibga solib, eng og‘ir oqibatlarga sabab bo‘luvchi qarama-qarshi yo‘lga chiqish (-55,2%) va qizilda o‘tish (-50%) kabi qo‘pol qoidabuzarliklarni keskin kamaytirishga olib keldi;
Infratuzilmadagi kamchiliklar va piyodalar xavfi: 1700 dan ortiq yangi belgilar va 20 ta svetofor inshooti barpo etilganiga qaramay, 26 kishining o‘limi va 394 kishining jarohat olishi shahar markazida hali ham inson omiliga to‘liq moslashmagan muhit mavjudligidan darak beradi; ekspertlar fikricha, shahar ko‘chalarini faqat avtomobillar uchun emas, piyodalar va nofaol harakat ishtirokchilari uchun xavfsiz dizaynga («Vision Zero» konsepsiyasi) o‘tkazish lozim;
Kengash hisobotida qurbonlar ko‘rsatilmagani masalasi: YTH oqibatidagi o‘lim va jarohatlarni dastur hisobotida to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq tahlil qilmaslik muammoga chuqur baho berishni qiyinlashtiradi; jamoatchilik va mahalliy kengashlar raqamlarga emas, har bir yo‘qotilgan inson hayotiga baho berib, xavfli chorrahalarni rekonstruksiya qilish talabini qo‘yishi lozim.
Sizningcha, Toshkent shahrida YTHlarni kamaytirish uchun tezlikni yanada cheklovchi radarlar va kameralarni ko‘paytirish samaralimi yoki yo‘l infratuzilmasini (piyodalar o‘tish joylari, xavfsizlik orolchalarini) tubdan yaxshilash zarurmi? 3 milliondan ortiq jarima haydovchilar madaniyatini oshirishga xizmat qila olyaptimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va poytaxt yo‘llari xavfsizligiga oid ushbu muhim tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…