Toshkent yo‘llarida YTHlar soni 9,5% ga kamaydi: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlik

·39·Jamiyat
Toshkent yo‘llarida YTHlar soni 9,5% ga kamaydi: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlik
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilning birinchi yarmida Toshkentda yo‘l-transport hodisalari (YTH) soni 9,5 foizga kamayib, 464 tadan 420 tagacha tushdi.
  • Bu davrda 3 milliondan ortiq yo‘l harakati qoidabuzarligi aniqlangan bo‘lib, qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish va quvib o‘tish qoidalarini buzish bilan bog‘liq avariyalar 55,2 foizga kamaygan.
  • Shu bilan birga, YTHlar natijasida 26 nafar fuqaro halok bo‘lgan va 394 kishi jarohat olgan.

Toshkent shahar xalq deputatlari Kengashi poytaxtda 2026 yilning birinchi yarim yilligida «Xavfsiz va ravon yo‘l» dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar hisobotini atroflicha ko‘rib chiqdi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hisobot davrida shahar bo‘ylab yo‘l-transport hodisalari (YTH) soni 9,5 foizga qisqarib, 464 tadan 420 tagacha kamaygan.

Ayniqsa, qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish va quvib o‘tish qoidalarini buzish bilan bog‘liq avariyalar 55,2 foizga, svetoforga amal qilmaslik hamda mast holatda rulga o‘tirish tufayli sodir bo‘lgan halokatlar 50 foizga, tezlikni oshirish oqibatidagi baxtsiz hodisalar esa 47,8 foizga sezilarli darajada pasaydi. YHXB inspektorlari va raqamli videokuzatuv kameralari tomonidan olti oy ichida jami 3 million 11 mingdan ortiq qoidabuzarlik qayd etildi. Shunga qaramay, shahar yo‘llaridagi YTHlar natijasida 26 nafar fuqaro halok bo‘lgan, 394 kishi turli darajadagi tan jarohati olgan.

«420 ta YTH, 3 million qoidabuzarlik va 20 ta yangi svetofor»: 6 oylik hisobotning 5 ta asosiy nuqtasi

Poytaxtda yo‘l harakati xavfsizligi bo‘yicha qayd etilgan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:

  • YTHlar umumiy soni kamaydi: 2026 yilning dastlabki 6 oyida avtohalokatlar soni 9,5 foizga qisqarib, 464 tadan 420 taga tushdi;

  • Qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish keskin ozaydi: Quvib o‘tish va qarama-qarshi chiziqqa chiqish bilan bog‘liq avariyalar soni 55,2 foizga (29 tadan 13 taga) qisqardi;

  • 3 milliondan ziyod rasmiy jarima: Inspektorlar va maxsus avtomatlashtirilgan kameralar orqali 3 011 466 ta yo‘l harakati qoidabuzarligi aniqlandi;

  • Infratuzilma yangilanishi: Poytaxtda 1703 ta yangi yo‘l belgisi o‘rnatildi, 3743 tasi almashtirildi, 20 ta yangi svetofor qurilib, 492 ming kv. metr chiziqlar chizildi;

  • Qurbonlar va jarohatlanganlar statistikasi: YHXB materiallariga ko‘ra, yuz bergan halokatlar oqibatida 26 kishi hayotdan ko‘z yumdi, 394 nafar fuqaro tan jarohati oldi.

Toshkent shahrida 2026 yil 1-yarim yillik YTH statistikasi va dinamikasi tasnifi

Yo‘l harakati xavfsizligi ko‘rsatkichlari va sabablar kesimidagi taqqosiy jadval:

YTH va qoidabuzarlik sabablari

O‘tgan davr holati

2026 yil 1-yarim yillik

O‘zgarish dinamikasi (%)

Jami qayd etilgan YTHlar soni

464 ta

420 ta

-9,5% ga kamaygan

Qarama-qarshi yo‘lga chiqish va noto‘g‘ri quvib o‘tish

29 ta

13 ta

-55,2% ga kamaygan

Svetofor qizil chirog‘iga bo‘ysunmaslik

24 ta

12 ta

-50,0% ga kamaygan

Mast holatda avtotransport boshqarish

6 ta

3 ta

-50,0% ga kamaygan

Belgilangan tezlik me’yorini oshirish

23 ta

12 ta

-47,8% ga kamaygan

Aniqlangan jami qoidabuzarliklar ko‘lami

3 011 466 ta

Raqamli nazorat natijasi

Halok bo‘lganlar va tan jarohati olganlar

26 qurbon / 394 jarohat

YHXB rasmiy ma’lumoti

Urbanistika va yo‘l xavfsizligi ekspertizasi: Raqamli kameralar va infratuzilma haqiqatan naf beryaptimi?

Yo‘l harakati mutaxassislari, urbanistlar va xavfsizlik bo‘yicha ekspertlarning xulosalari:

  • «Raqamlashtirish va muqarrar jazo omili»: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlikning aniqlanishi poytaxtda nazorat kameralari tizimi qat’iy ishlayotganini ko‘rsatadi; jazoning muqarrarligi haydovchilarni tartibga solib, eng og‘ir oqibatlarga sabab bo‘luvchi qarama-qarshi yo‘lga chiqish (-55,2%) va qizilda o‘tish (-50%) kabi qo‘pol qoidabuzarliklarni keskin kamaytirishga olib keldi;

  • Infratuzilmadagi kamchiliklar va piyodalar xavfi: 1700 dan ortiq yangi belgilar va 20 ta svetofor inshooti barpo etilganiga qaramay, 26 kishining o‘limi va 394 kishining jarohat olishi shahar markazida hali ham inson omiliga to‘liq moslashmagan muhit mavjudligidan darak beradi; ekspertlar fikricha, shahar ko‘chalarini faqat avtomobillar uchun emas, piyodalar va nofaol harakat ishtirokchilari uchun xavfsiz dizaynga («Vision Zero» konsepsiyasi) o‘tkazish lozim;

  • Kengash hisobotida qurbonlar ko‘rsatilmagani masalasi: YTH oqibatidagi o‘lim va jarohatlarni dastur hisobotida to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq tahlil qilmaslik muammoga chuqur baho berishni qiyinlashtiradi; jamoatchilik va mahalliy kengashlar raqamlarga emas, har bir yo‘qotilgan inson hayotiga baho berib, xavfli chorrahalarni rekonstruksiya qilish talabini qo‘yishi lozim.

Sizningcha, Toshkent shahrida YTHlarni kamaytirish uchun tezlikni yanada cheklovchi radarlar va kameralarni ko‘paytirish samaralimi yoki yo‘l infratuzilmasini (piyodalar o‘tish joylari, xavfsizlik orolchalarini) tubdan yaxshilash zarurmi? 3 milliondan ortiq jarima haydovchilar madaniyatini oshirishga xizmat qila olyaptimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va poytaxt yo‘llari xavfsizligiga oid ushbu muhim tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

ToshkentXavfsiz va ravon yo‘lYo‘l harakati xavfsizligiToshkent shahar xalq deputatlari Kengashi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...Kecha 10:01Qoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqdaQoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqda14 sentabr 02:03«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat13 sentabr 07:06Mast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiMast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildi10 sentabr 16:10Xavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiXavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildi23 iyun 15:4315 foizlik to‘lov joriy etilmoqda: Elektr va gazdan qarzi yo‘qlarga yangi imtiyoz...15 foizlik to‘lov joriy etilmoqda: Elektr va gazdan qarzi yo‘qlarga yangi imtiyoz...26 sentabr 07:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi