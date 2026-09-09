Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)
Jamoat transportida yo‘l haqini to‘lamay yurishga qarshi tartib kuchaytirildi. 2026 yil 1 sentyabrdan avtobusga chiqqan har bir yo‘lovchi belgilangan yo‘l haqini to‘lashi shart. To‘lovni amalga oshirmagan shaxs esa chiptasiz yo‘lovchi sifatida baholanadi.
Yangi tartib qonun talablariga rioya qilishni kuchaytirishga qaratilgan bo‘lsa-da, uning amaliyotda qanday qo‘llanishi va jarima miqdori aholi o‘rtasida turli savollarni keltirib chiqarmoqda.
Eng muhimi, endi avtobusda «bir marta bepul yurib qo‘ya qolay» degan yondashuv yo‘lovchi uchun qo‘shimcha muammoga aylanishi mumkin.
1. Avtobusga chiqqan yo‘lovchi uchun asosiy talab nima?
Yangi tartibning mohiyati oddiy: avtobus xizmatidan foydalangan shaxs belgilangan yo‘l haqini to‘lashi kerak.
To‘lov amalga oshirilmagan holatda esa yo‘lovchi chiptasiz yurgan deb hisoblanadi.
Qonun talabiga rioya qilish — yo‘lovchining ham, jamoat transporti tizimining ham muhim vazifasi.
Bu talab, avvalo, transport tizimida tartib va hisob-kitobni ta’minlashga xizmat qilishi kerak.
2. Nega yangi tartib aholida norozilik uyg‘otmoqda?
Muammo qonun talabining o‘zida emas, balki jarimaning miqdori va uni qo‘llash mexanizmida ko‘proq savol tug‘dirmoqda.
Ayniqsa, yo‘l haqini to‘lashda texnik nosozlik, to‘lov tizimidagi uzilish yoki boshqa obyektiv holatlar yuzaga kelganda yo‘lovchining huquqi qanday himoya qilinishi muhim.
Aholi uchun asosiy savollar quyidagilar:
jarima miqdori qancha?
jarima qaysi holatlarda qo‘llanadi?
to‘lov tizimi ishlamaganida yo‘lovchi nima qilishi kerak?
nazoratchi bilan bog‘liq nizoli vaziyatlarda kim haq bo‘ladi?
jarima ustidan shikoyat qilish imkoniyati qanday?
Shu sababli tartibning o‘zi bilan birga uni qo‘llashning ochiq va tushunarli mexanizmi ham muhim ahamiyat kasb etadi.
3. Qonun talabi va aholi manfaati o‘rtasida muvozanat kerak
Jamoat transportidan foydalanish madaniyatini oshirish uchun yo‘l haqini o‘z vaqtida to‘lash muhim.
Chunki transport tizimining barqaror ishlashi ma’lum darajada yo‘lovchilardan tushadigan to‘lovlarga ham bog‘liq.
Biroq tartibni kuchaytirish bilan bir qatorda yo‘lovchining huquq va manfaatlari ham hisobga olinishi zarur.
Adolatli tizimda yo‘lovchi:
yo‘l haqini qanday to‘lashi kerakligini aniq bilishi;
to‘lov amalga oshganini tasdiqlovchi imkoniyatga ega bo‘lishi;
texnik muammo yuzaga kelsa, buni qayd etish mexanizmini bilishi;
asossiz jarima qo‘llangan deb hisoblasa, shikoyat qilish imkoniga ega bo‘lishi kerak.
4. Eng bahsli masala — jarima
Jamoat transportida to‘lov intizomini ta’minlash uchun jarima mexanizmi bo‘lishi tushunarli.
Ammo jazoning samarasi faqat uning miqdori bilan emas, balki uning adolatli va bir xil qo‘llanishi bilan ham belgilanadi.
Agar yo‘lovchi ataylab yo‘l haqini to‘lamasa, unga nisbatan belgilangan tartibda chora ko‘rilishi tabiiy.
Biroq texnik nosozlik yoki to‘lov tizimidagi muammo sababli to‘lovni amalga oshira olmagan fuqaro bilan ataylab bepul yurgan shaxsni bir xil baholash adolat masalasini keltirib chiqarishi mumkin.
5. Yangi tartib nimani o‘zgartiradi?
2026 yil 1 sentyabrdan kuchga kirgan tartibning asosiy maqsadi — avtobuslarda to‘lov intizomini oshirish.
Buning natijasida yo‘l haqini to‘lashga nisbatan nazorat kuchayishi, chiptasiz yurish holatlariga esa qat’iyroq munosabat shakllanishi kutilmoqda.
Biroq tizimning haqiqiy samarasi bitta ko‘rsatkich bilan emas, bir nechta omil bilan baholanadi:
yo‘lovchilarning qonun talabini bilishi;
to‘lov tizimining barqaror ishlashi;
nazoratning shaffofligi;
jarimalarning asosli qo‘llanishi;
fuqarolarning shikoyat qilish huquqi ta’minlanishi.
Xulosa: tartib kuchli, ammo adolat ham muhim
Avtobusda yo‘l haqini to‘lash — yo‘lovchining majburiyati. Bu talabga rioya qilish jamoat transporti tizimining normal ishlashi uchun zarur.
Biroq tartibni kuchaytirishning o‘zi yetarli emas.
Eng muhim masala — jarima tizimi ham yo‘lovchi, ham transport tashkiloti uchun birdek tushunarli, shaffof va adolatli bo‘lishidir.
Shunda yangi tartib aholi uchun faqat jazo chorasi emas, balki jamoat transportida tartib va mas’uliyatni oshiradigan samarali mexanizmga aylanishi mumkin.
…