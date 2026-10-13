Jarima yoziladi: Toshkentda «A» yo‘laklarini nazorat qiluvchi aqlli kameralar ishga tushdi

·28·Avto
Jarima yoziladi: Toshkentda «A» yo‘laklarini nazorat qiluvchi aqlli kameralar ishga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda jamoat transporti harakatini yaxshilash va qoidabuzarliklarni aniqlash uchun «A» yo‘laklariga aqlli kameralar o‘rnatildi.
  • Dastlabki bosqichda Farg‘ona yo‘li shossesining 6 kilometrlik qismida ishga tushirilgan ushbu kameralar maxsus yo‘lakka noqonuniy kirgan avtomobillarni aniqlab, jarima belgilaydi.
  • Yengil avtomobillar uchun «A» yo‘laklaridan 06:00 dan 23:00 gacha foydalanish qat’iyan man etiladi, ammo 23:00 dan 06:00 gacha bu yo‘laklardan foydalanish mumkin.

Toshkent shahrida jamoat transportining to‘siqlarsiz harakatlanishini ta’minlash va maxsus ajratilgan «A» yo‘laklarida qoidabuzarliklarni aniqlash maqsadida avtomatlashtirilgan kuzatuv kameralari o‘rnatila boshlandi.

Dastlabki bosqichda Farg‘ona yo‘li shossesida har ikki yo‘nalish bo‘ylab, umumiy uzunligi 6 kilometr bo‘lgan qismida kameralar to‘liq ishga tushirildi. Ushbu aqlli qurilmalar maxsus yo‘lakka noqonuniy chiqqan yoki uning ustida harakatlangan transport vositalarini avtomatik ravishda qayd etib, haydovchilarga nisbatan jarima belgilaydi.

Harakatlanish tartibi va vaqt cheklovlari

Yo‘l harakati qoidalariga ko‘ra, yengil avtomobillarning avtobus yo‘laklaridan foydalanishi bo‘yicha aniq vaqt chegarasi belgilangan:

  • 06:00 dan 23:00 gacha — qat’iy taqiq: Mazkur vaqt oralig‘ida «A» yo‘laklaridan foydalanish huquqiga ega bo‘lmagan barcha transport vositalarining ushbu tasmada harakatlanishi qat’iyan man etiladi;

  • 23:00 dan 06:00 gacha — ruxsat etilgan: Tungi vaqtlarda boshqa avtomobillar amaldagi yo‘l harakati qoidalariga rioya qilgan holda ushbu yo‘lakdan harakatlanishi mumkin;

  • Avtomatlashtirilgan qayd etish: Kameralar transport vositasining chiziqni bosib o‘tishi va maxsus yo‘lak bo‘ylab harakatini sun’iy intellekt yordamida aniq fiksatsiya qiladi.

«A» yo‘laklari nima uchun muhim?

Maxsus ajratilgan tasmalar jamoat transporti tizimini tubdan yaxshilashga qaratilgan:

  • Jadvalga qat’iy rioya etilishi: Avtobuslar tirbandliklarda qolmasdan o‘z vaqtida harakatlanishiga imkon yaratadi;

  • Yo‘lovchilar vaqtini tejash: Yo‘lakdagi bittagina noqonuniy turgan yoki harakatlangan yengil avtomobil ichida 50 dan ortiq yo‘lovchi bo‘lgan katta sig‘imli avtobusni kechiktirishi mumkin;

  • Tizimli kengayish: Mutasaddilarning ta’kidlashicha, bu kabi kameralar bosqichma-bosqich poytaxtning «A» yo‘laklari ajratilgan boshqa barcha markaziy ko‘chalariga ham o‘rnatib boriladi.

Haydovchilardan yo‘l harakati qoidalariga qat’iy rioya qilish, jamoat transporti harakatiga xalaqit bermaslik va kutilmagan jarimalardan ehtiyot bo‘lish so‘raladi.

ToshkentA yo‘llariavtomatlashtirilgan kameralarjamoat transporti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinToshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkin11 sentabr 00:14Mashinani jarima maydonchasidan olish osonlashadi: yangi elektron tizim ishga tushadiMashinani jarima maydonchasidan olish osonlashadi: yangi elektron tizim ishga tushadi24 sentabr 22:08Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»5 oktabr 10:28Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)30 avgust 18:16Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqdaDamas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqdaBugun 16:43Subaru avtomobillari piyodalarni ham xavfsizlik yostiqchasi bilan himoya qiladiSubaru avtomobillari piyodalarni ham xavfsizlik yostiqchasi bilan himoya qiladiKecha 19:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)