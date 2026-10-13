Jarima yoziladi: Toshkentda «A» yo‘laklarini nazorat qiluvchi aqlli kameralar ishga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda jamoat transporti harakatini yaxshilash va qoidabuzarliklarni aniqlash uchun «A» yo‘laklariga aqlli kameralar o‘rnatildi.
- Dastlabki bosqichda Farg‘ona yo‘li shossesining 6 kilometrlik qismida ishga tushirilgan ushbu kameralar maxsus yo‘lakka noqonuniy kirgan avtomobillarni aniqlab, jarima belgilaydi.
- Yengil avtomobillar uchun «A» yo‘laklaridan 06:00 dan 23:00 gacha foydalanish qat’iyan man etiladi, ammo 23:00 dan 06:00 gacha bu yo‘laklardan foydalanish mumkin.
Toshkent shahrida jamoat transportining to‘siqlarsiz harakatlanishini ta’minlash va maxsus ajratilgan «A» yo‘laklarida qoidabuzarliklarni aniqlash maqsadida avtomatlashtirilgan kuzatuv kameralari o‘rnatila boshlandi.
Dastlabki bosqichda Farg‘ona yo‘li shossesida har ikki yo‘nalish bo‘ylab, umumiy uzunligi 6 kilometr bo‘lgan qismida kameralar to‘liq ishga tushirildi. Ushbu aqlli qurilmalar maxsus yo‘lakka noqonuniy chiqqan yoki uning ustida harakatlangan transport vositalarini avtomatik ravishda qayd etib, haydovchilarga nisbatan jarima belgilaydi.
Harakatlanish tartibi va vaqt cheklovlari
Yo‘l harakati qoidalariga ko‘ra, yengil avtomobillarning avtobus yo‘laklaridan foydalanishi bo‘yicha aniq vaqt chegarasi belgilangan:
06:00 dan 23:00 gacha — qat’iy taqiq: Mazkur vaqt oralig‘ida «A» yo‘laklaridan foydalanish huquqiga ega bo‘lmagan barcha transport vositalarining ushbu tasmada harakatlanishi qat’iyan man etiladi;
23:00 dan 06:00 gacha — ruxsat etilgan: Tungi vaqtlarda boshqa avtomobillar amaldagi yo‘l harakati qoidalariga rioya qilgan holda ushbu yo‘lakdan harakatlanishi mumkin;
Avtomatlashtirilgan qayd etish: Kameralar transport vositasining chiziqni bosib o‘tishi va maxsus yo‘lak bo‘ylab harakatini sun’iy intellekt yordamida aniq fiksatsiya qiladi.
«A» yo‘laklari nima uchun muhim?
Maxsus ajratilgan tasmalar jamoat transporti tizimini tubdan yaxshilashga qaratilgan:
Jadvalga qat’iy rioya etilishi: Avtobuslar tirbandliklarda qolmasdan o‘z vaqtida harakatlanishiga imkon yaratadi;
Yo‘lovchilar vaqtini tejash: Yo‘lakdagi bittagina noqonuniy turgan yoki harakatlangan yengil avtomobil ichida 50 dan ortiq yo‘lovchi bo‘lgan katta sig‘imli avtobusni kechiktirishi mumkin;
Tizimli kengayish: Mutasaddilarning ta’kidlashicha, bu kabi kameralar bosqichma-bosqich poytaxtning «A» yo‘laklari ajratilgan boshqa barcha markaziy ko‘chalariga ham o‘rnatib boriladi.
Haydovchilardan yo‘l harakati qoidalariga qat’iy rioya qilish, jamoat transporti harakatiga xalaqit bermaslik va kutilmagan jarimalardan ehtiyot bo‘lish so‘raladi.
Izohlar 0
…