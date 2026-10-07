Endi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadi

·47·Jamiyat
Endi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jamoat joylarida o‘zini tutish qoidalarini buzganlar endi kameralar orqali aniqlanishi va elektron vositalar yordamida identifikatsiya qilinishi mumkin.
  • 2025-yil 1-dekabrdagi Vazirlar Mahkamasining 754-son qarori bilan ichki ishlar organlari xodimlariga jamoat joylarida fuqarolarni elektron identifikatsiya qilish tartibi belgilangan.

Jamoat joylarida o‘zini tutish qoidalarini buzganlar endi kameralar orqali aniqlanishi va shaxsi elektron vositalar yordamida identifikatsiya qilinishi mumkin. Ayniqsa, atrofdagilarga ochiq-oydin namoyish qilinadigan nojo‘ya xatti-harakatlarga nisbatan ma’muriy choralar qo‘llanishi mumkin.

Bu boradagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Ularda jamoat joylaridagi qoidabuzarliklarni kuzatuv kameralari, jumladan, Face ID orqali aniqlash va shaxslarni ichki ishlar organlariga chaqirish amaliyoti haqida so‘z bormoqda.

Kamera orqali aniqlash mexanizmi qanday?

2025 yil 1 dekabrdagi Vazirlar Mahkamasining 754-son qarori bilan ichki ishlar organlari patrul-post xizmati xodimlarining jamoat joylarida fuqarolarni elektron identifikatsiya qilish tartibi belgilangan.

Hujjatda shaxsni elektron texnik vositalar, jumladan, planshet orqali aniqlash tartibi nazarda tutilgan.

Shu sababli «kamerada Face ID aniqlasa, shaxs avtomatik ravishda jazolanadi» degan talqinni to‘g‘ridan to‘g‘ri qonun normasi sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas. Huquqbuzarlik holati alohida tartibda rasmiylashtirilishi va shaxsning javobgarligi qonunchilik asosida hal qilinishi kerak.

Qanday xatti-harakatlar muammo tug‘dirishi mumkin?

Amaldagi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 183-moddasida mayda bezorilik tushunchasi belgilangan.

Unda jamoat joylarida uyatli so‘zlar bilan so‘kinish, fuqarolarga haqoratomuz shilqimlik qilish hamda jamoat tartibi va fuqarolar osoyishtaligini buzuvchi shu kabi xatti-harakatlar javobgarlikka sabab bo‘lishi belgilangan.

Shuning uchun jamoat joyida birga yurish yoki oddiy mehr ko‘rsatishning o‘zi avtomatik ravishda ma’muriy jazoga sabab bo‘ladi, degan xulosa chiqarib bo‘lmaydi. Masala muayyan xatti-harakatning qonunchilikda belgilangan huquqbuzarlik tarkibiga tushishiga bog‘liq.

15 sutkagacha qamoq bor, ammo u avtomatik jazo emas

O‘zbekiston Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksida ma’muriy qamoq jazosi mavjud. Kodeksning 29-moddasiga ko‘ra, ma’muriy qamoq, umumiy qoida bo‘yicha, uch sutkadan o‘n besh sutkagacha muddatga qo‘llanishi mumkin.

Bunday jazo faqat qonunchilikda nazarda tutilgan holatlarda qo‘llanadi. Demak, «jamoat joyida qoida buzildi — avtomatik ravishda 15 sutka qamoq» degan tasavvur noto‘g‘ri.

Ota-ona bilan ichki ishlar bo‘limiga chaqirish masalasi

Tarqalayotgan xabarlarda qoidabuzarlar ota-onasi bilan birga tuman ichki ishlar bo‘limiga chaqirilishi mumkinligi ham aytilmoqda.

Biroq bu yerda ham shaxsning yoshi va huquqiy maqomi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, voyaga yetmaganlarga nisbatan huquqiy tartiblar katta yoshdagi shaxslardan farq qilishi mumkin.

Shuning uchun xabarni «barcha juftliklar ota-onasi bilan IIBga chaqiriladi» tarzida umumlashtirish to‘g‘ri bo‘lmaydi.

Asosiy maqsad — jamoat tartibini saqlash

Jamoat joylarida insonlarning osoyishtaligi va boshqalarning huquqlariga hurmat bilan munosabatda bo‘lish muhim.

Qonunchilikda ham jamoat tartibini buzuvchi xatti-harakatlar uchun javobgarlik belgilangan. Shu bilan birga, har qanday holatda jazo qo‘llash uchun muayyan huquqbuzarlik tarkibi mavjud bo‘lishi va belgilangan protsessual tartiblarga rioya qilinishi kerak.

Shu jihatdan, so‘nggi xabarlarning eng muhim nuqtasi — jamoat joylarida qoidalarni buzishga nisbatan nazorat va javobgarlik masalasi kuchayib borayotgani.

Ammo buni «endi sevishganlarning har qanday harakati Face ID orqali aniqlanib, ularga darhol jarima yoki 15 sutkalik qamoq beriladi» deb talqin qilish huquqiy jihatdan to‘g‘ri emas.

Qonunning asosiy mezoni — kimningdir shaxsiy hayoti emas, balki jamoat tartibi, atrofdagilarning osoyishtaligi va muayyan xatti-harakatning huquqbuzarlik sifatida qonun bilan belgilangan-belgilanmaganidir.

Vazirlar MahkamasiFace IDIchki ishlar organlariMa’muriy javobgarlik kodeksi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkinEndilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkinBugun 15:462 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh12 sentabr 16:30Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiAprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandi3 iyun 13:14Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdi27 sentabr 10:56Namangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibidaNamangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibida28 sentabr 08:10Maktablarda ommaviy reyd: o‘quvchilar sumkasi tekshirilmoqda, jarima 88 million so‘mgacha!Maktablarda ommaviy reyd: o‘quvchilar sumkasi tekshirilmoqda, jarima 88 million so‘mgacha!26 sentabr 07:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi