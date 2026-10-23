Quyi Chirchiqda inspektorning xotini 15 yoshli qizni kaltakladi, sudda asl haqiqat ochildi

·59·Jamiyat
Quyi Chirchiqda inspektorning xotini 15 yoshli qizni kaltakladi, sudda asl haqiqat ochildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent viloyatining Quyi Chirchiq tumanida profilaktika inspektorining rafiqasi erining xizmat uyida 2009 yilda tug‘ilgan qizni kaltaklagani uchun sud qilindi.
  • Sud jarayonida jabrlanuvchi qiz inspektor uni 2025 yildan buyon tahdidlar ostida jinsiy aloqaga majburlab kelganini ma'lum qildi.

Toshkent viloyatining Quyi Chirchiq tumanida huquq-tartibot organlari xodimiga tegishli xizmat xonadonida yuz bergan mojaroli voqea va uning ortidan ochiqlangan og‘ir tafsilotlar jamoatchilikning keskin g‘azabiga sabab bo‘lmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, tuman profilaktika inspektorining rafiqasi erini xizmat uyida 2009 yilda tug‘ilgan (voyaga yetmagan) qiz bilan birgalikda ushlab olgan. Kuchli rashk va g‘azab ostida qolgan ayol qizni ayovsiz kaltaklab, unga tan jarohati yetkazgan.

Sud zalidagi shov-shuvli ko‘rsatma: «U meni qo‘rqitib kelgan»

Mazkur kaltaklash holati bo‘yicha o‘tkazilgan sud jarayonida jabrlanuvchi voyaga yetmagan qiz voqeaning yanada dahshatli jihatlarini oshkor qildi:

  • Majburlash va tahdidlar: Qizning bergan ko‘rsatmasiga ko‘ra, profilaktika inspektori 2025 yildan buyon uni doimiy ravishda qo‘rqitib, tahdidlar ostida jinsiy aloqa qilishga majburlab kelgan;

  • Xizmat mavqeidan foydalanish: Ushbu holat inspektor o‘z xizmat mavqeini suiiste’mol qilib, himoyasiz voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinoiy xatti-harakatlar sodir etgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Ayolga nisbatan hukm o‘qildi

Sud jarohat yetkazgan inspektorning rafiqasiga nisbatan qonuniy jazo tayinladi:

  • Jazo muddati: Ayol aybdor deb topilib, unga 1 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi belgilandi;

  • Moddiy jarima: Unga bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 20 baravari miqdorida jarima solindi;

  • Davlat foydasiga ushlanma: Jazo muddati davomida uning oylik ish haqining 20 foizi davlat foydasiga ushlab qolinadigan bo‘ldi.

Ochiq qolgan asosiy savol: Inspektorga qanday chora ko‘rildi?

Sudda jabrlanuvchi qiz tomonidan profilaktika inspektorining ustidan berilgan og‘ir ayblovlar, xususan, voyaga yetmagan shaxsni jinsiy aloqaga majburlash holati bo‘yicha inspektorning o‘ziga nisbatan jinoiy ish ochilganmi yoki qanday qonuniy chora ko‘rilgan — hozircha bu haqda rasmiy ma’lumot berilmadi. Jamoatchilik mutasaddi idoralardan ushbu holat bo‘yicha adolatli va shaffof tekshiruv natijalarini kutmoqda.

Quyi Chirchiqprofilaktika inspektorivoyaga yetmaganlar huquqiToshkent viloyati IIB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiSergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildi4 iyul 19:08Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?4 iyul 16:21Chirchiqda inspektor pora bilan ushlandi: unga jinoyat ishi qoʻzgʻatildiChirchiqda inspektor pora bilan ushlandi: unga jinoyat ishi qoʻzgʻatildi30 aprel 15:15Chirchiqda vagon ustiga chiqqan bolalarni tok urdiChirchiqda vagon ustiga chiqqan bolalarni tok urdi2 may 10:50Toshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildiToshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildi16 iyul 10:11Shilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiShilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindi3 avgust 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi