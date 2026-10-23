Quyi Chirchiqda inspektorning xotini 15 yoshli qizni kaltakladi, sudda asl haqiqat ochildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent viloyatining Quyi Chirchiq tumanida profilaktika inspektorining rafiqasi erining xizmat uyida 2009 yilda tug‘ilgan qizni kaltaklagani uchun sud qilindi.
- Sud jarayonida jabrlanuvchi qiz inspektor uni 2025 yildan buyon tahdidlar ostida jinsiy aloqaga majburlab kelganini ma'lum qildi.
Toshkent viloyatining Quyi Chirchiq tumanida huquq-tartibot organlari xodimiga tegishli xizmat xonadonida yuz bergan mojaroli voqea va uning ortidan ochiqlangan og‘ir tafsilotlar jamoatchilikning keskin g‘azabiga sabab bo‘lmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, tuman profilaktika inspektorining rafiqasi erini xizmat uyida 2009 yilda tug‘ilgan (voyaga yetmagan) qiz bilan birgalikda ushlab olgan. Kuchli rashk va g‘azab ostida qolgan ayol qizni ayovsiz kaltaklab, unga tan jarohati yetkazgan.
Sud zalidagi shov-shuvli ko‘rsatma: «U meni qo‘rqitib kelgan»
Mazkur kaltaklash holati bo‘yicha o‘tkazilgan sud jarayonida jabrlanuvchi voyaga yetmagan qiz voqeaning yanada dahshatli jihatlarini oshkor qildi:
Majburlash va tahdidlar: Qizning bergan ko‘rsatmasiga ko‘ra, profilaktika inspektori 2025 yildan buyon uni doimiy ravishda qo‘rqitib, tahdidlar ostida jinsiy aloqa qilishga majburlab kelgan;
Xizmat mavqeidan foydalanish: Ushbu holat inspektor o‘z xizmat mavqeini suiiste’mol qilib, himoyasiz voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinoiy xatti-harakatlar sodir etgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Ayolga nisbatan hukm o‘qildi
Sud jarohat yetkazgan inspektorning rafiqasiga nisbatan qonuniy jazo tayinladi:
Jazo muddati: Ayol aybdor deb topilib, unga 1 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi belgilandi;
Moddiy jarima: Unga bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 20 baravari miqdorida jarima solindi;
Davlat foydasiga ushlanma: Jazo muddati davomida uning oylik ish haqining 20 foizi davlat foydasiga ushlab qolinadigan bo‘ldi.
Ochiq qolgan asosiy savol: Inspektorga qanday chora ko‘rildi?
Sudda jabrlanuvchi qiz tomonidan profilaktika inspektorining ustidan berilgan og‘ir ayblovlar, xususan, voyaga yetmagan shaxsni jinsiy aloqaga majburlash holati bo‘yicha inspektorning o‘ziga nisbatan jinoiy ish ochilganmi yoki qanday qonuniy chora ko‘rilgan — hozircha bu haqda rasmiy ma’lumot berilmadi. Jamoatchilik mutasaddi idoralardan ushbu holat bo‘yicha adolatli va shaffof tekshiruv natijalarini kutmoqda.
Izohlar 0
…