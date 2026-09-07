Haydovchilar diqqatiga: Endi mahallada “uchastkavoy”lar mashinalarga jarima yozadi

·68·Jamiyat
Haydovchilar diqqatiga: Endi mahallada “uchastkavoy”lar mashinalarga jarima yozadi

O‘zbekistonda mahallalar xavfsizligini ta’minlash, ko‘chalarda tartib o‘rnatish va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida tub islohotlar davri boshlandi. Prezidentning «Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta’minlash faoliyatiga yangicha ishlash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 314-sonli qarori bilan profilaktika inspektorlariga («uchastkavoy»larga) keng vakolatlar, jumladan, Yo‘l-patrul xizmati hamda tuman (shahar) IIB boshliqlarining ayrim muhim vazifalari berildi. Endilikda profilaktika inspektorlari mahalla ichki ko‘chalari va yo‘laklarida qoida buzgan haydovchilarga nisbatan bevosita ma’muriy jazo va jarima qo‘llash huquqiga ega bo‘ladi.

Mahalla ko‘chalarida yo‘l nazorati: Qaysi qoidabuzarliklarga jarima solinadi?

Qaror bilan profilaktika inspektorlarining yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha huquqlari sezilarli darajada kengaytirildi:

  • 4 turdagi YHQ buzilishi bo‘yicha jazo: Profilaktika inspektorlari mahalla ko‘chalari va piyodalar yo‘laklarida yo‘l harakati qoidalari buzilishi bilan bog‘liq 4 turdagi ma’muriy huquqbuzarliklar bo‘yicha ma’muriy jazo qo‘llay oladi;

  • Tartibsiz avtomobillar muammosiga yechim: Mahalla ichida piyodalar yo‘laklarini to‘sib qo‘yish, mashinani noto‘g‘ri parkovka qilish yoki aholi harakatiga xavf tug‘dirish holatlariga qarshi endi YPX inspektorlarini kutib o‘tirmasdan, joyida qonuniy chora ko‘riladi;

  • Mahalla ichida to‘liq javobgarlik: Ichki ko‘chalar va ko‘p qavatli uylar hovlisida yo‘l qoidalarini mensimay harakatlanadigan haydovchilar endi bevosita hududiy inspektorning nazoratida bo‘ladi.

17 turdagi ogohlantirish va IIB rahbarlarining 9 ta vakolati

Inspektorlarga faqat yo‘l harakati emas, balki umumiy ma’muriy amaliyot bo‘yicha ham katta ishonch bildirilmoqda:

  • 17 turdagi huquqbuzarlikka ma’muriy ogohlantirish: Profilaktika inspektorlari o‘z vakolati doirasida birinchi marotaba sodir etilayotgan 17 turdagi kam ahamiyatli ma’muriy ishlar bo‘yicha jarima emas, rasmiy ma’muriy ogohlantirish jazosini qo‘llashi mumkin;

  • IIB boshliqlari vakolati inspektorga o‘tdi: Tuman (shahar) ichki ishlar organi boshlig‘i yoki uning o‘rinbosarlari vakolatiga kiruvchi 9 turdagi ma’muriy huquqbuzarlik to‘g‘risidagi ishlarni endi profilaktika inspektorining shaxsan o‘zi ko‘rib chiqib, qonuniy jazo tayinlaydi;

  • Inspektorga qarshilik qilganlarga javobgarlik: Hujjatga asosan, profilaktika inspektorining qonuniy xizmat vazifalarini bajarishiga to‘sqinlik qilganlik uchun maxsus ma’muriy javobgarlik belgilanmoqda.

Jamoat xavfsizligining yangi ishlash mexanizmi: 3 ta asosiy qoida

314-sonli qarorga muvofiq, ichki ishlar xodimlarining aholi bilan ishlash falsafasi mutlaqo yangi tizimga o‘tkaziladi:

  • Tezkor munosabat: Xizmat yo‘nalishi va xizmat o‘tash hududidan qat’i nazar, fuqarolarning har qanday murojaati va xabariga zudlik bilan e’tibor qaratiladi;

  • Ochiq muloqot va ko‘mak: Aholi bilan bevosita yaqindan ochiq muloqot o‘rnatiladi va ularning huquqbuzarlikka sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan ijtimoiy va maishiy muammolari joyida hal etiladi;

  • Kunlik manzilli profilaktika: Xavf guruhiga kiruvchi shaxslar bilan kunlik asosda profilaktik ishlar yo‘lga qo‘yilib, jinoyat omillari sodir bo‘lmasdan oldin barvaqt bartaraf etiladi.

Sizningcha, profilaktika inspektorlariga mahalla ko‘chalarida haydovchilarga jarima belgilash vakolatining berilishi ichki ko‘chalardagi tartibsiz mashina qo‘yish muammosini bartaraf eta oladimi? Bu yangi vakolatlar mahallalarda osoyishtalik va xavfsizlikni qanchalik oshiradi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘ofurjon Mirzayev Mahallalar uyushmasi raisi etib tayinlandiG‘ofurjon Mirzayev Mahallalar uyushmasi raisi etib tayinlandiBugun, 20:4621 oktyabr – O‘zbek tili bayrami kuni21 oktyabr – O‘zbek tili bayrami kuniBugun, 16:20Murojaatlar bee’tibor qolmayaptiMurojaatlar bee’tibor qolmayaptiBugun, 16:17Bolalari bilan ko‘chada qolgan ayol kelinlik uyiga kiritildiBolalari bilan ko‘chada qolgan ayol kelinlik uyiga kiritildiBugun, 16:15Kredit qarzi undirildiKredit qarzi undirildiBugun, 16:13Toshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladiBugun, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari