Haydovchilar diqqatiga: Endi mahallada “uchastkavoy”lar mashinalarga jarima yozadi
O‘zbekistonda mahallalar xavfsizligini ta’minlash, ko‘chalarda tartib o‘rnatish va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida tub islohotlar davri boshlandi. Prezidentning «Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta’minlash faoliyatiga yangicha ishlash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 314-sonli qarori bilan profilaktika inspektorlariga («uchastkavoy»larga) keng vakolatlar, jumladan, Yo‘l-patrul xizmati hamda tuman (shahar) IIB boshliqlarining ayrim muhim vazifalari berildi. Endilikda profilaktika inspektorlari mahalla ichki ko‘chalari va yo‘laklarida qoida buzgan haydovchilarga nisbatan bevosita ma’muriy jazo va jarima qo‘llash huquqiga ega bo‘ladi.
Mahalla ko‘chalarida yo‘l nazorati: Qaysi qoidabuzarliklarga jarima solinadi?
Qaror bilan profilaktika inspektorlarining yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha huquqlari sezilarli darajada kengaytirildi:
4 turdagi YHQ buzilishi bo‘yicha jazo: Profilaktika inspektorlari mahalla ko‘chalari va piyodalar yo‘laklarida yo‘l harakati qoidalari buzilishi bilan bog‘liq 4 turdagi ma’muriy huquqbuzarliklar bo‘yicha ma’muriy jazo qo‘llay oladi;
Tartibsiz avtomobillar muammosiga yechim: Mahalla ichida piyodalar yo‘laklarini to‘sib qo‘yish, mashinani noto‘g‘ri parkovka qilish yoki aholi harakatiga xavf tug‘dirish holatlariga qarshi endi YPX inspektorlarini kutib o‘tirmasdan, joyida qonuniy chora ko‘riladi;
Mahalla ichida to‘liq javobgarlik: Ichki ko‘chalar va ko‘p qavatli uylar hovlisida yo‘l qoidalarini mensimay harakatlanadigan haydovchilar endi bevosita hududiy inspektorning nazoratida bo‘ladi.
17 turdagi ogohlantirish va IIB rahbarlarining 9 ta vakolati
Inspektorlarga faqat yo‘l harakati emas, balki umumiy ma’muriy amaliyot bo‘yicha ham katta ishonch bildirilmoqda:
17 turdagi huquqbuzarlikka ma’muriy ogohlantirish: Profilaktika inspektorlari o‘z vakolati doirasida birinchi marotaba sodir etilayotgan 17 turdagi kam ahamiyatli ma’muriy ishlar bo‘yicha jarima emas, rasmiy ma’muriy ogohlantirish jazosini qo‘llashi mumkin;
IIB boshliqlari vakolati inspektorga o‘tdi: Tuman (shahar) ichki ishlar organi boshlig‘i yoki uning o‘rinbosarlari vakolatiga kiruvchi 9 turdagi ma’muriy huquqbuzarlik to‘g‘risidagi ishlarni endi profilaktika inspektorining shaxsan o‘zi ko‘rib chiqib, qonuniy jazo tayinlaydi;
Inspektorga qarshilik qilganlarga javobgarlik: Hujjatga asosan, profilaktika inspektorining qonuniy xizmat vazifalarini bajarishiga to‘sqinlik qilganlik uchun maxsus ma’muriy javobgarlik belgilanmoqda.
Jamoat xavfsizligining yangi ishlash mexanizmi: 3 ta asosiy qoida
314-sonli qarorga muvofiq, ichki ishlar xodimlarining aholi bilan ishlash falsafasi mutlaqo yangi tizimga o‘tkaziladi:
Tezkor munosabat: Xizmat yo‘nalishi va xizmat o‘tash hududidan qat’i nazar, fuqarolarning har qanday murojaati va xabariga zudlik bilan e’tibor qaratiladi;
Ochiq muloqot va ko‘mak: Aholi bilan bevosita yaqindan ochiq muloqot o‘rnatiladi va ularning huquqbuzarlikka sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan ijtimoiy va maishiy muammolari joyida hal etiladi;
Kunlik manzilli profilaktika: Xavf guruhiga kiruvchi shaxslar bilan kunlik asosda profilaktik ishlar yo‘lga qo‘yilib, jinoyat omillari sodir bo‘lmasdan oldin barvaqt bartaraf etiladi.
Sizningcha, profilaktika inspektorlariga mahalla ko‘chalarida haydovchilarga jarima belgilash vakolatining berilishi ichki ko‘chalardagi tartibsiz mashina qo‘yish muammosini bartaraf eta oladimi? Bu yangi vakolatlar mahallalarda osoyishtalik va xavfsizlikni qanchalik oshiradi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…