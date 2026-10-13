Toshkent viloyatida 245 ming dozali yirik narkotik zanjiri fosh etildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent viloyatida o‘tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida umumiy og‘irligi 4 kilogramm 700 gramm bo‘lgan sintetik giyohvandlik vositalari musodara etildi.
- Ushbu jinoiy faoliyatga voyaga yetmagan yosh qizlar va oliygoh talabalari tortilgani aniqlangan.
- Musodara qilingan narkotik moddalar tarqalib ketishining oldi olinishi natijasida 245 ming bir martalik dozaning qora bozorga chiqishi bartaraf etildi.
Toshkent viloyatining Chirchiq shahri va Qibray tumanida huquq-tartibot organlari tomonidan keng qamrovli tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, reydlar davomida noqonuniy muomaladan umumiy og‘irligi 4 kilogramm 700 gramm bo‘lgan kuchli ta’sir qiluvchi va sintetik giyohvandlik vositalari musodara qilindi.
Eng tashvishlisi, ushbu jinoiy faoliyatga va internetdagi narkodo‘konlar tarmog‘iga voyaga yetmagan yosh qizlar hamda oliygoh talabalari tortilgani aniqlangan.
Chirchiqdagi holat: Ijara xonadonlaridagi yashirin omborlar
Chirchiq shahrida olib borilgan tezkor tadbirlar davomida «zakladka» (yashirin joylarga qoldirish) usulida savdo qilgan bir nechta guruh qo‘lga olindi:
Voyaga yetmaganlar ishtirokidagi tarqatuv: 2006 yilda tug‘ilgan qiz va uning voyaga yetmagan sherigi 41 dona o‘ramdagi sintetik moddalarni tarqatayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Voyaga yetmagan qiz ijarada yashab kelayotgan uy tintuv qilinganda, sotish uchun tayyorlab qo‘yilgan yana 1 kg 259 gramm sintetik modda topildi;
Yirik partiya va qovushtiruvchi vositalar: Boshqa bir holatda esa voyaga yetmagan qizni savdoga jalb qilgan erkak va yana bir ayol 150 gramm moddani manzillarga taqsimlayotganda qo‘lga olindi;
Uydan topilgan «assortiment»: Ayolning yashash manzilidan 2 kg 850 gramm mefedron, 200 gramm alfa-PVP, 200 gramm geroin, shuningdek, minglab zip-paketlar, izolentalar va elektron tarozilar musodara qilindi.
Qibraydagi reyd: Savdoga aralashgan viloyatlik talabalar
Qibray tumanida ham virtual narkodo‘konlarga ishlagan guruhlar faoliyatiga chek qo‘yildi:
To‘rtta manzilga rejalangan 200 ta o‘ram: Qo‘lga olingan shaxslar to‘rtta hududga jami 200 dona o‘ramdagi giyohvand moddalarni yashirishga uringan paytda fosh etildi;
Gumonlanuvchilar geografiyasi: Ular Sirdaryo, Farg‘ona va Namangan viloyatlaridan kelgan yosh yigitlar bo‘lib, tekshiruvlar ularning orasida talabalar ham borligini ko‘rsatdi.
245 ming bir martalik dozaning oldi olindi
Vazirlik hisob-kitoblariga ko‘ra, musodara qilingan 4,7 kg narkotik moddalarning tarqalib ketishiga chek qo‘yilishi natijasida 245 ming dona bir martalik o‘lim dozasi qora bozorga chiqib ketishining oldi olindi.
Hozirda ushbu shaxslarning orqasida turgan internetdagi narkoplatformalar rahbarlari, ularni moddalar bilan ta’minlab kelgan asosiy tarmoqlar va guruh a’zolarini fosh etish bo‘yicha tergov hamda tezkor-qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.
Izohlar 0
…