Toshkent viloyatida 245 ming dozali yirik narkotik zanjiri fosh etildi (video)

·0·Jamiyat
Toshkent viloyatida 245 ming dozali yirik narkotik zanjiri fosh etildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent viloyatida o‘tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida umumiy og‘irligi 4 kilogramm 700 gramm bo‘lgan sintetik giyohvandlik vositalari musodara etildi.
  • Ushbu jinoiy faoliyatga voyaga yetmagan yosh qizlar va oliygoh talabalari tortilgani aniqlangan.
  • Musodara qilingan narkotik moddalar tarqalib ketishining oldi olinishi natijasida 245 ming bir martalik dozaning qora bozorga chiqishi bartaraf etildi.

Toshkent viloyatining Chirchiq shahri va Qibray tumanida huquq-tartibot organlari tomonidan keng qamrovli tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, reydlar davomida noqonuniy muomaladan umumiy og‘irligi 4 kilogramm 700 gramm bo‘lgan kuchli ta’sir qiluvchi va sintetik giyohvandlik vositalari musodara qilindi.

Eng tashvishlisi, ushbu jinoiy faoliyatga va internetdagi narkodo‘konlar tarmog‘iga voyaga yetmagan yosh qizlar hamda oliygoh talabalari tortilgani aniqlangan.

Chirchiqdagi holat: Ijara xonadonlaridagi yashirin omborlar

Chirchiq shahrida olib borilgan tezkor tadbirlar davomida «zakladka» (yashirin joylarga qoldirish) usulida savdo qilgan bir nechta guruh qo‘lga olindi:

  • Voyaga yetmaganlar ishtirokidagi tarqatuv: 2006 yilda tug‘ilgan qiz va uning voyaga yetmagan sherigi 41 dona o‘ramdagi sintetik moddalarni tarqatayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Voyaga yetmagan qiz ijarada yashab kelayotgan uy tintuv qilinganda, sotish uchun tayyorlab qo‘yilgan yana 1 kg 259 gramm sintetik modda topildi;

  • Yirik partiya va qovushtiruvchi vositalar: Boshqa bir holatda esa voyaga yetmagan qizni savdoga jalb qilgan erkak va yana bir ayol 150 gramm moddani manzillarga taqsimlayotganda qo‘lga olindi;

  • Uydan topilgan «assortiment»: Ayolning yashash manzilidan 2 kg 850 gramm mefedron, 200 gramm alfa-PVP, 200 gramm geroin, shuningdek, minglab zip-paketlar, izolentalar va elektron tarozilar musodara qilindi.

Qibraydagi reyd: Savdoga aralashgan viloyatlik talabalar

Qibray tumanida ham virtual narkodo‘konlarga ishlagan guruhlar faoliyatiga chek qo‘yildi:

  • To‘rtta manzilga rejalangan 200 ta o‘ram: Qo‘lga olingan shaxslar to‘rtta hududga jami 200 dona o‘ramdagi giyohvand moddalarni yashirishga uringan paytda fosh etildi;

  • Gumonlanuvchilar geografiyasi: Ular Sirdaryo, Farg‘ona va Namangan viloyatlaridan kelgan yosh yigitlar bo‘lib, tekshiruvlar ularning orasida talabalar ham borligini ko‘rsatdi.

245 ming bir martalik dozaning oldi olindi

Vazirlik hisob-kitoblariga ko‘ra, musodara qilingan 4,7 kg narkotik moddalarning tarqalib ketishiga chek qo‘yilishi natijasida 245 ming dona bir martalik o‘lim dozasi qora bozorga chiqib ketishining oldi olindi.

Hozirda ushbu shaxslarning orqasida turgan internetdagi narkoplatformalar rahbarlari, ularni moddalar bilan ta’minlab kelgan asosiy tarmoqlar va guruh a’zolarini fosh etish bo‘yicha tergov hamda tezkor-qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.

Chirchiq reydQibray reydSintetik narkotiklarInternet narkoplatformalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:59Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)9 sentabr 12:58Toshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandiToshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandi20 avgust 14:02Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiYashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildi4 sentabr 15:52Toshkentda Germaniyadan kelgan posilkadan 4 kg narkotik topildiToshkentda Germaniyadan kelgan posilkadan 4 kg narkotik topildi10 sentabr 10:38Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiNamangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindi1 avgust 10:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?