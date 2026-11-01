Toshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldi

·40·Jamiyat
Toshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldi

Toshkent shahridagi Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qiz profilaktika inspektorlari tomonidan qutqarib qolindi. Ushbu jarayonda voqea guvohi bo‘lgan fuqaro ham yordam bergan. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi.

Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea kanalning aholi sayr qilishi va hordiq chiqarishi uchun mo‘ljallanmagan yopiq qismida sodir bo‘lgan. Hududdan o‘tib ketayotgan fuqaro kanal bo‘yida turgan qizni ko‘rgan. Birozdan so‘ng u suvga sakragan. Buni ko‘rgan fuqaro qutqaruv vositasini olib kelib, «102» xizmatiga qo‘ng‘iroq qilgan.

Xabar kelib tushgach, profilaktika inspektorlari voqea joyiga yetib borgan. Ular kuchli oqim va aylanma harakatlar mavjud bo‘lgan hududni tekshirish davomida qizni kanalning chekka qismida topgan.

Inspektorlardan biri suvga tushib, qizni qutqarishga kirishgan, ikkinchi xodim esa uni suvdan chiqarishga yordam bergan. Qiz ko‘p miqdorda suv yutib yuborgani sababli unga voqea joyida birinchi yordam ko‘rsatilgan va 5-sonli shahar shifoxonasiga olib borilgan.

Shifoxonadagi tibbiy yordamdan keyin qizning ahvoli barqarorlashgan. Uning shaxsi aniqlanib, Yangiyo‘l tumanida yashovchi ota-onasiga xabar berilgan. Keyinchalik qiz ota-onasiga topshirilgan.

Toshkent shahar IIBBBo‘zsuv kanaliYangiyo‘l tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindiJonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindi31 oktabr 12:48Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi8 iyul 13:32Toshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiToshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildi23 iyun 10:07Toshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiToshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldi10 iyun 21:19Toshkentda yigit uy egalari uxlab yotganida kvartirani o‘g‘irlab ketdiToshkentda yigit uy egalari uxlab yotganida kvartirani o‘g‘irlab ketdi3 iyun 04:20Toshkentda 16 yoshli o‘smir Bo‘zsuv kanalida cho‘kib ketdiToshkentda 16 yoshli o‘smir Bo‘zsuv kanalida cho‘kib ketdi21 iyul 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi