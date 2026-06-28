Teylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildi
Teylor Svift va amerikalik futbol yulduzi Trevis Kelsning munosabatlari bugungi kunda shou-biznes olamidagi eng ko‘p muhokama qilinayotgan juftliklardan biriga aylangan. Biroq ularning muhabbat tarixi boshlangan dastlabki oylar haqida yangi ma’lumotlar paydo bo‘ldi. Ayrim manbalarga ko‘ra, munosabatlar ilk bosqichda bugungidek jiddiy bo‘lmagan.
Ma’lum qilinishicha, Trevis Kels birinchi bo‘lib Teylor Sviftga qiziqish bildirgan. U 2023 yil iyul oyida Kanzas-Siti shahrida bo‘lib o‘tgan Eras Tour konsertiga borib, telefon raqamini do‘stlik bilaguzugiga yozgan holda xonandaga yetkazishga uringan. Biroq o‘sha paytda Svift uni qabul qilmagan.
Keyinroq Kels o‘zining New Heights podkastida bu voqeani eslab, xonanda konsertdan oldin yoki keyin hech kim bilan uchrashmasligini, chunki ovozini 44 ta qo‘shiq ijrosi uchun asrashga majburligini aytgan. U hatto bu holatni shaxsan o‘ziga nisbatan qabul qilganini ham hazilomuz tarzda tan olgan.
Oradan ikki oy o‘tib, bir qator nashrlar juftlikning ommadan yashirin tarzda uchrashib yurganini xabar qildi. Biroq Daily Mail nashri suhbatlashgan bir nechta manbalarning ta’kidlashicha, munosabatlarning dastlabki oylarida Kels jiddiy munosabat izlamagan.
Nashr manbalariga ko‘ra, u o‘sha vaqtda boshqa qizlar bilan ham uchrashib yurgan va Teylor Svift bilan munosabatlarni ham hali jiddiy qabul qilmagan.
Yana bir manbaning aytishicha, Kels do‘stlik bilaguzugi orqali telefon raqamini qoldirishni ko‘proq hazil sifatida qabul qilgan va bu voqea haqiqiy munosabatlarga aylanadi, deb o‘ylamagan.
Shuningdek, Daily Mail bilan suhbatlashgan yana bir nechta manba dastlabki davrlarda amerikalik futbolchi Teylor Sviftning xabarlariga ham darhol javob bermaganini iddao qilgan.
«U Teylordan qochmagan. Ammo jiddiy munosabat izlamagan inson har bir xabarga shoshilib javob berishga ham majbur emas. U oddiy futbolchi sifatida hayotini davom ettirayotgan edi», degan manbalardan biri.
Boshqa suhbatdosh esa «Trevis o‘sha paytda jiddiy munosabat rejalashtirmagan. Ammo Teylor Svift bilan munosabat boshlanishi bilan bu allaqachon jiddiy tus oladi», deya fikr bildirgan.
Manbalarning ta’kidlashicha, juftlik faqat 2023 yil sentyabr oyiga kelibgina munosabatlarini rasman bir-biriga bag‘ishlashga qaror qilgan.
Keyingi ikki yil davomida ularning munosabatlari yanada mustahkamlanib bordi. 2025 yil avgust oyida Teylor Svift va Trevis Kelsning unashtirilgani ma’lum qilindi.
Ayni paytda xorij OAVlarining xabar berishicha, juftlikning to‘y marosimi AQSH Mustaqillik kuni munosabati bilan nishonlanadigan 4 iyul bayrami arafasida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, 2 iyul kuni Nyu-Yorkdagi Madison Square Garden majmuasida yaqin qarindoshlar va eng yaqin do‘stlar ishtirokida repetitsiya kechki ovqati tashkil etiladi. Unda taxminan 100 nafar mehmon qatnashishi kutilmoqda.
3 iyul kuni esa asosiy to‘y tantanalari bo‘lib o‘tadi. Manbalarga ko‘ra, unga 1000 nafardan 2000 nafargacha mehmon taklif qilingan.
Qayd etilishicha, to‘yni mashhur to‘y tashkilotchisi Mark Sid boshqarmoqda. Manbalar uning bir necha oydan buyon Teylor Svift va Trevis Kels bilan tayyorgarlik ishlarini olib borayotganini bildirmoqda.
Avvalroq to‘y 13 iyun kuni Rod-Aylend shtatidagi mashhur Ocean House mehmonxonasida o‘tishi haqida xabarlar tarqalgan edi. Hatto ayrim manbalar Svift ushbu sanada to‘y qilish uchun avvaldan band qilingan joyni boshqa kelinga katta miqdorda pul to‘lab bo‘shattirganini ham iddao qilgan.
Biroq keyinchalik juftlik ko‘proq mehmonlarni qabul qilish maqsadida boshqa joyni tanlagani haqida ma’lumotlar paydo bo‘ldi.
Nashrlar yozishicha, to‘yda Selena Gomes, Ed Shiran, Zoi Kravis, Suki Uoterxaus, Karli Kloss, Haim guruhi a’zolari hamda Jiji Hadid kabi mashhurlar ishtirok etishi kutilmoqda.
Ayrim manbalarning ta’kidlashicha, Teylor Svift mehmonlarni shaxsan telefon orqali taklif qilgan va taklifni qabul qilganlar uchun qat’iy maxfiylik kelishuvi ham tayyorlangan.
…