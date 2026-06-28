Teylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildi

·26·Madaniyat
Teylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildi

Teylor Svift va amerikalik futbol yulduzi Trevis Kelsning munosabatlari bugungi kunda shou-biznes olamidagi eng ko‘p muhokama qilinayotgan juftliklardan biriga aylangan. Biroq ularning muhabbat tarixi boshlangan dastlabki oylar haqida yangi ma’lumotlar paydo bo‘ldi. Ayrim manbalarga ko‘ra, munosabatlar ilk bosqichda bugungidek jiddiy bo‘lmagan.

Ma’lum qilinishicha, Trevis Kels birinchi bo‘lib Teylor Sviftga qiziqish bildirgan. U 2023 yil iyul oyida Kanzas-Siti shahrida bo‘lib o‘tgan Eras Tour konsertiga borib, telefon raqamini do‘stlik bilaguzugiga yozgan holda xonandaga yetkazishga uringan. Biroq o‘sha paytda Svift uni qabul qilmagan.

Keyinroq Kels o‘zining New Heights podkastida bu voqeani eslab, xonanda konsertdan oldin yoki keyin hech kim bilan uchrashmasligini, chunki ovozini 44 ta qo‘shiq ijrosi uchun asrashga majburligini aytgan. U hatto bu holatni shaxsan o‘ziga nisbatan qabul qilganini ham hazilomuz tarzda tan olgan.

Oradan ikki oy o‘tib, bir qator nashrlar juftlikning ommadan yashirin tarzda uchrashib yurganini xabar qildi. Biroq Daily Mail nashri suhbatlashgan bir nechta manbalarning ta’kidlashicha, munosabatlarning dastlabki oylarida Kels jiddiy munosabat izlamagan.

Teylor Svift va Trevis Kelsi basketbol o‘yinida birga yuribdi.

Nashr manbalariga ko‘ra, u o‘sha vaqtda boshqa qizlar bilan ham uchrashib yurgan va Teylor Svift bilan munosabatlarni ham hali jiddiy qabul qilmagan.

Yana bir manbaning aytishicha, Kels do‘stlik bilaguzugi orqali telefon raqamini qoldirishni ko‘proq hazil sifatida qabul qilgan va bu voqea haqiqiy munosabatlarga aylanadi, deb o‘ylamagan.

Shuningdek, Daily Mail bilan suhbatlashgan yana bir nechta manba dastlabki davrlarda amerikalik futbolchi Teylor Sviftning xabarlariga ham darhol javob bermaganini iddao qilgan.

«U Teylordan qochmagan. Ammo jiddiy munosabat izlamagan inson har bir xabarga shoshilib javob berishga ham majbur emas. U oddiy futbolchi sifatida hayotini davom ettirayotgan edi», degan manbalardan biri.

Teylor Svift va Trevis Kelsi ko‘chada qo‘l ushlashib yurishibdi.

Boshqa suhbatdosh esa «Trevis o‘sha paytda jiddiy munosabat rejalashtirmagan. Ammo Teylor Svift bilan munosabat boshlanishi bilan bu allaqachon jiddiy tus oladi», deya fikr bildirgan.

Manbalarning ta’kidlashicha, juftlik faqat 2023 yil sentyabr oyiga kelibgina munosabatlarini rasman bir-biriga bag‘ishlashga qaror qilgan.

Keyingi ikki yil davomida ularning munosabatlari yanada mustahkamlanib bordi. 2025 yil avgust oyida Teylor Svift va Trevis Kelsning unashtirilgani ma’lum qilindi.

Ayni paytda xorij OAVlarining xabar berishicha, juftlikning to‘y marosimi AQSH Mustaqillik kuni munosabati bilan nishonlanadigan 4 iyul bayrami arafasida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2 iyul kuni Nyu-Yorkdagi Madison Square Garden majmuasida yaqin qarindoshlar va eng yaqin do‘stlar ishtirokida repetitsiya kechki ovqati tashkil etiladi. Unda taxminan 100 nafar mehmon qatnashishi kutilmoqda.

Teylor Svift va Trevis Kelsi yonma-yon portretlarda tasvirlangan.

3 iyul kuni esa asosiy to‘y tantanalari bo‘lib o‘tadi. Manbalarga ko‘ra, unga 1000 nafardan 2000 nafargacha mehmon taklif qilingan.

Qayd etilishicha, to‘yni mashhur to‘y tashkilotchisi Mark Sid boshqarmoqda. Manbalar uning bir necha oydan buyon Teylor Svift va Trevis Kels bilan tayyorgarlik ishlarini olib borayotganini bildirmoqda.

Avvalroq to‘y 13 iyun kuni Rod-Aylend shtatidagi mashhur Ocean House mehmonxonasida o‘tishi haqida xabarlar tarqalgan edi. Hatto ayrim manbalar Svift ushbu sanada to‘y qilish uchun avvaldan band qilingan joyni boshqa kelinga katta miqdorda pul to‘lab bo‘shattirganini ham iddao qilgan.

Biroq keyinchalik juftlik ko‘proq mehmonlarni qabul qilish maqsadida boshqa joyni tanlagani haqida ma’lumotlar paydo bo‘ldi.

Teylor Svift va Trevis Kelsi tunda qo‘l ushlashib ketmoqda.

Nashrlar yozishicha, to‘yda Selena Gomes, Ed Shiran, Zoi Kravis, Suki Uoterxaus, Karli Kloss, Haim guruhi a’zolari hamda Jiji Hadid kabi mashhurlar ishtirok etishi kutilmoqda.

Ayrim manbalarning ta’kidlashicha, Teylor Svift mehmonlarni shaxsan telefon orqali taklif qilgan va taklifni qabul qilganlar uchun qat’iy maxfiylik kelishuvi ham tayyorlangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldiOzoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldiBugun, 17:00Alisher Fayz maktabdagi sirini ilk bor oshkor qildi (video)Alisher Fayz maktabdagi sirini ilk bor oshkor qildi (video)Bugun, 16:05Zendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdiZendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdiBugun, 15:42Kongo DR va O‘zbekiston o‘yinidan keyin Shahnoza Mirziyoyevaning qizi ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Kongo DR va O‘zbekiston o‘yinidan keyin Shahnoza Mirziyoyevaning qizi ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Bugun, 12:55Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)Kecha, 23:21Ra’no Yarasheva: “Oilaga tayyor bo‘lmagan qiz 29 yoshda ham tayyor bo‘lmaydi” (video)Ra’no Yarasheva: “Oilaga tayyor bo‘lmagan qiz 29 yoshda ham tayyor bo‘lmaydi” (video)Kecha, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...