Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?
Shahzoda Matchonova 1987 yil 8 avgust kuni Nukus shahrida tug‘ilgan va 2026 yil 8 avgustda 39 yoshni qarshi oldi. U Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida tahsil olib, chet tillari hamda huquq sohasiga qiziqqan va diplomat bo‘lishni rejalashtirgan. San'atga yaqin oilada ulg‘aygan Shahzodani hayotidagi tasodiflar kino maydoniga olib kirib, kasbiy yo‘lini diplomatiyadan aktrisalikka burdi.
Bugun ko‘pchilik Shahzoda Matchonovani aktrisa sifatida taniydi. Ammo uning yoshlikdagi rejalari kino bilan bog‘liq bo‘lmagan. U yaxshi ta’lim olib, chet tillarini o‘rgangan va diplomatiya sohasida ishlashga yaqin yo‘lni tanlagan edi. Keyin esa hayotidagi kichik tasodiflar uni butunlay boshqa kasbga olib kirdi.
Nukusda boshlangan hayot
Shahzoda Matchonova 1987 yil 8 avgust kuni Nukus shahrida dunyoga kelgan. 2026 yil 8 avgustda aktrisa 39 yoshni qarshi oldi.
U oiladagi uch farzandning o‘rtanchasi bo‘lgan. Shahzodaning bir akasi va bir ukasi bor.
Matchonovlar oilasi san’atga yaqin bo‘lgan. Uning bobosi Bayram Matchonov bir nechta respublikada xalq artisti unvoniga sazovor bo‘lgan.
Shahzodaning maqsadi kino emas edi
Maktabdan keyin u Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga o‘qishga kirgan.
Bu tanlov tasodifiy emas edi. Shahzoda:
• chet tillarini yaxshi bilgan;
• huquq sohasiga qiziqqan;
• kelajagini jiddiy kasb bilan bog‘lashni istagan.
Shu sabab uning diplomat bo‘lishi tabiiy yo‘ldek ko‘ringan.
Shahzoda o‘sha davrda aktrisa bo‘lish haqida jiddiy o‘ylamagan. Ammo hayotdagi mayda voqealar va tasodiflar uni kino maydoniga olib kirgan.
Shundan keyin uning kasbiy yo‘li butunlay o‘zgardi va diplomatiya emas, san’at asosiy faoliyatiga aylandi.
Bugun Shahzoda Matchonovaning tarjimayi holi inson rejalagan yo‘l bilan hayot olib boradigan yo‘l doim ham bir xil bo‘lmasligini ko‘rsatadi.
Uning misolida diplomatiyaga tayyorlanayotgan yosh qiz kutilmagan holda aktrisalikka kirib, boshqa sohada o‘z o‘rnini topgan.
Sizningcha, Shahzoda diplomat bo‘lganida ham shunchalik tanilgan bo‘larmidi? Izohda fikringizni yozing va materialni ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…