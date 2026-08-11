Aktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldi

·98·Madaniyat
Aktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldi
Qisqacha

Aktrisa Farangiz Abdazova 8 avgust kuni ilk bor ona bo'lib, o'g'il farzandli bo'lganini ma'lum qildi. U xushxabarni Instagram sahifasidagi video orqali e'lon qildi va farzandining tug'ilgan sanasini 08.08.2026 deb ko'rsatdi. Farangiz Abdazova o'g'liga "Xush kelibsan, o'g'lim!" deya murojaat qildi. Muxlislari aktrisani onalik baxti bilan tabriklab, chaqaloqqa sog'lik, baxt va uzoq umr tilashdi.

Aktrisa Farangiz Abdazova hayotidagi eng quvonchli yangiliklardan birini muxlislari bilan bo‘lishdi. U ilk bor ona bo‘lganini ma’lum qilib, 8 avgust kuni o‘g‘il farzandli bo‘lganini e’lon qildi.

Aktrisa ushbu xushxabarni Instagram sahifasida joylashtirgan videosi orqali ma’lum qilgan. U farzandining dunyoga kelgan sanasini ham ko‘rsatib, video ostiga “Xush kelibsan, o‘g‘lim! 08.08.2026” deya izoh qoldirgan.

Mazkur quvonchli xabar aktrisaning kuzatuvchilarini ham befarq qoldirmadi. Ular Farangiz Abdazovani onalik baxti bilan muborakbod etib, yangi mehmon — o‘g‘ilchasiga sog‘lik, baxt va uzoq umr tilashmoqda.

Farangiz AbdazovaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Bugun, 00:54Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Kecha, 23:59Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Kecha, 17:08Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Kecha, 15:58Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Kecha, 15:21«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratda«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratdaKecha, 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!