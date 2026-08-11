Aktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldi
Aktrisa Farangiz Abdazova 8 avgust kuni ilk bor ona bo'lib, o'g'il farzandli bo'lganini ma'lum qildi. U xushxabarni Instagram sahifasidagi video orqali e'lon qildi va farzandining tug'ilgan sanasini 08.08.2026 deb ko'rsatdi. Farangiz Abdazova o'g'liga "Xush kelibsan, o'g'lim!" deya murojaat qildi. Muxlislari aktrisani onalik baxti bilan tabriklab, chaqaloqqa sog'lik, baxt va uzoq umr tilashdi.
Aktrisa Farangiz Abdazova hayotidagi eng quvonchli yangiliklardan birini muxlislari bilan bo‘lishdi. U ilk bor ona bo‘lganini ma’lum qilib, 8 avgust kuni o‘g‘il farzandli bo‘lganini e’lon qildi.
Aktrisa ushbu xushxabarni Instagram sahifasida joylashtirgan videosi orqali ma’lum qilgan. U farzandining dunyoga kelgan sanasini ham ko‘rsatib, video ostiga “Xush kelibsan, o‘g‘lim! 08.08.2026” deya izoh qoldirgan.
Mazkur quvonchli xabar aktrisaning kuzatuvchilarini ham befarq qoldirmadi. Ular Farangiz Abdazovani onalik baxti bilan muborakbod etib, yangi mehmon — o‘g‘ilchasiga sog‘lik, baxt va uzoq umr tilashmoqda.
…