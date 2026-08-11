Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)
Aktrisa va bloger Zebo Raximova Monakoga safari davomida kaktuslar bog'iga tashrif buyurib, u yerdagi noodatiy ko'rinishga ega turli kaktuslarni videoda ko'rsatdi. U videoni o'z sahifasida ulashib, kuzatuvchilaridan qaysi kaktus ko'proq yoqqanini so'radi. Lavha foydalanuvchilar orasida qiziqish uyg'otib, ular izohlarda o'zlariga ma'qul kaktuslarni tanlashdi.
Aktrisa va sayohat qilishni yoqtiruvchi bloger Zebo Raximova navbatdagi sayohati davomida dunyoning eng kichik davlatlaridan biri — Monakoga tashrif buyurdi.
Bloger o‘z sahifasida Monakodagi kaktuslar bog‘iga borganini aks ettiruvchi videoni ulashdi. Lavhada u bog‘da o‘sadigan turli xil, noodatiy ko‘rinishga ega kaktuslarni ko‘rsatib, kuzatuvchilar e’tiboriga havola qilgan.
Zebo Raximova video ostida: “Monakoda kaktuslar bog‘i bor ekan. Sizga qaysi kaktus ko‘proq yoqdi?” — deya izoh qoldirdi.
Ushbu video kuzatuvchilar orasida ham qiziqish uyg‘otgan. Izohlarda foydalanuvchilar o‘zlariga eng yoqqan kaktuslarni tanlab, fikrlarini yozib qoldirishgan.
Siz Monakoga borib qolsangiz, “Kaktuslar bog‘i”ga tashrif buyurgan bo‘larmidingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
…