Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)

·58·Madaniyat
Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)
Qisqacha

Aktrisa va bloger Zebo Raximova Monakoga safari davomida kaktuslar bog'iga tashrif buyurib, u yerdagi noodatiy ko'rinishga ega turli kaktuslarni videoda ko'rsatdi. U videoni o'z sahifasida ulashib, kuzatuvchilaridan qaysi kaktus ko'proq yoqqanini so'radi. Lavha foydalanuvchilar orasida qiziqish uyg'otib, ular izohlarda o'zlariga ma'qul kaktuslarni tanlashdi.

Aktrisa va sayohat qilishni yoqtiruvchi bloger Zebo Raximova navbatdagi sayohati davomida dunyoning eng kichik davlatlaridan biri — Monakoga tashrif buyurdi.

Bloger o‘z sahifasida Monakodagi kaktuslar bog‘iga borganini aks ettiruvchi videoni ulashdi. Lavhada u bog‘da o‘sadigan turli xil, noodatiy ko‘rinishga ega kaktuslarni ko‘rsatib, kuzatuvchilar e’tiboriga havola qilgan.

Zebo Raximova video ostida: “Monakoda kaktuslar bog‘i bor ekan. Sizga qaysi kaktus ko‘proq yoqdi?” — deya izoh qoldirdi.

Ushbu video kuzatuvchilar orasida ham qiziqish uyg‘otgan. Izohlarda foydalanuvchilar o‘zlariga eng yoqqan kaktuslarni tanlab, fikrlarini yozib qoldirishgan.

Siz Monakoga borib qolsangiz, “Kaktuslar bog‘i”ga tashrif buyurgan bo‘larmidingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Zebo RaximovaMonako
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Bugun, 00:54Aktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldiAktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldiKecha, 23:33Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Kecha, 17:08Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Kecha, 15:58Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Kecha, 15:21«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratda«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratdaKecha, 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!