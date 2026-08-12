Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)
Taniqli aktrisa Ra'no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi. U tavallud ayyomi munosabati bilan Instagram sahifasida video ulashib, “Happy... happy... b-day!” deya izoh qoldirdi. Aktrisaning kuzatuvchilari uni tug'ilgan kuni bilan muborakbod etib, samimiy tilaklarini yo'lladi. Ra'no Shodiyeva 1979 yil 12 avgust kuni Samarqand viloyatida tug'ilgan va “Shaytanat”, “O'tov”, “Tashlandiq”, “Vatan”, “Isnod” kabi filmlarda rollar ijro etgan.
Bugun taniqli aktrisa Ra’no Shodiyeva tavallud ayyomini nishonlamoqda. San’atkor 47 yoshni qarshi oldi.
Aktrisa quvonchli kun munosabati bilan Instagram sahifasida video ulashib, unga “Happy... happy... b-day!” deya izoh qoldirdi. Uning kuzatuvchilari ham aktrisani tug‘ilgan kuni bilan muborakbod etib, samimiy tilaklarini yo‘llashmoqda.
Ma’lumot uchun, Ra’no Shodiyeva 1979 yil 12 avgust kuni Samarqand viloyatida tavallud topgan. U yillar davomida o‘zining yorqin rollari bilan tomoshabinlar mehrini qozongan.
Aktrisa “Shaytanat”, “O‘tov”, “Tashlandiq”, “Vatan”, “Isnod” kabi ko‘plab mashhur filmlarda obrazlar yaratgan.
…