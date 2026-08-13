Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadi
Turkiya yaqin oylarda «Akkuyu» atom elektr stansiyasining birinchi energoblokida elektr energiyasi ishlab chiqarishni boshlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda energetika va tabiiy resurslar vaziri Alparslan Bayraktar ma'lum qildi. Turkiyaning ilk atom elektr stansiyasi «Rosatom» tomonidan qurilmoqda va har birining quvvati 1200 Megavatt bo'lgan to'rtta energoblokni o'z ichiga oladi.
Turkiya yaqin oylarda «Akkuyu» atom elektr stansiyasining birinchi energoblokida elektr energiyasi ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu haqda mamlakatning energetika va tabiiy resurslar vaziri Alparslan Bayraktar Istanbuldagi Bosfor diplomatik forumida maʼlum qildi, deya xabar beradi ixbt.com. Avvalroq rasmiylar stansiyaning ilk blokini joriy yil yakuniga qadar ishga tushirish niyatida ekanini maʼlum qilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur loyiha Turkiya tarixidagi ilk atom elektr stansiyasi hisoblanib, uning qurilishi mamlakat energetika sektoridagi 70 yillik orzuni roʻyobga chiqarish sari tashlangan muhim qadamdir. Stansiya Rossiyaning «Rosatom» davlat korporatsiyasi tomonidan barpo etilmoqda va bu mintaqaviy miqyosdagi ulkan texnologik tashabbuslardan biri sanaladi.
Loyiha texnik xususiyatlari va koʻlami«Akkuyu» AES loyihasi har birining quvvati 1200 Megavatt boʻlgan toʻrtta energoblokni oʻz ichiga oladi. Mazkur bloklarda zamonaviy va xavfsiz rusumli VVER avlodiga mansub 3+ reactor texnologiyalari qoʻllanilmoqda. Bu esa stansiyaning eng yuqori xavfsizlik standartlariga javob berishini taʼminlaydi.
Ushbu atom stansiyasining qurilishida jahon atom energetikasi tarixida ilk bor «qur — egalik qil — boshqar» (Build-Own-Operate) modeli tatbiq etilmoqda. Ushbu yondashuv loyihani moliyalashtirish va boshqarish jarayonlarini samarali tashkil etish imkonini berdi.
Energetika xavfsizligini taʼminlashdagi roliBirinchi energoblokning ishga tushirilishi Turkiyaning energiya resurslari importiga qaramligini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. Mamlakat iqtisodiyoti oʻsib borayotgan bir paytda barqaror va ekologik toza elektr energiyasi manbasiga ega boʻlish strategik ahamiyat kasb etadi.
Mutaxassislarning fikricha, atom energiyasining tarmoqqa ulanishi Turkiyaning umumiy energetik balansi barqarorligini taʼminlaydi. Loyihaning toʻliq quvvat bilan ishlashi esa kelgusida mamlakatning sanoat salohiyatini yanada oshirishga zamin yaratadi.
…