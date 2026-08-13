Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadi

·34·Texno
Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadi
Qisqacha

Turkiya yaqin oylarda «Akkuyu» atom elektr stansiyasining birinchi energoblokida elektr energiyasi ishlab chiqarishni boshlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda energetika va tabiiy resurslar vaziri Alparslan Bayraktar ma'lum qildi. Turkiyaning ilk atom elektr stansiyasi «Rosatom» tomonidan qurilmoqda va har birining quvvati 1200 Megavatt bo'lgan to'rtta energoblokni o'z ichiga oladi.

Turkiya yaqin oylarda «Akkuyu» atom elektr stansiyasining birinchi energoblokida elektr energiyasi ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu haqda mamlakatning energetika va tabiiy resurslar vaziri Alparslan Bayraktar Istanbuldagi Bosfor diplomatik forumida maʼlum qildi, deya xabar beradi ixbt.com. Avvalroq rasmiylar stansiyaning ilk blokini joriy yil yakuniga qadar ishga tushirish niyatida ekanini maʼlum qilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyiha Turkiya tarixidagi ilk atom elektr stansiyasi hisoblanib, uning qurilishi mamlakat energetika sektoridagi 70 yillik orzuni roʻyobga chiqarish sari tashlangan muhim qadamdir. Stansiya Rossiyaning «Rosatom» davlat korporatsiyasi tomonidan barpo etilmoqda va bu mintaqaviy miqyosdagi ulkan texnologik tashabbuslardan biri sanaladi.

Loyiha texnik xususiyatlari va koʻlami

«Akkuyu» AES loyihasi har birining quvvati 1200 Megavatt boʻlgan toʻrtta energoblokni oʻz ichiga oladi. Mazkur bloklarda zamonaviy va xavfsiz rusumli VVER avlodiga mansub 3+ reactor texnologiyalari qoʻllanilmoqda. Bu esa stansiyaning eng yuqori xavfsizlik standartlariga javob berishini taʼminlaydi.

Ushbu atom stansiyasining qurilishida jahon atom energetikasi tarixida ilk bor «qur — egalik qil — boshqar» (Build-Own-Operate) modeli tatbiq etilmoqda. Ushbu yondashuv loyihani moliyalashtirish va boshqarish jarayonlarini samarali tashkil etish imkonini berdi.

Energetika xavfsizligini taʼminlashdagi roli

Birinchi energoblokning ishga tushirilishi Turkiyaning energiya resurslari importiga qaramligini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. Mamlakat iqtisodiyoti oʻsib borayotgan bir paytda barqaror va ekologik toza elektr energiyasi manbasiga ega boʻlish strategik ahamiyat kasb etadi.

Mutaxassislarning fikricha, atom energiyasining tarmoqqa ulanishi Turkiyaning umumiy energetik balansi barqarorligini taʼminlaydi. Loyihaning toʻliq quvvat bilan ishlashi esa kelgusida mamlakatning sanoat salohiyatini yanada oshirishga zamin yaratadi.

Akkuyu AESTurkiya energetikasiRosatomVVER reaktorlariAtom energetikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiElon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 14:53Pyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiPyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiBugun, 13:57Starlink Vьetnam bozoriga kirdi va buyurtmalarni qabul qila boshladiStarlink Vьetnam bozoriga kirdi va buyurtmalarni qabul qila boshladiBugun, 13:21Xiaomi suvni ham tozalovchi, ham qaynattiruvchi yangi qurilmani taqdim etdiXiaomi suvni ham tozalovchi, ham qaynattiruvchi yangi qurilmani taqdim etdiBugun, 12:54NVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiNVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiBugun, 12:23Samsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdiSamsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdiBugun, 10:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi