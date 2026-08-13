Astronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladi

·45·Dunyo
Astronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladi
Qisqacha

Astronomlar yulduz kabi yorqin nur taratadigan, biroq energiya xususiyatlari qora tuynuklarga xos bo'lgan MoM-BH-1 * kosmik obyektini aniqladi. Butun Quyosh tizimi hajmiga teng bu obyekt Kit yulduzi turkumida, Yerdan milliardlab yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan va Katta portlashdan taxminan 660 million yil o'tib shakllangan.

Astronomlar yulduz kabi yorqin nur taratadigan, biroq energiya xususiyatlari qora tuynuklarga xos bo‘lgan g‘ayrioddiy kosmik obyektni aniqladi. «Qora tuynuk yulduzi» deb atalgan ushbu obyekt butun Quyosh tizimi hajmiga teng bo‘lib, Yerdan milliardlab yorug‘lik yili uzoqlikda joylashgan. Bu haqda xalqaro olimlar guruhining Nature jurnalida e’lon qilingan tadqiqotida ma’lum qilindi.

Olimlar obyektni NASA'ning James Webb kosmik teleskopi orqali olingan Koinotning ilk davrlariga oid tasvirlarni tahlil qilish jarayonida aniqlagan. MoM-BH-1* deb nomlangan obyekt Kit yulduzi turkumida joylashgan bo‘lib, hisob-kitoblarga ko‘ra, u Katta portlashdan taxminan 660 million yil o‘tib shakllangan.

Dastlab tadqiqotchilar uni ulkan qizil yulduz deb taxmin qilgan. Biroq obyektning nihoyatda yuqori energiya chiqarishi bu taxminga mos kelmagan. Hisob-kitoblar uning ma’lum yulduzlardan 100 milliard martagacha ko‘proq energiya ajratishini ko‘rsatgan.

Kompyuter modellashtirish natijalari esa MoM-BH*-1 oddiy yulduz emasligini ko‘rsatgan. Olimlarning taxminicha, u zich gaz qatlami bilan o‘ralgan qora tuynuk bo‘lib, gazning kuchli nurlanishi obyektni tashqi tomondan yulduzga o‘xshatib ko‘rsatmoqda.

Tadqiqotchilar uning nuri deyarli to‘liq qizil rangda ekani va ma’lum to‘lqin uzunligidan keyin keskin yo‘qolishini ham aniqlagan. Bu xususiyatlar obyektni boshqa ma’lum kosmik jismlardan ajratib turadi.

Agar tadqiqot natijalari keyingi kuzatuvlarda tasdiqlansa, James Webb teleskopi aniqlagan boshqa ko‘plab sirli «Kichik qizil nuqtalar» ham shunday qora tuynuk yulduzlari bo‘lishi mumkin.

Olimlarning fikricha, bunday obyektlar dastlabki Koinotda galaktikalar shakllanishida muhim rol o‘ynagan va bugungi galaktikalar markazidagi o‘ta ulkan qora tuynuklarning paydo bo‘lishiga zamin yaratgan bo‘lishi ehtimol.

Yulduz, qora tuynukning akkresion diski va qora tuynukli yulduzning qiyosiy diagrammasi.
NASAJames WebbCetusNature
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdiXitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdiBugun, 15:18Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?Bugun, 14:37AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiAQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiBugun, 14:22Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Bugun, 14:17Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi