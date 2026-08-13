Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqda

·0·Avto
Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqda

Buyuk Britaniyaning eng mashhur avtomobilsozlik diqqat diqqatga sazovor joylaridan biri boʻlgan Milliy avtomobil muzeyi oʻzining uzoq yillik maskani boʻlgan Boli (Beaulieu) hududini tark etishini eʼlon qildi. Ushbu qaror ortida moliyalashtirish, boshqaruv va muzeyning kelajagiga oid jiddiy ziddiyatlar yotgani maʼlum boʻldi. Autocar nashri xabar qilishicha, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanganidan soʻng muzey rahbariyati yangi manzil qidirishni boshlagan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Milliy avtomobil muzeyi tresti joriy haftada Boli hududidagi ijara muddati yakunlanayotgani munosabati bilan yangi joy izlayotganini rasman tasdiqladi. Tashkilot vakillarining taʼkidlashicha, koʻchish muzeyni tubdan modernizatsiya qilish, uning taʼlimiy yoʻnalishini kengaytirish hamda milliy miqyosdagi vazifalarini yanada yaxshiroq bajarish imkonini beradi. Shuningdek, amaldagi ijara shartnomasining toʻrt yili qolgani sababli tashrif buyuruvchilar uchun yaqin vaqt ichida hech qanday oʻzgarish sezilmasligi urgʻulandi.

Moliyaviy kelishmovchiliklar va lotereya mablagʻlari

Hudud egalari boʻlgan Beaulieu Enterprises Limited tijorat korxonasi esa oʻz bayonotida tashrif buyuruvchilarni tinchlantirishga harakat qildi. Kompaniya treust qaroridan qatʼi nazar, avtomobil muzeyi oʻz faoliyatini davom ettirishini, kundalik xizmatlar va tadbirlar reja boʻyicha borishini bildirdi. Shuningdek, ekspozitsiyadagi transport vositalarining sezilarli qismi Montagu oilasiga tegishli ekani yoki ulardan ijaraga olingani qayd etildi.

Biroq, mavjud vaziyatdan xabardor boʻlgan ishonchli manbaning maʼlum qilishicha, parda ortida ancha murakkab muammolar yashiringan. Trest muzeyni modernizatsiya qilish va Milliy meros lotereyasi jamgʻarmasidan (National Lottery Heritage Fund) yirik investitsiyalarni jalb qilish boʻyicha ulkan strategiyani ishlab chiqqan edi. Biroq, bu moliyalashtirish treust va Boli oʻrtasidagi moliyaviy munosabatlarni oʻz ichiga olgan yangilangan hamkorlik shartnomasiga bogʻliq boʻlgan.

Chiptalar savdosi va kolleksiyaga egalik masalasi

Manbaning taʼkidlashicha, Boli hududiga kirish uchun belgilangan 27,56 funt sterling miqdoridagi narxning juda kichik qismigina trestga nasib etgan. Ushbu chipta nafaqat avtomobil muzeyiga, balki saroy, bogʻlar va monastirga ham kirish huquqini beradi. Muzey majmuadagi tashrif buyuruvchilarning uchdan ikki qismidan koʻprogʻini taʼminlasa-da, chipta tushumidan adolatli ulush olmagani va kelishuvlar oʻtgan oyda toʻxtab qolgani aytilmoqda.

Bundan tashqari, eksponatlarga egalik qilish masalasida ham ziddiyatlar mavjud. Beaulieu Enterprises Limited bayonotiga zid ravishda, manba muzey kolleksiyasining asosiy qismi trestga tegishli ekanini bildirdi. Unga koʻra, trest taxminan 250 ta avtomobilga egalik qilsa, Boli tasarrufida atigi 29 ta mashina mavjud, xolos. Tomonlar oʻrtasidagi munosabatlarning keskinlashuvi Milliy avtomobil muzeyi 2030-yilda ijara muddati tugashidan ancha oldin Boli hududini tark etishiga olib kelishi mumkin, biroq hozircha yangi manzil topilmagani aytilmoqda.

Avtomobil muzeyiBritaniyaBeaulieuAvtomobillar tarixiInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiXiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiBugun, 15:29Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiOʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiBugun, 15:21Mercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiMercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiBugun, 13:27Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBritaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBugun, 12:24Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Bugun, 12:22Waymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiWaymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi