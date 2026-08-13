Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqda
Buyuk Britaniyaning eng mashhur avtomobilsozlik diqqat diqqatga sazovor joylaridan biri boʻlgan Milliy avtomobil muzeyi oʻzining uzoq yillik maskani boʻlgan Boli (Beaulieu) hududini tark etishini eʼlon qildi. Ushbu qaror ortida moliyalashtirish, boshqaruv va muzeyning kelajagiga oid jiddiy ziddiyatlar yotgani maʼlum boʻldi. Autocar nashri xabar qilishicha, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanganidan soʻng muzey rahbariyati yangi manzil qidirishni boshlagan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Milliy avtomobil muzeyi tresti joriy haftada Boli hududidagi ijara muddati yakunlanayotgani munosabati bilan yangi joy izlayotganini rasman tasdiqladi. Tashkilot vakillarining taʼkidlashicha, koʻchish muzeyni tubdan modernizatsiya qilish, uning taʼlimiy yoʻnalishini kengaytirish hamda milliy miqyosdagi vazifalarini yanada yaxshiroq bajarish imkonini beradi. Shuningdek, amaldagi ijara shartnomasining toʻrt yili qolgani sababli tashrif buyuruvchilar uchun yaqin vaqt ichida hech qanday oʻzgarish sezilmasligi urgʻulandi.
Moliyaviy kelishmovchiliklar va lotereya mablagʻlariHudud egalari boʻlgan Beaulieu Enterprises Limited tijorat korxonasi esa oʻz bayonotida tashrif buyuruvchilarni tinchlantirishga harakat qildi. Kompaniya treust qaroridan qatʼi nazar, avtomobil muzeyi oʻz faoliyatini davom ettirishini, kundalik xizmatlar va tadbirlar reja boʻyicha borishini bildirdi. Shuningdek, ekspozitsiyadagi transport vositalarining sezilarli qismi Montagu oilasiga tegishli ekani yoki ulardan ijaraga olingani qayd etildi.
Biroq, mavjud vaziyatdan xabardor boʻlgan ishonchli manbaning maʼlum qilishicha, parda ortida ancha murakkab muammolar yashiringan. Trest muzeyni modernizatsiya qilish va Milliy meros lotereyasi jamgʻarmasidan (National Lottery Heritage Fund) yirik investitsiyalarni jalb qilish boʻyicha ulkan strategiyani ishlab chiqqan edi. Biroq, bu moliyalashtirish treust va Boli oʻrtasidagi moliyaviy munosabatlarni oʻz ichiga olgan yangilangan hamkorlik shartnomasiga bogʻliq boʻlgan.
Chiptalar savdosi va kolleksiyaga egalik masalasiManbaning taʼkidlashicha, Boli hududiga kirish uchun belgilangan 27,56 funt sterling miqdoridagi narxning juda kichik qismigina trestga nasib etgan. Ushbu chipta nafaqat avtomobil muzeyiga, balki saroy, bogʻlar va monastirga ham kirish huquqini beradi. Muzey majmuadagi tashrif buyuruvchilarning uchdan ikki qismidan koʻprogʻini taʼminlasa-da, chipta tushumidan adolatli ulush olmagani va kelishuvlar oʻtgan oyda toʻxtab qolgani aytilmoqda.
Bundan tashqari, eksponatlarga egalik qilish masalasida ham ziddiyatlar mavjud. Beaulieu Enterprises Limited bayonotiga zid ravishda, manba muzey kolleksiyasining asosiy qismi trestga tegishli ekanini bildirdi. Unga koʻra, trest taxminan 250 ta avtomobilga egalik qilsa, Boli tasarrufida atigi 29 ta mashina mavjud, xolos. Tomonlar oʻrtasidagi munosabatlarning keskinlashuvi Milliy avtomobil muzeyi 2030-yilda ijara muddati tugashidan ancha oldin Boli hududini tark etishiga olib kelishi mumkin, biroq hozircha yangi manzil topilmagani aytilmoqda.
…