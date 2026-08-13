Xiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladi

·0·Avto
Xiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladi

Xiaomi Auto kompaniyasi transport vositalari uchun mutlaqo yangi va oʻziga xos dizayn yechimini patentlab, avtomobilsozlik bozorida yana bir bor eʼtiborni tortdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi ishlanma avtomobil emblemasini koʻtarish va almashtirish imkonini beruvchi murakkab mexanizmdan iborat boʻlib, u hashamatli avtomobillar olamidagi mashhur yechimlardan ilhomlangan holda yanada rivojlantirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, Britaniyaning mashhur Rolls-Royce brendi oʻz avtomobillarida faqat bitta harakatlanuvchi figuradan foydalanishi bilan tanilgan. Biroq Xiaomi muhandislari bu borada yanada ilgarilab ketib, bitta mexanizm doirasida bir-biridan farq qiluvchi ikkita turli xil emblemani oʻrnatish imkoniyatini taqdim etishdi. Bu esa haydovchilarga avtomobil tashqi koʻrinishini vaziyatga qarab oson oʻzgartirish imkonini beradi.

Ikki xil logotip va ularning vazifalari

Patent hujjatlariga koʻra, aylanma mexanizmning qarama-qarshi tomonlarida ikkita alohida logotip joylashadi. Ularni vaziyat va sharoitdan kelib chiqqan holda navbatma-navbat koʻtarish yoki yashirish mumkin. Bu yechim avtomobilning estetik jozibasini oshirish bilan birga amaliy jihatdan ham qulaylik yaratadi.

Xususan, emblemalardan biri oltin yoki titan qoplamasiga ega boʻlishi koʻzda tutilgan. Bunday qimmatbaho koʻrinishdagi logotip asosan tantanali marosimlar yoki avtomobilga oʻta yuqori darajadagi premium tus berish kerak boʻlgan vaziyatlar uchun moʻljallangan. Ikkinchi emblemadan esa oddiy kundalik safarlar va shahar sharoitida foydalanish rejalashtirilgan boʻlib, u soddaroq materiallardan tayyorlanishi mumkin.

Konstruktsiya xususiyatlari va oʻrnatilish joylari

Taqdim etilgan texnik tavsiflarga koʻra, yangi mexanizm faqat kapotning oʻziga emas, balki old va orqadagi bumperlarga hamda yukxona eshigiga ham oʻrnatishga moslashtirilgan. Bu esa avtomobil dizaynerlariga tashqi koʻrinishni bezashda qoʻshimcha erkinlik beradi.

Konstruktsiyaning asosiy qismini maxsus oʻrnatish ramasi, aylanuvchi val, ikkita emblema, yoʻnaltiruvchi element hamda elektr yuritma tashkil etadi. Maxsus elektr dvigatel harakatlanuvchi qismni yoʻnaltiruvchi boʻylab siljitadi, natijada tanlangan logotip koʻtarilib, ishchi holatda ishonchli tarzda fiksatsiya qilinadi.

Shuningdek, ishlab chiquvchilar xizmat koʻrsatish jarayonini ham qulaylashtirishgan. Tizim anʼanaviy mahkamlagichlarsiz tezkor tarzda qismlarga ajratish imkonini beruvchi yechim bilan jihozlangan. Hozircha bu patentning seriyali ishlab chiqariladigan qaysi Xiaomi modellarida qoʻllanilishi haqida aniq maʼlumot berilmagan, biroq kompaniyaning avtomobilsozlikdagi bunday innovatsion yondashuvi sanoatda katta qiziqish uygʻotmoqda.

XiaomiXiaomi AutoAvtomobil texnologiyalariPatentElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBritaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 15:27Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiOʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiBugun, 15:21Mercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiMercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiBugun, 13:27Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBritaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBugun, 12:24Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Bugun, 12:22Waymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiWaymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi