Xiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladi
Xiaomi Auto kompaniyasi transport vositalari uchun mutlaqo yangi va oʻziga xos dizayn yechimini patentlab, avtomobilsozlik bozorida yana bir bor eʼtiborni tortdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi ishlanma avtomobil emblemasini koʻtarish va almashtirish imkonini beruvchi murakkab mexanizmdan iborat boʻlib, u hashamatli avtomobillar olamidagi mashhur yechimlardan ilhomlangan holda yanada rivojlantirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, Britaniyaning mashhur Rolls-Royce brendi oʻz avtomobillarida faqat bitta harakatlanuvchi figuradan foydalanishi bilan tanilgan. Biroq Xiaomi muhandislari bu borada yanada ilgarilab ketib, bitta mexanizm doirasida bir-biridan farq qiluvchi ikkita turli xil emblemani oʻrnatish imkoniyatini taqdim etishdi. Bu esa haydovchilarga avtomobil tashqi koʻrinishini vaziyatga qarab oson oʻzgartirish imkonini beradi.
Ikki xil logotip va ularning vazifalariPatent hujjatlariga koʻra, aylanma mexanizmning qarama-qarshi tomonlarida ikkita alohida logotip joylashadi. Ularni vaziyat va sharoitdan kelib chiqqan holda navbatma-navbat koʻtarish yoki yashirish mumkin. Bu yechim avtomobilning estetik jozibasini oshirish bilan birga amaliy jihatdan ham qulaylik yaratadi.
Xususan, emblemalardan biri oltin yoki titan qoplamasiga ega boʻlishi koʻzda tutilgan. Bunday qimmatbaho koʻrinishdagi logotip asosan tantanali marosimlar yoki avtomobilga oʻta yuqori darajadagi premium tus berish kerak boʻlgan vaziyatlar uchun moʻljallangan. Ikkinchi emblemadan esa oddiy kundalik safarlar va shahar sharoitida foydalanish rejalashtirilgan boʻlib, u soddaroq materiallardan tayyorlanishi mumkin.
Konstruktsiya xususiyatlari va oʻrnatilish joylariTaqdim etilgan texnik tavsiflarga koʻra, yangi mexanizm faqat kapotning oʻziga emas, balki old va orqadagi bumperlarga hamda yukxona eshigiga ham oʻrnatishga moslashtirilgan. Bu esa avtomobil dizaynerlariga tashqi koʻrinishni bezashda qoʻshimcha erkinlik beradi.
Konstruktsiyaning asosiy qismini maxsus oʻrnatish ramasi, aylanuvchi val, ikkita emblema, yoʻnaltiruvchi element hamda elektr yuritma tashkil etadi. Maxsus elektr dvigatel harakatlanuvchi qismni yoʻnaltiruvchi boʻylab siljitadi, natijada tanlangan logotip koʻtarilib, ishchi holatda ishonchli tarzda fiksatsiya qilinadi.
Shuningdek, ishlab chiquvchilar xizmat koʻrsatish jarayonini ham qulaylashtirishgan. Tizim anʼanaviy mahkamlagichlarsiz tezkor tarzda qismlarga ajratish imkonini beruvchi yechim bilan jihozlangan. Hozircha bu patentning seriyali ishlab chiqariladigan qaysi Xiaomi modellarida qoʻllanilishi haqida aniq maʼlumot berilmagan, biroq kompaniyaning avtomobilsozlikdagi bunday innovatsion yondashuvi sanoatda katta qiziqish uygʻotmoqda.
…