Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Avtomobil ixlosmandlari orasida afsonaviy maqomga ega boʻlgan Peugeot 205 GTi modeli oʻn yillik tanaffusdan soʻng yana yorugʻ dunyoga chiqdi. Mutaxassislar va avtomobil egalari uchun ochiq havoda, oddiy chexol ostida oʻn yil qolib ketgan transport vositasining taqdiri doim qiziq va xavotirli kechgan. Biroq oxirgi dam olish kunlarida amalga oshirilgan ochilish jarayoni kutilmagan ijobiy natijalarni koʻrsatdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com nashrining yoritishicha, qadrli Peugeot 205 GTi avtomobili 2016-yildan beri qoʻshnining uyi yonidagi yoʻlakda, maxsus himoya qoplami ostida saqlab kelingan. Odatda, ochiq havoda oʻn yil davomida qarovsiz qolgan har qanday texnika metallolomga aylanishi taxmin qilinadi, chunki namlik, harorat oʻzgarishlari va vaqt oʻz metall qismlarini koʻrsatishi muqarrar.
Shunga qaramay, avtomobil egasi va uning otasi oʻtkazgan ilk tekshiruvlar mashina butunligicha saqlanib qolganini koʻrsatdi. Chexol ostidan yaroqsiz temir uyumi emas, balki oʻz vaqtida eʼzozlangan klassik xatchbek koʻrinish berdi. Bu esa nemis yoki fransuz ixlosmandlari yigʻadigan nodir kolleksiyaviy mashinalarning chidamliligidan dalolat beradi.
Klassik avtomobil kelajagi qanday boʻladi?Hozirgi kunda asosiy savol — bunday uzoq toʻxtab qolishdan keyin avtomobil bilan nima qilish kerakligi haqida bormoqda. Uni toʻliq tiklash, asl holatiga keltirish yoki qayta sotish variantlari muhokama qilinmoqda. Garchi mashina tashqi taʼsirlarga bardosh bergan boʻlsa-da, dvigatel, tormoz tizimi va boshqa muhim agregatlar jiddiy taʼmirlash va profilaktikani talab etishi aniq.
Zamonaviy bozorda ushbu avtomobil kabi klassik modellarga talab yuqori boʻlib qolmoqda. Uni qayta tiklash ishlari katta moliyaviy xarajatlarni talab qilsa-da, yakuniy natija chinakam avtomobil ishqibozlarini quvontirishi shubhasiz. Oʻn yillik sukunatdan soʻng Peugeot 205 GTi oʻzining ikkinchi hayotini boshlashga hozirlik koʻrmoqda.
…