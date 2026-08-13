Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi

·0·Avto
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi

Avtomobil ixlosmandlari orasida afsonaviy maqomga ega boʻlgan Peugeot 205 GTi modeli oʻn yillik tanaffusdan soʻng yana yorugʻ dunyoga chiqdi. Mutaxassislar va avtomobil egalari uchun ochiq havoda, oddiy chexol ostida oʻn yil qolib ketgan transport vositasining taqdiri doim qiziq va xavotirli kechgan. Biroq oxirgi dam olish kunlarida amalga oshirilgan ochilish jarayoni kutilmagan ijobiy natijalarni koʻrsatdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com nashrining yoritishicha, qadrli Peugeot 205 GTi avtomobili 2016-yildan beri qoʻshnining uyi yonidagi yoʻlakda, maxsus himoya qoplami ostida saqlab kelingan. Odatda, ochiq havoda oʻn yil davomida qarovsiz qolgan har qanday texnika metallolomga aylanishi taxmin qilinadi, chunki namlik, harorat oʻzgarishlari va vaqt oʻz metall qismlarini koʻrsatishi muqarrar.

Shunga qaramay, avtomobil egasi va uning otasi oʻtkazgan ilk tekshiruvlar mashina butunligicha saqlanib qolganini koʻrsatdi. Chexol ostidan yaroqsiz temir uyumi emas, balki oʻz vaqtida eʼzozlangan klassik xatchbek koʻrinish berdi. Bu esa nemis yoki fransuz ixlosmandlari yigʻadigan nodir kolleksiyaviy mashinalarning chidamliligidan dalolat beradi.

Klassik avtomobil kelajagi qanday boʻladi?

Hozirgi kunda asosiy savol — bunday uzoq toʻxtab qolishdan keyin avtomobil bilan nima qilish kerakligi haqida bormoqda. Uni toʻliq tiklash, asl holatiga keltirish yoki qayta sotish variantlari muhokama qilinmoqda. Garchi mashina tashqi taʼsirlarga bardosh bergan boʻlsa-da, dvigatel, tormoz tizimi va boshqa muhim agregatlar jiddiy taʼmirlash va profilaktikani talab etishi aniq.

Zamonaviy bozorda ushbu avtomobil kabi klassik modellarga talab yuqori boʻlib qolmoqda. Uni qayta tiklash ishlari katta moliyaviy xarajatlarni talab qilsa-da, yakuniy natija chinakam avtomobil ishqibozlarini quvontirishi shubhasiz. Oʻn yillik sukunatdan soʻng Peugeot 205 GTi oʻzining ikkinchi hayotini boshlashga hozirlik koʻrmoqda.

PeugeotAvtomobilKlassikXatchbekTaʼmirlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiXiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiBugun, 15:29Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBritaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 15:27Mercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiMercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiBugun, 13:27Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBritaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBugun, 12:24Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Bugun, 12:22Waymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiWaymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi