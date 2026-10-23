“O‘zgasayyoralik” va “Mohir mergan” yulduzi Tom Skerritt 93 yoshida vafot etdi
Amerikalik taniqli aktyor Tom Skerritt 21 oktyabr kuni 93 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Uning oilasi ma’lum qilishicha, aktyor tabiiy sabablarga ko‘ra vafot etgan.
Tom Skerritt keng tomoshabinlarga, avvalo, “O‘zgasayyoralik” (Alien, 1979) ilmiy-fantastik filmidagi kapitan Dallas obrazi orqali tanilgan. Shuningdek, u “Mohir mergan” (Top Gun, 1986) filmida uchuvchilar instruktori Mayk Metkalf, ya’ni Vayper rolini ijro etgan.
Aktyor bundan tashqari, Stiven King asari asosida suratga olingan “O‘lik zona” (The Dead Zone), shuningdek, “Po‘lat magnoliyalar” (Steel Magnolias) kabi mashhur filmlarda ham rol ijro etgan. Uning kino va televideniyedagi faoliyati olti o‘n yildan ortiq davom etgan.
Skerrittning eng katta yutuqlaridan biri 1993 yilda qo‘lga kiritgan “Emmi” mukofoti bo‘ldi. U “Picket Fences” teleserialida sherif Jimmi Brok obrazini mahorat bilan gavdalantirgani uchun drama serialidagi eng yaxshi bosh rol ijrochisi nominatsiyasida ushbu nufuzli mukofotga sazovor bo‘lgan.
Tom Skerritt o‘zining turli janrlardagi rollari va uzoq yillik ijodiy faoliyati bilan kino tarixida iz qoldirdi. Uning vafoti haqidagi xabarni oilasi tasdiqlagan.
Izohlar 0
…