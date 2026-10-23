“O‘zgasayyoralik” va “Mohir mergan” yulduzi Tom Skerritt 93 yoshida vafot etdi

·38·Madaniyat
“O‘zgasayyoralik” va “Mohir mergan” yulduzi Tom Skerritt 93 yoshida vafot etdi

Amerikalik taniqli aktyor Tom Skerritt 21 oktyabr kuni 93 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Uning oilasi ma’lum qilishicha, aktyor tabiiy sabablarga ko‘ra vafot etgan.

Tom Skerritt keng tomoshabinlarga, avvalo, “O‘zgasayyoralik” (Alien, 1979) ilmiy-fantastik filmidagi kapitan Dallas obrazi orqali tanilgan. Shuningdek, u “Mohir mergan” (Top Gun, 1986) filmida uchuvchilar instruktori Mayk Metkalf, ya’ni Vayper rolini ijro etgan.

Aktyor bundan tashqari, Stiven King asari asosida suratga olingan “O‘lik zona” (The Dead Zone), shuningdek, “Po‘lat magnoliyalar” (Steel Magnolias) kabi mashhur filmlarda ham rol ijro etgan. Uning kino va televideniyedagi faoliyati olti o‘n yildan ortiq davom etgan.

Skerrittning eng katta yutuqlaridan biri 1993 yilda qo‘lga kiritgan “Emmi” mukofoti bo‘ldi. U “Picket Fences” teleserialida sherif Jimmi Brok obrazini mahorat bilan gavdalantirgani uchun drama serialidagi eng yaxshi bosh rol ijrochisi nominatsiyasida ushbu nufuzli mukofotga sazovor bo‘lgan.

Tom Skerritt o‘zining turli janrlardagi rollari va uzoq yillik ijodiy faoliyati bilan kino tarixida iz qoldirdi. Uning vafoti haqidagi xabarni oilasi tasdiqlagan.

Tom SkerrittO‘zgasayyoralikEmmi mukofotiTop Gun
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfiO‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfi30 sentabr 16:41Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiYangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildi15 sentabr 10:18Tom Kruz xafa bo‘lgan deb o‘ylagan qizni ovutishga urindi va TikTok'da virusga aylandi (video)Tom Kruz xafa bo‘lgan deb o‘ylagan qizni ovutishga urindi va TikTok'da virusga aylandi (video)3 oktabr 16:53Tom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladiTom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladi18 iyun 22:36Sevila Xudoyberganova 23 yoshni qarshi oldi: yaqinlari unga unutilmas syurpriz tayyorladi (video)Sevila Xudoyberganova 23 yoshni qarshi oldi: yaqinlari unga unutilmas syurpriz tayyorladi (video)Bugun 16:16Hande Erchelning Dubaydagi inglizcha nutqi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Hande Erchelning Dubaydagi inglizcha nutqi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Bugun 16:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir