Lisa tanlagan TOP-6: BLACKPINK yulduzining sevimli koreys seriallari

·49·Madaniyat
Lisa tanlagan TOP-6: BLACKPINK yulduzining sevimli koreys seriallari

Dunyoga mashhur BLACKPINK guruhi a’zosi Lisa muxlislar e’tiboriga o‘zining sevimli koreys seriallari ro‘yxatini havola etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda xonandaning eng yoqtirgan olti dramasi jamlangan bo‘lib, ular orasida romantika, fantastika, drama va triller janridagi mashhur loyihalar bor.

Ro‘yxatdan birinchi o‘rinni bolalikdan do‘st bo‘lgan ikki insonning hayot yo‘llari yana kesishishi haqida hikoya qiluvchi «Love Next Door» seriali egallagan. Shuningdek, Lisa «Goblin» mistik-romantik dramasini ham o‘z tanloviga kiritgan. Unda o‘lmas mavjudot va yosh qiz o‘rtasidagi noodatiy muhabbat hikoyasi tasvirlanadi.

Xonandaning sevimlilari orasida hashamatli turar joydagi oilalar, sirlar va qasos haqida hikoya qiluvchi «The Penthouse», shuningdek, 1990 yillardagi yoshlik, orzular va muhabbatni aks ettiruvchi «Twenty-Five Twenty-One» ham bor.

Lisanining sevimli koreys seriallari ro‘yxati tushirilgan qora rangli reklama varag‘i.

Ro‘yxatning qolgan qismidan esa 1987-yilgi Seul voqealari fonida kechadigan «Snowdrop» hamda Janubiy Koreyalik qizning kutilmaganda Shimoliy Koreyaga tushib qolishi haqida hikoya qiluvchi «Crash Landing on You» o‘rin olgan.

Olti xil syujet va turli janrlarni birlashtirgan ushbu ro‘yxat Lisa muxlislari, ayniqsa koreys dramalarini sevib tomosha qiladiganlar orasida qiziqish uyg‘otdi. Endi muxlislar xonanda tavsiya qilgan seriallarni tomosha qilish uchun yana bir sababga ega bo‘lishdi.

BLACKPINKLisaKoreys seriallariK-drama
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldiLisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldi26 iyul 09:32Lisa MTV VMAs'da tarixiy g‘alabaga erishdiLisa MTV VMAs'da tarixiy g‘alabaga erishdi28 sentabr 16:50BLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdi9 avgust 05:50Koreyaning eng qimmat gonorar oladigan aktyor va aktrisalari kimlar?Koreyaning eng qimmat gonorar oladigan aktyor va aktrisalari kimlar?28 may 14:04Model Shaxrizoda Madaminova “Kelajak qanoti” xalqaro unvoni bilan taqdirlandi! (video)Model Shaxrizoda Madaminova “Kelajak qanoti” xalqaro unvoni bilan taqdirlandi! (video)Bugun 13:57Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdiSaida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdiKecha 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdi
Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi