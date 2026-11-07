Lola Yuldasheva ajrashish haqidagi mish-mishlarga oilaviy surati bilan javob berdi

·3·Madaniyat
Lola Yuldasheva ajrashish haqidagi mish-mishlarga oilaviy surati bilan javob berdi

Xonanda Lola Yuldasheva turmush o‘rtog‘i va jajji qizi bilan tushgan oilaviy suratini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida e’lon qildi. Ushbu surat so‘nggi paytlarda san’atkorning shaxsiy hayoti bilan bog‘liq turli taxminlarni muhokama qilayotgan muxlislar e’tiborini tortdi.

Suratda xonanda oila a’zolari bilan birga quvnoq kayfiyatda, tabassum bilan suratga tushgan. Foydalanuvchilar esa mazkur oilaviy kadr ostida Lola Yuldashevaga samimiy tilaklar bildirib, uning oilasiga baxt va totuvlik tilashmoqda.

So‘nggi vaqtlarda xonandaning ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim videolari ortidan uning oilaviy hayotida muammolar borligi, hatto turmush o‘rtog‘i bilan ajrashgani haqida taxminlar paydo bo‘lgan edi. Bunga Lola Yuldashevaning uzoq tanaffusdan so‘ng "Biroz dam olishimiz kerak edi" mazmunidagi izoh bilan video joylagani ham sabab bo‘lgan.

Biroq xonanda ajrashgani haqida rasman hech qanday ma’lumot bermagan. Uning turmush o‘rtog‘i va qizi bilan tushgan yangi surati esa muxlislar orasida yana muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Lola YuldashevaO‘zbek shou-biznesiLola
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lola Toshkent metrosida paydo bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar e’tiborini tortdi! (video)Lola Toshkent metrosida paydo bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar e’tiborini tortdi! (video)28 oktabr 14:55Lolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiLolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldi14 sentabr 14:03Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”13 sentabr 01:25Muxlislar uzoq kutgan Shohruhhonning “Lola” nomli qo‘shig‘i va klipi taqdim etildi!Muxlislar uzoq kutgan Shohruhhonning “Lola” nomli qo‘shig‘i va klipi taqdim etildi!4 iyul 18:19Lola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiLola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdi6 iyun 11:12Shohruhxonning yangi “Lola” taronasi muxlislar e’tiborini tortdi!Shohruhxonning yangi “Lola” taronasi muxlislar e’tiborini tortdi!31 may 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi