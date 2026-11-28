iPhone 17 Pro va Pro Max modellarining yangi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 28 noyabr holatiga ko'ra, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max va iPhone Air modellarining narxlari SIM + eSIM hamda eSIM + eSIM konfiguratsiyalari bo'yicha e'lon qilindi.
- Qurilmalar xotira hajmi va rangiga qarab turlicha qiymatga ega bo'lib, eng qimmat model 2 TB xotiraga ega iPhone 17 Pro Max hisoblanadi.
- Har bir smartfon uchun ikkitadan IMEI ro'yxatdan o'tkazilgan.
- Narxlar bozor sharoitiga ko'ra har soatda o'zgarishi mumkin.
2026 yil 28 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max va iPhone Air modellarining narxlari quyidagicha. Ro‘yxatda SIM + eSIM va eSIM + eSIM konfiguratsiyalari alohida berilgan. Har ikki variantda ikkitadan IMEI ro‘yxatdan o‘tgan.
SIM + eSIM
iPhone 17:
• 256 GB: $949
iPhone 17 Pro, 256 GB:
• Orange: $1299
• Blue: $1379
• Silver: $1379
iPhone 17 Pro, 512 GB:
• Orange: $1499
• Blue: $1629
• Silver: $1549
iPhone 17 Pro Max, 256 GB:
• Orange: $1399
• Blue: $1399
• Silver: $1519
iPhone 17 Pro Max, 512 GB:
• Orange: $1649
• Blue: $1679
• Silver: $1699
iPhone 17 Pro Max, 1 TB:
• Orange: $1999
• Blue: $1949
• Silver: $2099
iPhone 17 Pro Max, 2 TB:
• Orange: $2399
• Blue: $2399
• Silver: $2399
eSIM + eSIM
Ushbu konfiguratsiyada ham ikkita IMEI ro‘yxatdan o‘tgan.
iPhone 17:
• 256 GB: $949
iPhone Air, 256 GB:
• Blue: $939
• Gold: $949
• Black: $949
• White: $949
iPhone 17 Pro, 256 GB:
• Orange: $1249
• Blue: $1249
• Silver: $1339
iPhone 17 Pro, 512 GB:
• Orange: $1299
• Blue: $1499
• Silver: $1399
iPhone 17 Pro Max, 256 GB:
• Orange: $1389
• Blue: $1369
• Silver: $1439
iPhone 17 Pro Max, 512 GB:
• Orange: $1499
• Blue: $1539
• Silver: $1649
iPhone 17 Pro Max, 1 TB:
• Orange: $1899
• Blue: $1849
• Silver: $1899
iPhone 17 Pro Max, 2 TB:
• Orange: $2199
• Blue: $2199
• Silver: $2399
Narxlar har soat o‘zgarishi mumkin.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…