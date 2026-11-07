Saida Rametova kelinlik davrida boshidan kechirgan voqeani oshkor qildi
O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova turmush qurishi bilan bog‘liq xotiralarini so‘zlab berdi. Aktrisa o‘zining to‘yi haqidagi hikoyasi davomida kelinlik davrida yuz bergan qiziqarli voqeani esladi.
Uning aytishicha, o‘sha paytda aktrisani kelin qilishni istamaganlar ham bo‘lgan. Bu haqda Saida Rametova YouTube'dagi IntervyuTV kanaliga bergan suhbatida gapirib berdi.
Aktrisaning to‘yi bilan bog‘liq xotiralari aks etgan to‘liq intervyuni kanal orqali tomosha qilish mumkin.
Izohlar 0
…