Saida Rametova kelinlik davrida boshidan kechirgan voqeani oshkor qildi

·80·Madaniyat
Saida Rametova kelinlik davrida boshidan kechirgan voqeani oshkor qildi

O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova turmush qurishi bilan bog‘liq xotiralarini so‘zlab berdi. Aktrisa o‘zining to‘yi haqidagi hikoyasi davomida kelinlik davrida yuz bergan qiziqarli voqeani esladi.

Uning aytishicha, o‘sha paytda aktrisani kelin qilishni istamaganlar ham bo‘lgan. Bu haqda Saida Rametova YouTube'dagi IntervyuTV kanaliga bergan suhbatida gapirib berdi.

Aktrisaning to‘yi bilan bog‘liq xotiralari aks etgan to‘liq intervyuni kanal orqali tomosha qilish mumkin.

Saida RametovaIntervyuTVO‘zbekiston xalq artisti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldiO‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldi21 sentabr 18:21Amirxon Umarovning to‘yidagi unutilmas lahzalar: "kelin salom" va "onalarga gul taqdim etish" (video)Amirxon Umarovning to‘yidagi unutilmas lahzalar: "kelin salom" va "onalarga gul taqdim etish" (video)3 noyabr 14:20Saida Rametova va Jumadulla Rametovning turmush qurganiga 45 yil to‘ldi (video)Saida Rametova va Jumadulla Rametovning turmush qurganiga 45 yil to‘ldi (video)23 oktabr 16:40Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)3 oktabr 22:42Saida Rametova «Qara, pochtachi kelyapti» filmi rejissyori Yuksel Aksuga mukofot topshirdiSaida Rametova «Qara, pochtachi kelyapti» filmi rejissyori Yuksel Aksuga mukofot topshirdi27 sentabr 01:43Saida Rametova og‘ir judolikka uchradiSaida Rametova og‘ir judolikka uchradi5 avgust 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi