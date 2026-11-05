G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi

·348·Madaniyat
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi

Xonanda G‘aybulla Tursunovning Jasmin bilan birgalikda suratga olgan videolari va ijodiy hamkorligi kuzatuvchilarda turli savollarni keltirib chiqarmoqda. Ayrim muxlislar ularni sevishgan deb o‘ylagan bo‘lsa, boshqalar san’atkorning oilasi borligi sababli rafiqasi bunday videolarga qanday munosabatda bo‘lishi bilan qiziqmoqda.

G‘aybulla Tursunov "Daryo"ga bergan intervyusida ushbu savollarga javob berar ekan, oilasi borligini va Jasmin bilan munosabati aka-singildek ekanini ta’kidladi. Uning aytishicha, rafiqasi Jasmin bilan birgalikdagi ijodiy ishlarga qarshi emas va bu borada rashk qilmaydi.

“Ayolim Jasmindan rashk qilmaydi, chunki u bilan aka-singilmiz. Lekin boshqalardan qizg‘onadi, Jasmin bundan mustasno”, — dedi xonanda.

San’atkor rafiqasi uning ijodiy faoliyatini yaxshi tushunishini, Jasmin bilan birga ishlashiga odatiy hol sifatida qarashini bildirdi. Xonandaning aytishicha, u faqat Jasmin bilan emas, balki Gulyora, Tohir va Bilol bilan ham birgalikda ijod qiladi.

Shu tariqa, xonanda Jasmin bilan munosabatlariga oid taxminlarga oydinlik kiritib, ular o‘rtasida faqat ijodiy hamkorlik borligini yana bir bor ta’kidladi.

G‘aybulla TursunovJasminO‘zbek shou-biznesi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jasmin va G‘aybulla Tursunovning yangi duetidan parcha muxlislar diqqatida! (video)Jasmin va G‘aybulla Tursunovning yangi duetidan parcha muxlislar diqqatida! (video)27 oktabr 12:30Ra’no Ahmadjonova G‘aybulla Tursunov klipida yoshi kattaroq ko‘rsatilgani sababini aytdi (video)Ra’no Ahmadjonova G‘aybulla Tursunov klipida yoshi kattaroq ko‘rsatilgani sababini aytdi (video)8 oktabr 13:04Jasmin “Sev meni sev” bilan muxlislar e’tiborida (video)Jasmin “Sev meni sev” bilan muxlislar e’tiborida (video)29 oktabr 16:33Bloger Jasmin qamoqdan ozod etilgani haqida xabar berildiBloger Jasmin qamoqdan ozod etilgani haqida xabar berildi23 sentabr 17:46G‘aybulla Tursunovning kutilgan “Bu yurak” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)G‘aybulla Tursunovning kutilgan “Bu yurak” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)10 iyul 20:56Zuhra Soliyeva: Sevimli san’atkorimdan o‘zim chipta so‘raymanZuhra Soliyeva: Sevimli san’atkorimdan o‘zim chipta so‘rayman3 iyun 10:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!