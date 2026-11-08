Aziz Rametov rafiqasi bilan tanishuvining kutilmagan tarixini so‘zlab berdi

·55·Madaniyat
Aziz Rametov rafiqasi bilan tanishuvining kutilmagan tarixini so‘zlab berdi

Rametovlar sulolasi vakili, aktyor Aziz Rametov turmush o‘rtog‘i Shahlo Rametova bilan birgalikda “Ikkalamiz” loyihasiga intervyu berdi. Suhbat davomida juftlik tanishuv tarixi, muhabbat va oilaviy hayotiga oid qiziqarli xotiralari bilan o‘rtoqlashdi.

Aziz Rametov rafiqasi bilan tanishishidan ancha avval sodir bo‘lgan bir voqeani eslab berdi. Uning aytishicha, ijodiy faoliyatining eng faol davrlaridan birida, muxlislar orasida mashhur bo‘lgan paytlarida Konservatoriya yaqinida bir qizni ko‘rib qolgan.

Aktyorga qizning tashqi ko‘rinishi va kiyinish uslubi yoqqan. Shu sababli u qiz bilan tanishishga urinib, unga gap otgan. Biroq qiz bunga e’tibor bermasdan, indamay yo‘lida davom etgan. Aziz Rametov esa uning ortidan bormagan, faqat hazil aralash: «Bir kun sizga uylanarman», deb aytib qolgan.

Qizig‘i, oradan yillar o‘tib, aktyor o‘sha qiz bilan yana uchrashgan. Ular tanishib, keyinchalik oila qurishgan. To‘ydan so‘ng Shahlo Rametova turmush o‘rtog‘iga yillar oldin Konservatoriya yonida ko‘rgan va gap otgan qiz aynan o‘zi ekanini aytgan.

Bu voqeani eslar ekan, Aziz Rametov niyatning kuchi va taqdirning go‘zalligiga hayron qolganini ta’kidladi. Aktyorning fikricha, o‘sha paytdagi beixtiyor aytilgan gap yillar o‘tib haqiqatga aylangan.

Aziz RametovShahlo RametovaIkkalamiz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Musulmon Yunusov va rafiqasi kulgili, qiziqarli savollarga ochiq javob berdi (video)Musulmon Yunusov va rafiqasi kulgili, qiziqarli savollarga ochiq javob berdi (video)27 iyul 15:54Musulmon Yunusov: "Yo‘qchilikda to‘yga boshlovchilik qilishga chiqqanman" (video)Musulmon Yunusov: "Yo‘qchilikda to‘yga boshlovchilik qilishga chiqqanman" (video)27 iyul 12:39Doston Ergashev yangi qo‘shig‘ini taqdim etdi: klipda Aziz Rametov ham suratga tushdi (video)Doston Ergashev yangi qo‘shig‘ini taqdim etdi: klipda Aziz Rametov ham suratga tushdi (video)17 oktabr 23:35«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda21 sentabr 14:53Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)10 iyul 13:19Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”23 iyun 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi