«2100 yilda yashayotgan Xitoy»: uchuvchi avtomobil va «kelajakdan kelgan davlat» fenomeni
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda havoda soatiga 150 km, yerda esa 80 km tezlikda harakatlana oladigan qanotsiz uchuvchi avtomobil muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi.
- Mazkur qurilma 300 km masofani bosib o'tish va kelajakda 15 nafargacha yo'lovchini tashish imkoniyatiga ega.
- Mamlakat texnologiya, raqamli xizmatlar va robototexnikani kundalik hayotga keng tatbiq etgani uchun xalqaro miqyosda «kelajakdan kelgan davlat» sifatida e'tirof etiladi.
Xitoyda qanotsiz uchuvchi avtomobil muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazildi. Yangi avlod transporti havoda soatiga 150 km, yerda esa 80 km tezlikda harakatlana oladi. Parvoz masofasi 300 km ni tashkil etuvchi ushbu qurilma kelajakda 15 nafargacha yo‘lovchini tashish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Bu kabi yangiliklar ijtimoiy tarmoqlar va xalqaro OAVda tez-tez tilga olinadigan «2100 yilda yashayotgan Xitoy» majoziy iborasining navbatdagi tasdig‘iga aylandi. Aslida mamlakat bugungi kun (2026 yil) bilan hamnafas yashayotgan bo‘lsa-da, texnologiya, infratuzilma va raqamli xizmatlarni kundalik hayotga ommaviy tatbiq etish sur’ati tufayli u ko‘pincha «kelajakdan kelgan davlat» sifatida tasvirlanadi.
Nega Xitoy «kelajakda yashayotgandek» taassurot uyg‘otadi?
Soha va yo‘nalish
Texnologik imkoniyatlar va kundalik hayotdagi ko‘rinishi
Raqamli to‘lovlar va «super-ilovalar»
Naqd pul va plastik kartalar deyarli muomaladan chiqqan. WeChat va Alipay orqali xaridlardan tortib, taksi chaqirish, shifokor qabuliga yozilish va davlat xizmatlarigacha hal etiladi; to‘lovlar yuz yoki kaft izini skanerlash orqali soniyalarda amalga oshiriladi
Robototexnika va sun’iy intellekt
Yirik mehmonxonalarda robotlar xizmat ko‘rsatadi, ko‘chalarda haydovchisiz robotaksilar qatnaydi, ovqat va jo‘natmalarni esa dronlar hamda avtonom robot-kuryerlar yetkazib beradi
Futuristik transport va infratuzilma
Soatiga 350–400 km tezlikda yuruvchi dunyodagi eng yirik tezyurar temir yo‘l tarmog‘i, shuningdek, Chunsin kabi shaharlardagi ko‘p qavatli yo‘l o‘tkazgichlar va binolar ichidan o‘tuvchi metro liniyalari ilmiy-fantastik filmlarni eslatadi
«Aqlli» shaharlar (Smart Cities)
Megapolislarda yo‘l harakati, xavfsizlik va ekologiya sun’iy intellekt orqali boshqariladi; svetoforlar tirbandlikka qarab avtomatik tarzda sozlanadi
Yashil energetika va elektromobillar
Elektromobillar ishlab chiqarish va ulardan foydalanish bo‘yicha jahon yetakchisi; shahar transportining katta qismi elektrlashtirilgan, quyosh va shamol stansiyalari esa ulkan hududlarni egallagan
Real vaziyat va 2100 yilgi demografik prognozlar
Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlar va xalqaro tashkilotlar hisob-kitoblariga ko‘ra, Xitoyning haqiqiy 2100 yildagi qiyofasi bugungidan jiddiy farq qilishi mumkin:
Aholi sonining qisqarishi: BMT va boshqa tahlil markazlari prognozlariga ko‘ra, tug‘ilish darajasi pasayishi va aholining keksayishi sababli 2100 yilga borib Xitoy aholisi hozirgi 1,4 milliarddan 600–800 million kishigacha kamayishi kutilmoqda.
To‘liq avtomatlashtirilgan iqtisodiyot: Ishchi kuchi tanqisligini qoplash maqsadida mamlakat iqtisodiyoti to‘liq robotlashtirilgan va sun’iy intellektga tayanadigan tizimga o‘tishi taxmin qilinadi.
Sizningcha, qanotsiz uchuvchi avtomobillar va robotaksilar yaqin 5–10 yil ichida butun dunyo shaharlarida oddiy transport vositasiga aylana oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va zamonaviy texnologiyalar hamda kelajak transporti olamidagi eng qiziqarli yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…