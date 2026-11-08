Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdi
O‘zbek san’ati vakillari ishtirokidagi eng tantanali to‘ylardan biri sifatida Aziz Rametovning nikoh oqshomini ham e’tirof etish mumkin. Mazkur marosimda o‘zbek teatr, kino va musiqa olamining ko‘plab mashhur namoyandalari jam bo‘ldi.
To‘yning o‘ziga xos jihati shundaki, unda ayrim san’atkorlar oddiy mehmon sifatida emas, balki xuddi mezbonlardek faol ishtirok etishdi. Hatto ko‘plab xonandalarga sahnaga chiqib, qo‘shiq kuylash uchun navbat ham yetmagan.
Buning asosiy sabablaridan biri Jumadulla Rametov va Saida Rametovalarning qariyb 40 yil davomida san’at ahli bilan mustahkam do‘stlik rishtalarini saqlab kelayotgani, hamkasblariga ko‘rsatgan beminnat yordami hamda o‘zbek kino va teatr san’ati rivojiga qo‘shgan hissasi bilan bog‘liq.
Izohlar 0
…