Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi

·196·O‘zbekiston
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi

27 iyun kuni soat 18:34:58 da Afg‘oniston hududida 6 magnitudali zilzila sodir bo‘ldi, deb xabar berdi Respublika seysmoprognostik monitoring markazi. Yer silkinishining epitsentri Afg‘onistonning Badaxshon viloyatida, 224 kilometr chuqurlikda joylashgan.

Zilzila epitsentri Toshkentdan 499 kilometr janubi-sharqda qayd etilgan. Yer silkinishi O‘zbekistonning qator hududlarida ham sezildi.

Sezilish kuchi quyidagicha bo‘lgan:

• Surxondaryo viloyatida 4–5 ball, epitsentrgacha 261 kilometr
• Farg‘ona viloyatida 4 ball, 417 kilometr
• Jizzax viloyatida 4 ball, 417 kilometr
• Samarqand viloyatida 4 ball, 421 kilometr
• Sirdaryo viloyatida 4 ball, 424 kilometr
• Qashqadaryo viloyatida 4 ball, 446 kilometr
• Andijon viloyatida 3–4 ball, 477 kilometr
• Namangan viloyatida 3–4 ball, 479 kilometr
• Toshkent viloyatida 2–3 ball, 495 kilometr
• Toshkent shahrida 2–3 ball, 499 kilometr
• Navoiy viloyatida 2 ball, 554 kilometr
• Buxoro viloyatida 2 ball, 597 kilometr

Zilzilaning koordinatalari 36,84 shimoliy kenglik va 70,19 sharqiy uzunlikni tashkil etgan. Hozircha O‘zbekiston hududida vayronagarchilik yoki jabrlanganlar haqida ma’lumot berilmagan.

BadaxshonAfg‘onistonToshkent shahriSurxondaryoSamarqandZilzila
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindiO‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindiBugun, 20:12O‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiO‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiBugun, 19:27O‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinO‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinBugun, 16:22O‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiO‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiBugun, 15:27Ehtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadiEhtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadiBugun, 13:08O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?Bugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi