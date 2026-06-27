O‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdi

·18·O‘zbekiston
O‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdi

O‘zbekistonning oliy ta’lim tizimi xalqaro maydonda yana bir muhim yutuqqa erishdi. Times Higher Education (THE) xalqaro reyting agentligi 24 iyun kuni Indoneziyada bo‘lib o‘tgan ta’lim sohasiga bag‘ishlangan kongress doirasida THE Sustainability Impact Ratings 2026 natijalarini e’lon qildi.

Mazkur reyting dunyo oliy ta’lim muassasalarining BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga qo‘shayotgan hissasini ta’lim sifati, ilmiy tadqiqotlar, institutsional boshqaruv, ijtimoiy mas’uliyat, ekologik barqarorlik va xalqaro hamkorlik kabi muhim mezonlar asosida baholaydi.

2026 yilgi natijalarga ko‘ra, reytingdan O‘zbekistonning jami 50 ta oliy ta’lim muassasasi o‘rin oldi. Ularning 24 tasi dunyoning top-1000 talik universitetlari qatoriga kirishga muvaffaq bo‘ldi. Bu mamlakat oliy ta’lim tizimining xalqaro maydondagi raqobatbardoshligi tobora ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Eng yuqori natijani Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti hamda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti qayd etib, 101–200-o‘rinlar guruhidan joy oldi.

Shuningdek, O‘zbekiston Milliy universiteti va “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti 201–300-o‘rinlar, Buxoro davlat universiteti, Samarqand davlat tibbiyot universiteti hamda Termiz iqtisodiyot va servis universiteti esa 301–400-o‘rinlar oralig‘ida qayd etildi.

O‘zbekiston universitetlari barqaror rivojlanishning alohida yo‘nalishlari bo‘yicha ham yuqori ko‘rsatkichlarga erishdi. Xususan, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti "Gender tengligi" yo‘nalishida dunyoda 8-o‘rinni egalladi. Toshkent davlat texnika universiteti "Arzon va toza energiya" yo‘nalishida 5-o‘rin, Farg‘ona politexnika instituti esa 6-o‘rinni qayd etdi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti "Gender tengligi" bo‘yicha 20-o‘rin, Termiz davlat universiteti va Toshkent axborot texnologiyalari universiteti "Arzon va toza energiya" yo‘nalishida mos ravishda 36 va 48-o‘rinlarni egalladi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti hamda Samarqand davlat tibbiyot universiteti esa "Sog‘liq va farovonlik" yo‘nalishi bo‘yicha dunyoning eng yaxshi 100 ta universiteti qatoriga kirdi.

Vazirlik ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur reytingda ishtirok etayotgan O‘zbekiston universitetlari soni yil sayin oshib bormoqda. Agar 2021 yilda reytingdan atigi 12 ta oliy ta’lim muassasasi o‘rin olgan bo‘lsa, 2022 yilda bu ko‘rsatkich 30 taga, 2023 yilda 47 taga, 2024 yilda 53 taga, 2025 yilda esa 59 taga yetgan. 2026 yilda reytingga mamlakatning 50 ta oliy ta’lim muassasasi kiritildi va ularning 24 tasi top-1000 talikdan munosib o‘rin egalladi.

O'zbekistonToshkentdagi O'zbek tili va adabiyoti davlat universiteti Alisher Navoi ismliToshkentdagi davlat iqtisodiyoti universiteti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaAndijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaKecha, 22:55O‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindiO‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindiKecha, 20:12O‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiO‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiKecha, 19:27Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiToshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiKecha, 19:00O‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinO‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinKecha, 16:22O‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiO‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiKecha, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi