Qashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladi
Qashqadaryoda ehtiyojmand oilalar farzandlari bo‘lgan 856 nafar talabaning kontrakt to‘lovlari uchun 3 milliard 780 million 600 ming so‘m mablag‘ ajratiladi. Qaror Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov tomonidan qabul qilingan. Mablag‘ viloyatdagi oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan, kontrakt to‘lovini amalga oshirishda qiynalayotgan talabalarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltiriladi.
Qashqadaryoda ehtiyojmand oilalar farzandlarining oliy ta’lim olishini qo‘llab-quvvatlash maqsadida 856 nafar talabaning kontrakt to‘lovlari uchun 3 milliard 780 million 600 ming so‘m mablag‘ ajratiladi.
Mazkur qaror Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov tomonidan qabul qilingan. Unga ko‘ra, viloyatdagi oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan 856 nafar talabaning kontrakt to‘lovlarini qoplash uchun jami 3,78 milliard so‘mdan ortiq mablag‘ yo‘naltiriladi.
Ushbu tashabbus, avvalo, bilim olishga intilayotgan, biroq oilaviy sharoiti sababli kontrakt pulini to‘lashda qiyinchilikka duch kelayotgan yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan.
Mazkur yordam talabalarning o‘qishini davom ettirishiga ko‘maklashish bilan birga, yoshlarning ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga ham xizmat qiladi.
…