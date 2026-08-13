Qashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladi

·0·O‘zbekiston
Qashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladi
Qisqacha

Qashqadaryoda ehtiyojmand oilalar farzandlari bo‘lgan 856 nafar talabaning kontrakt to‘lovlari uchun 3 milliard 780 million 600 ming so‘m mablag‘ ajratiladi. Qaror Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov tomonidan qabul qilingan. Mablag‘ viloyatdagi oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan, kontrakt to‘lovini amalga oshirishda qiynalayotgan talabalarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltiriladi.

Qashqadaryoda ehtiyojmand oilalar farzandlarining oliy ta’lim olishini qo‘llab-quvvatlash maqsadida 856 nafar talabaning kontrakt to‘lovlari uchun 3 milliard 780 million 600 ming so‘m mablag‘ ajratiladi.

Mazkur qaror Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov tomonidan qabul qilingan. Unga ko‘ra, viloyatdagi oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan 856 nafar talabaning kontrakt to‘lovlarini qoplash uchun jami 3,78 milliard so‘mdan ortiq mablag‘ yo‘naltiriladi.

Ushbu tashabbus, avvalo, bilim olishga intilayotgan, biroq oilaviy sharoiti sababli kontrakt pulini to‘lashda qiyinchilikka duch kelayotgan yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan.

Mazkur yordam talabalarning o‘qishini davom ettirishiga ko‘maklashish bilan birga, yoshlarning ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga ham xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Avans” endi “bo‘nak”: O‘zbekistonda ayrim so‘zlar o‘zgaradi“Avans” endi “bo‘nak”: O‘zbekistonda ayrim so‘zlar o‘zgaradiBugun, 14:52O‘zbekistondan Qirg‘izistonga olib kirilgan 28 tonna sabzavot ortga qaytarildiO‘zbekistondan Qirg‘izistonga olib kirilgan 28 tonna sabzavot ortga qaytarildiBugun, 14:47Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?Bugun, 12:48Nijnekamskdagi dron hujumida halok bo‘lgan o‘zbekistonliklar jasadi Vatanga olib kelindiNijnekamskdagi dron hujumida halok bo‘lgan o‘zbekistonliklar jasadi Vatanga olib kelindiBugun, 12:32O‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiO‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiBugun, 00:01O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)Kecha, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi
O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi