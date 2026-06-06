Jahon chempionati ishtirokchilari o‘rtoqlik o‘yinlarida kuch sinashishdi

·55·Sport
Jahon chempionati ishtirokchilari o‘rtoqlik o‘yinlarida kuch sinashishdi

FIFA tomonidan taqdim etilgan xalqaro taqvim doirasida dunyo yashil maydonlarida navbatdagi qizg‘in va shiddatli uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Bo‘lajak Jahon chempionatiga jiddiy va puxta hozirlik ko‘rayotgan Saudiya Arabistoni, Paragvay, Kanada hamda Haiti terma jamoalari o‘zlarining navbatdagi sinov-nazorat bahslarida maydonga tushishdi.

Ushbu nazorat o‘yinlari millionlab futbol ishqibozlariga bir qator chiroyli gollar, yirik hisobdagi g‘alabalar va kutilmagan irodali burilishlarni taqdim etdi.

Osiyo va Janubiy Amerika grandlaridan yirik muvaffaqiyatlar

Mazkur o‘rtoqlik o‘yinlari kunida Saudiya Arabistoni va Paragvay terma jamoalari o‘z muxlislarini chiroyli va sermahsul o‘yin bilan xushnud etishdi. Vakillarimiz bilan bitta qit’ada to‘p suruvchi saudiyaliklar Shimoliy Amerika vakili Puerto-Riko terma jamoasini qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritishdi.

Janubiy Amerikaning mahoratli vakili bo‘lmish Paragvay esa o‘z maydonida Nikaragua ustidan haqiqiy "raqs" namoyish etib, yirik 4:0 hisobida zafar quchdi.

Quyida ushbu xalqaro nazorat uchrashuvlarining to‘liq qaydnomasi va gol mualliflari bilan tanishishingiz mumkin:

Uchrashuv ishtirokchilari

Yakuniy hisob

Gol mualliflari va urilgan daqiqalari

Saudiya Arabistoni — Puerto-Riko

3:0

Mandash (45+1), al-Hamdan (51), ad-Dovsariy (88).

Paragvay — Nikaragua

4:0

Kaku (17), Almiron (42), Galarza (62), Maydana (67).

Kanada — Irlandiya

1:1

O'Brayan (23 avtogol) — Ogbene (60).

Haiti — Peru

1:2

Isidor (16) — Garses (81), Veles (84).

Shimoliy Amerika va Okean orti jamoalarining murosasiz bahslari

Kunning qolgan o‘yinlarida anchagina keskin va murosasiz kurashlar kuzatildi. Metalldek qattiq himoyaga ega bo‘lgan Kanada terma jamoasi o‘z uyida Yevropa vakili — Irlandiyani mehmon qildi. Uchrashuv avvalida irlandiyalik himoyachining o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ygani kanadaliklarga ustunlik bergan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda mehmonlar muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘lishdi va bahs 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakun topdi.

Shuningdek, Haiti terma jamoasi AQSH yashil maydonlarida Peruga qarshi kuch sinashdi. Haitiliklar bahsning 16-daqiqasidayoq hisobni ochib, oldinga chiqib olishgan edi. Biroq uchrashuv yakunida peruliklar haqiqiy iroda ko‘rsatishdi va uch daqiqa ichida ikkita gol urib, 1:2 hisobidagi g‘alabani o‘z tomonlariga og‘dirib ketishdi.

Zamin sharhi: Mundial oldidan o‘tkazilayotgan bu kabi nazorat uchrashuvlari murabbiylar shtabi uchun taktik kamchiliklarni to‘g‘irlab olish uchun eng qulay imkoniyatdir. Saudiya Arabistoni va Paragvayning hujum chizig‘idagi sermahsullik ularning JCH bahslariga yaxshi sport formasida yetib kelayotganidan dalolat beradi. Haiti esa so‘nggi daqiqalarda konsentratsiyani yo‘qotish qanchalik qimmatga tushishini ushbu o‘yinda anglab yetdi.

Jahon futbolidagi eng so‘nggi qaynoq yangiliklar, terma jamoalarning Mundial oldidan olib borayotgan tayyorgarliklari tafsilotlari va eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Futbol bo'yicha Jahon chempionatiSaudiya ArabistoniParagvayKanadaGaiti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBugun, 08:15Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiFutbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiBugun, 08:08Jurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiJurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiBugun, 07:54Tottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiTottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiBugun, 07:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi