Jahon chempionati ishtirokchilari o‘rtoqlik o‘yinlarida kuch sinashishdi
FIFA tomonidan taqdim etilgan xalqaro taqvim doirasida dunyo yashil maydonlarida navbatdagi qizg‘in va shiddatli uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Bo‘lajak Jahon chempionatiga jiddiy va puxta hozirlik ko‘rayotgan Saudiya Arabistoni, Paragvay, Kanada hamda Haiti terma jamoalari o‘zlarining navbatdagi sinov-nazorat bahslarida maydonga tushishdi.
Ushbu nazorat o‘yinlari millionlab futbol ishqibozlariga bir qator chiroyli gollar, yirik hisobdagi g‘alabalar va kutilmagan irodali burilishlarni taqdim etdi.
Osiyo va Janubiy Amerika grandlaridan yirik muvaffaqiyatlar
Mazkur o‘rtoqlik o‘yinlari kunida Saudiya Arabistoni va Paragvay terma jamoalari o‘z muxlislarini chiroyli va sermahsul o‘yin bilan xushnud etishdi. Vakillarimiz bilan bitta qit’ada to‘p suruvchi saudiyaliklar Shimoliy Amerika vakili Puerto-Riko terma jamoasini qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritishdi.
Janubiy Amerikaning mahoratli vakili bo‘lmish Paragvay esa o‘z maydonida Nikaragua ustidan haqiqiy "raqs" namoyish etib, yirik 4:0 hisobida zafar quchdi.
Quyida ushbu xalqaro nazorat uchrashuvlarining to‘liq qaydnomasi va gol mualliflari bilan tanishishingiz mumkin:
Uchrashuv ishtirokchilari
Yakuniy hisob
Gol mualliflari va urilgan daqiqalari
Saudiya Arabistoni — Puerto-Riko
3:0
Mandash (45+1), al-Hamdan (51), ad-Dovsariy (88).
Paragvay — Nikaragua
4:0
Kaku (17), Almiron (42), Galarza (62), Maydana (67).
Kanada — Irlandiya
1:1
O'Brayan (23 avtogol) — Ogbene (60).
Haiti — Peru
1:2
Isidor (16) — Garses (81), Veles (84).
Shimoliy Amerika va Okean orti jamoalarining murosasiz bahslari
Kunning qolgan o‘yinlarida anchagina keskin va murosasiz kurashlar kuzatildi. Metalldek qattiq himoyaga ega bo‘lgan Kanada terma jamoasi o‘z uyida Yevropa vakili — Irlandiyani mehmon qildi. Uchrashuv avvalida irlandiyalik himoyachining o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ygani kanadaliklarga ustunlik bergan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda mehmonlar muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘lishdi va bahs 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakun topdi.
Shuningdek, Haiti terma jamoasi AQSH yashil maydonlarida Peruga qarshi kuch sinashdi. Haitiliklar bahsning 16-daqiqasidayoq hisobni ochib, oldinga chiqib olishgan edi. Biroq uchrashuv yakunida peruliklar haqiqiy iroda ko‘rsatishdi va uch daqiqa ichida ikkita gol urib, 1:2 hisobidagi g‘alabani o‘z tomonlariga og‘dirib ketishdi.
Zamin sharhi: Mundial oldidan o‘tkazilayotgan bu kabi nazorat uchrashuvlari murabbiylar shtabi uchun taktik kamchiliklarni to‘g‘irlab olish uchun eng qulay imkoniyatdir. Saudiya Arabistoni va Paragvayning hujum chizig‘idagi sermahsullik ularning JCH bahslariga yaxshi sport formasida yetib kelayotganidan dalolat beradi. Haiti esa so‘nggi daqiqalarda konsentratsiyani yo‘qotish qanchalik qimmatga tushishini ushbu o‘yinda anglab yetdi.
Jahon futbolidagi eng so‘nggi qaynoq yangiliklar, terma jamoalarning Mundial oldidan olib borayotgan tayyorgarliklari tafsilotlari va eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…