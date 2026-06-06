Renault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdi
Oʻtgan yilning iyul oyida Renault Group direktorlar kengashining tajribali, ammo ommaga unchalik tanish boʻlmagan aʼzosi François Provost kutilmaganda Luca de Meo oʻrniga bosh direktor lavozimini egalladi. Oʻshanda koʻpchilik Provost de Meoning yulduzlik maqomi yoki sarlavhalarga chiqish qobiliyatini takrorlashga intilmasligini taxmin qilgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Luca de Meo butun Yevropa boʻylab avtomobil kompaniyalarini inqirozdan olib chiqish va oʻz yutuqlarini keng targʻib qilish boʻyicha mutaxassis sifatida tanilgan boʻlsa, Provost ancha vazmin va kamtarin rahbar sifatida koʻrindi. U Dacia rahbari Denis Le Vot kabi dinamik nomzodlar orasidan tanlab olingan edi.
Rasmiy fotosuratlarda koʻzoynak taqqan, boʻyi baland va muloyim koʻrinishga ega boʻlgan 57 yoshli Provost koʻproq universitet rektori yoki diniy xizmatchini eslatadi. Biroq, uning boshqaruvi ostida Renault oʻzining eng maxfiy loyihalarini va kelajakdagi modellarini sinovdan oʻtkazishni davom ettirmoqda.
Hozirda kompaniya rahbariyati yangi avlod avtomobillarini ishlab chiqish jarayonida bevosita ishtirok etmoqda. Bu esa brendning kelajakdagi strategiyasi nafaqat marketing, balki chuqur muhandislik yechimlariga asoslanishidan dalolat beradi.
…