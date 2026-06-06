Renault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdi

·22·Avto
Renault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdi

Oʻtgan yilning iyul oyida Renault Group direktorlar kengashining tajribali, ammo ommaga unchalik tanish boʻlmagan aʼzosi François Provost kutilmaganda Luca de Meo oʻrniga bosh direktor lavozimini egalladi. Oʻshanda koʻpchilik Provost de Meoning yulduzlik maqomi yoki sarlavhalarga chiqish qobiliyatini takrorlashga intilmasligini taxmin qilgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Luca de Meo butun Yevropa boʻylab avtomobil kompaniyalarini inqirozdan olib chiqish va oʻz yutuqlarini keng targʻib qilish boʻyicha mutaxassis sifatida tanilgan boʻlsa, Provost ancha vazmin va kamtarin rahbar sifatida koʻrindi. U Dacia rahbari Denis Le Vot kabi dinamik nomzodlar orasidan tanlab olingan edi.

Rasmiy fotosuratlarda koʻzoynak taqqan, boʻyi baland va muloyim koʻrinishga ega boʻlgan 57 yoshli Provost koʻproq universitet rektori yoki diniy xizmatchini eslatadi. Biroq, uning boshqaruvi ostida Renault oʻzining eng maxfiy loyihalarini va kelajakdagi modellarini sinovdan oʻtkazishni davom ettirmoqda.

Hozirda kompaniya rahbariyati yangi avlod avtomobillarini ishlab chiqish jarayonida bevosita ishtirok etmoqda. Bu esa brendning kelajakdagi strategiyasi nafaqat marketing, balki chuqur muhandislik yechimlariga asoslanishidan dalolat beradi.

RenaultFrançois ProvostAvtomobilTexnologiyaSanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiRossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiBugun, 07:56RAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdiRAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdiBugun, 06:56Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaAvtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaKecha, 17:05Avtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiAvtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiKecha, 16:52Lada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiLada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiKecha, 11:58Buyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiBuyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiKecha, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi