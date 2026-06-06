Vilya Messining futbol tarixidagi buyukligini yana bir bor e’tirof etdi

·89·Sport
Vilya Messining futbol tarixidagi buyukligini yana bir bor e’tirof etdi

Kataloniyaning «Barselona» klubi hamda Ispaniya milliy terma jamoasi afsonaviy hujumchisi David Vilya o‘z vaqtida bir jamoada birga to‘p surgan qadrdon jamoadoshi, futbol sehrgari Lionel Messi haqida samimiy va hayratga to‘la fikrlarini bildirib o‘tdi.

Dunyo futboli tarixida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan bu ikki yulduzning «Kamp Nou» yashil maydonidagi ajoyib hamkorligi hamon muxlislar yodida. «El Guaxe» (David Vilyaning laqabi) argentinalik fenomenning nafaqat millionlar o‘yiniga, balki umuman jahon sportiga ko‘rsatgan beqiyos ta’sirini alohida ta’kidladi.

«Urgan gollarimning deyarli barchasida Messining hissasi bor»

David Vilya «Barselona» libosida o‘tkazgan sermahsul yillarini yodga olar ekan, Messining maydondagi ajoyib uzatmalari va sheriklarini golli vaziyatga chiqarishdagi noyob qobiliyatiga yuqori baho berdi.

«Messining futbol va umuman sport olamiga ko‘rsatgan ta’sirini mutlaqo inkor etib bo‘lmaydi, u beqiyosdir. Men 'Barselona' tarkibida harakat qilgan davrlarimda raqiblar darvozasiga jami 49 ta gol urishga muvaffaq bo‘lganman. Eng qizig‘i, ushbu kiritilgan to‘plarning deyarli barchasi aynan Leoning sehrli va zargarona uzatmalaridan so‘ng amalga oshgan», — deya tan oldi ispaniyalik to‘purar.

Afsonaviy hujumchi so‘zida davom etar ekan, futbol olamida Leoga teng keladigan boshqa figura mavjud emasligini qat’iy ta’kidladi:

«Men faoliyatim davomida hech qachon u kabi noyob va favqulodda mahoratli o‘yinchini ko‘rmaganman. Messi — shubhasiz, dunyoning eng yaxshi futbolchisidir».

Tarixiy davr: Dahshatli tandemning sehrli raqamlari

Ispaniya futboli tarixidagi eng buyuk to‘purar hisoblangan David Vilya 2010 yildan 2013 yilga qadar «ko‘k-anorranglilar» sharafini himoya qilgan. Aynan mana shu uch yillik oltin davrda u argentinalik daho bilan birgalikda La Liga va Yevropa Chempionlar ligasida haqiqiy furor ko‘targan edi.

Futbolchi maqomi

Klubdagi faoliyat davri

«Barselona»dagi gollari soni

David Vilya (Ispaniya terma jamoasi rekordchisi)

2010–2013 yillar

49 ta gol (aksariyati Messi assistlaridan)

Zamin sharhi: Pep Gvardiola davridagi «Barselona»ning yengilmas kuchga aylanishida David Vilyaning hujum markazidagi va qanotlardagi mahorati juda katta rol o‘ynagan. Ammo Vilya kabi buyuk to‘purarning ham Messi qarshisida bosh egib, uning ustunligini tan olishi, Leo nafaqat individual jihatdan, balki jamoadoshlarini ham yuqori darajaga olib chiquvchi haqiqiy sardor bo‘lganidan dalolat beradi. Bu ikki yulduzning maydondagi tushunishishi Kataloniya klubi tarixidagi eng go‘zal sahifalardan biridir.

Jahon futboli afsonalari hayotidagi eng qiziqarli xotiralar, eksklyuziv intervyular va futbol olamining eng sara tahliliy maqolalarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

BarselonaLionel MessiDavid VillaIspaniyaKamp Nou
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchiBugun, 09:14"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladiBugun, 09:06Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiMaks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiBugun, 09:01Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiBugun, 08:53Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi