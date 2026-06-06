Vilya Messining futbol tarixidagi buyukligini yana bir bor e’tirof etdi
Kataloniyaning «Barselona» klubi hamda Ispaniya milliy terma jamoasi afsonaviy hujumchisi David Vilya o‘z vaqtida bir jamoada birga to‘p surgan qadrdon jamoadoshi, futbol sehrgari Lionel Messi haqida samimiy va hayratga to‘la fikrlarini bildirib o‘tdi.
Dunyo futboli tarixida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan bu ikki yulduzning «Kamp Nou» yashil maydonidagi ajoyib hamkorligi hamon muxlislar yodida. «El Guaxe» (David Vilyaning laqabi) argentinalik fenomenning nafaqat millionlar o‘yiniga, balki umuman jahon sportiga ko‘rsatgan beqiyos ta’sirini alohida ta’kidladi.
«Urgan gollarimning deyarli barchasida Messining hissasi bor»
David Vilya «Barselona» libosida o‘tkazgan sermahsul yillarini yodga olar ekan, Messining maydondagi ajoyib uzatmalari va sheriklarini golli vaziyatga chiqarishdagi noyob qobiliyatiga yuqori baho berdi.
«Messining futbol va umuman sport olamiga ko‘rsatgan ta’sirini mutlaqo inkor etib bo‘lmaydi, u beqiyosdir. Men 'Barselona' tarkibida harakat qilgan davrlarimda raqiblar darvozasiga jami 49 ta gol urishga muvaffaq bo‘lganman. Eng qizig‘i, ushbu kiritilgan to‘plarning deyarli barchasi aynan Leoning sehrli va zargarona uzatmalaridan so‘ng amalga oshgan», — deya tan oldi ispaniyalik to‘purar.
Afsonaviy hujumchi so‘zida davom etar ekan, futbol olamida Leoga teng keladigan boshqa figura mavjud emasligini qat’iy ta’kidladi:
«Men faoliyatim davomida hech qachon u kabi noyob va favqulodda mahoratli o‘yinchini ko‘rmaganman. Messi — shubhasiz, dunyoning eng yaxshi futbolchisidir».
Tarixiy davr: Dahshatli tandemning sehrli raqamlari
Ispaniya futboli tarixidagi eng buyuk to‘purar hisoblangan David Vilya 2010 yildan 2013 yilga qadar «ko‘k-anorranglilar» sharafini himoya qilgan. Aynan mana shu uch yillik oltin davrda u argentinalik daho bilan birgalikda La Liga va Yevropa Chempionlar ligasida haqiqiy furor ko‘targan edi.
Futbolchi maqomi
Klubdagi faoliyat davri
«Barselona»dagi gollari soni
David Vilya (Ispaniya terma jamoasi rekordchisi)
2010–2013 yillar
49 ta gol (aksariyati Messi assistlaridan)
Zamin sharhi: Pep Gvardiola davridagi «Barselona»ning yengilmas kuchga aylanishida David Vilyaning hujum markazidagi va qanotlardagi mahorati juda katta rol o‘ynagan. Ammo Vilya kabi buyuk to‘purarning ham Messi qarshisida bosh egib, uning ustunligini tan olishi, Leo nafaqat individual jihatdan, balki jamoadoshlarini ham yuqori darajaga olib chiquvchi haqiqiy sardor bo‘lganidan dalolat beradi. Bu ikki yulduzning maydondagi tushunishishi Kataloniya klubi tarixidagi eng go‘zal sahifalardan biridir.
Jahon futboli afsonalari hayotidagi eng qiziqarli xotiralar, eksklyuziv intervyular va futbol olamining eng sara tahliliy maqolalarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…