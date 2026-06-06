«PSJ» «Real Madrid»ning 150 million yevrolik taklifini rad etishga tayyor

·128·Sport
«PSJ» «Real Madrid»ning 150 million yevrolik taklifini rad etishga tayyor

Fransiya va Yevropa futbolida katta gegemonlik o‘rnatib, Liga 1 hamda Yevropa Chempionlar ligasining amaldagi bosh sovrinini o‘z muzeyiga olib kirgan «Pari Sen-Jermen» klubi yozgi transferlar oynasida kutilmagan va qat’iy qarorga keldi. Parij grandi rahbariyati ayni damda qit’aning eng yetakchi jamoalari diqqat markazida bo‘lib turgan ikki nafar portugaliyalik yarim himoyachi — Vitinya va Joau Neveshning transferiga butunlay taqiq qo‘ydi.

Yevropa futboli insaydlari tarqalishda davom etayotgan bir paytda, Parij klubi o‘z yetakchilarini hech qanday pulga sotib yubormasligini ma’lum qildi.

Florentino Peresning saylovoldi kampaniyasi va «PSJ» xotirjamligi

NATIJADA, Ispaniyaning nufuzli «Mundo Deportivo» nashri tarqatgan maxsus xabarlarga ko‘ra, ushbu iqtidorli ijrochilarning Madridning «Real» klubiga o‘tishi mutlaqo imkonsiz. Hattoki, madridliklar klubi xo‘jayini Florentino Peres ommaga va’da qilganidek, ulardan biri uchun transfer bozorini larzaga soluvchi 150 million yevrolik astronomik mablag‘ taklif qilgan taqdirda ham, parijliklar bu kelishuvga aslo rozilik bermaydi.

Parij klubi insayderlari bu vaziyat ortida qanday siyosiy o‘yinlar turganini juda yaxshi anglab turishibdi:

  • Saylov o‘yinlari: «PSJ» rahbariyati Madrid superklubining bu qiziqishi sof sport prinsiplaridan tashqari, Florentino Peres ishtirok etayotgan «Real Madrid» prezidentlik saylovlari bilan bevosita bog‘liq ekanini tushunib turibdi.

  • Aralashmaslik pozitsiyasi: Parij tomoni Ispaniyadagi bu ichki siyosiy jarayonlarga va Peresning saylovoldi kampaniyasiga o‘z futbolchilari orqali vositachi bo‘lishni qat’iyan istamaydi.

Futbolchilarning sodiqligi va Parij jamoasining rejalari

Eng muhimi, ayni damda Fransiya poytaxtida ichki muhit o‘ta barqaror va xotirjam. Klub ichki manbalarining ta’kidlashicha, na Vitinya va na Joau Neveshda jamoani tark etish yoki Madridga ko‘chib o‘tish istagi mavjud emas.

Futbolchining ismi

Maydondagi ampluasi

Klubning transfer bo‘yicha yakuniy qarori

Vitinya

Markaziy yarim himoyachi

Sotilmaydi! Muzokaralar uchun butunlay yopiq.

Joau Nevesh

Tayanch yarim himoyachisi

Sotilmaydi! Klubning kelajakdagi asosiy loyihasi.

Futbolchilarning o‘zlari ham amaldagi chempion tarkibida baxtli ekanliklari bois, «PSJ» rahbariyati «Real» tomonidan bo‘lishi mumkin bo‘lgan har qanday moliyaviy hujumlardan yoki 150 million yevrolik rasmiy so‘rovlardan zarracha xavotir olayotgani yo‘q.

Zamin sharhi: «PSJ» va «Real Madrid» o‘rtasidagi transfer urushlari doimo futbol olamining diqqat markazida bo‘lib kelgan. Kilian Mbappe transferidan so‘ng parijliklar Madrid grandiga o‘z yulduzlarini osonlikcha boy berib qo‘ymoqchi emasliklarini ochiq-oydin ko‘rsatishmoqda. Ayniqsa, jamoa Yevropa Chempionlar ligasida zafar quchgan bir davrda, tarkib yadrosini tashkil etuvchi Vitinya va Nevesh kabi figuralarni saqlab qolish klubning kelajakdagi yangi g‘alabalari uchun poydevor vazifasini o‘taydi.

Jahon futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, top-klublar o‘rtasidagi yashirin kelishuvlar va eksklyuziv sport insaydlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

PSJReal MadridVitinhaJoão NevesFlorentino Pérez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiBugun, 08:53Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBugun, 08:15Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiFutbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiBugun, 08:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi