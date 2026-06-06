«PSJ» «Real Madrid»ning 150 million yevrolik taklifini rad etishga tayyor
Fransiya va Yevropa futbolida katta gegemonlik o‘rnatib, Liga 1 hamda Yevropa Chempionlar ligasining amaldagi bosh sovrinini o‘z muzeyiga olib kirgan «Pari Sen-Jermen» klubi yozgi transferlar oynasida kutilmagan va qat’iy qarorga keldi. Parij grandi rahbariyati ayni damda qit’aning eng yetakchi jamoalari diqqat markazida bo‘lib turgan ikki nafar portugaliyalik yarim himoyachi — Vitinya va Joau Neveshning transferiga butunlay taqiq qo‘ydi.
Yevropa futboli insaydlari tarqalishda davom etayotgan bir paytda, Parij klubi o‘z yetakchilarini hech qanday pulga sotib yubormasligini ma’lum qildi.
Florentino Peresning saylovoldi kampaniyasi va «PSJ» xotirjamligi
NATIJADA, Ispaniyaning nufuzli «Mundo Deportivo» nashri tarqatgan maxsus xabarlarga ko‘ra, ushbu iqtidorli ijrochilarning Madridning «Real» klubiga o‘tishi mutlaqo imkonsiz. Hattoki, madridliklar klubi xo‘jayini Florentino Peres ommaga va’da qilganidek, ulardan biri uchun transfer bozorini larzaga soluvchi 150 million yevrolik astronomik mablag‘ taklif qilgan taqdirda ham, parijliklar bu kelishuvga aslo rozilik bermaydi.
Parij klubi insayderlari bu vaziyat ortida qanday siyosiy o‘yinlar turganini juda yaxshi anglab turishibdi:
Saylov o‘yinlari: «PSJ» rahbariyati Madrid superklubining bu qiziqishi sof sport prinsiplaridan tashqari, Florentino Peres ishtirok etayotgan «Real Madrid» prezidentlik saylovlari bilan bevosita bog‘liq ekanini tushunib turibdi.
Aralashmaslik pozitsiyasi: Parij tomoni Ispaniyadagi bu ichki siyosiy jarayonlarga va Peresning saylovoldi kampaniyasiga o‘z futbolchilari orqali vositachi bo‘lishni qat’iyan istamaydi.
Futbolchilarning sodiqligi va Parij jamoasining rejalari
Eng muhimi, ayni damda Fransiya poytaxtida ichki muhit o‘ta barqaror va xotirjam. Klub ichki manbalarining ta’kidlashicha, na Vitinya va na Joau Neveshda jamoani tark etish yoki Madridga ko‘chib o‘tish istagi mavjud emas.
Futbolchining ismi
Maydondagi ampluasi
Klubning transfer bo‘yicha yakuniy qarori
Vitinya
Markaziy yarim himoyachi
Sotilmaydi! Muzokaralar uchun butunlay yopiq.
Joau Nevesh
Tayanch yarim himoyachisi
Sotilmaydi! Klubning kelajakdagi asosiy loyihasi.
Futbolchilarning o‘zlari ham amaldagi chempion tarkibida baxtli ekanliklari bois, «PSJ» rahbariyati «Real» tomonidan bo‘lishi mumkin bo‘lgan har qanday moliyaviy hujumlardan yoki 150 million yevrolik rasmiy so‘rovlardan zarracha xavotir olayotgani yo‘q.
Zamin sharhi: «PSJ» va «Real Madrid» o‘rtasidagi transfer urushlari doimo futbol olamining diqqat markazida bo‘lib kelgan. Kilian Mbappe transferidan so‘ng parijliklar Madrid grandiga o‘z yulduzlarini osonlikcha boy berib qo‘ymoqchi emasliklarini ochiq-oydin ko‘rsatishmoqda. Ayniqsa, jamoa Yevropa Chempionlar ligasida zafar quchgan bir davrda, tarkib yadrosini tashkil etuvchi Vitinya va Nevesh kabi figuralarni saqlab qolish klubning kelajakdagi yangi g‘alabalari uchun poydevor vazifasini o‘taydi.
Jahon futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, top-klublar o‘rtasidagi yashirin kelishuvlar va eksklyuziv sport insaydlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…