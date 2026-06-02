«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Jahon chempionati sari tarixiy yurishini boshlash arafasida turgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi okean ortida o‘ziga xos jiddiy imtihondan o‘tdi. Vakillarimiz Kanadaning Edmonton shahrida joylashgan muhtasham stadionda, 50 mingdan ortiq mahalliy ishqibozlarning tinimsiz dastagi ostida bo‘lajak mundial mezbonlariga qarshi nazorat bahsida maydonga tushishdi. Shiddatli kechgan uchrashuvning ikkinchi bo‘limida kanadalik futbolchilar o‘zlarining ikkita xavfli hujumini samarali yakunlab, mazkur o‘yinda 2:0 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirishdi.
Mazkur to‘qnashuv nafaqat yurtimizdagi futbol muxlislarining, balki dunyoning eng grand klublari e’tiborida ham bo‘ldi. Xususan, Angliya Premer-ligasining amaldagi giganti — «Manchester Siti» jamoasi o‘z himoyachisi Abduqodir Husanovning O‘zbekiston bosh jamoasida to‘p surishini alohida kuzatib bordi va o‘zining rasmiy saytida ushbu bahs yuzasidan munosabat bildirdi.
«Shaharliklar» nima deydi: Husanovga qanday baho berildi?
Dunyoning eng kuchli klublaridan biri hisoblangan «Manchester Siti» klubi matbuot xizmati o‘zining mancity.com saytida hamyurtimiz haqida shunday yozadi:
«Abduqodir Husanov O‘zbekiston terma jamoasi safida asosiy tarkibda maydonga chiqdi. Iqtidorli himoyachimiz uchrashuvning dastlabki soniyalaridan to final hushtagi chalingunga qadar yashil maydonda tinimsiz harakat qildi. Biroq uning terma jamoasi Kanadaga qarshi kechgan qizg‘in o‘rtoqlik uchrashuvida 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi».
Amerika qit’asi mezbonlik qiladigan katta futbol bayrami — Jahon chempionati boshlanishiga juda oz vaqt qoldi. Shu sababli sayyoramizning turli burchaklaridagi kuchli terma jamoalar musobaqaga yuqori sport formasida yetib kelish maqsadida mana shunday jiddiy sinov-nazorat uchrashuvlarini o‘tkazishmoqda.
Edmontondagi bahs xronikasi va gollar tafsiloti
Fabio Kannavaro qo‘l ostidagi 22 yoshli himoyachimiz Husanov harakat qilayotgan O‘zbekiston terma jamoasi uchrashuvning birinchi bo‘limida stadiondagi ko‘plab muxlislarda juda ijobiy va ajoyib taassurot qoldirdi. Jamoamiz hujum chizig‘ida vakillarimizda raqib darvozasini ishg‘ol etish uchun bir nechta juda qulay va xavfli vaziyatlar yuzaga keldi. Lekin, mahorat yoki sovuqqonlik yetishmagani tufayli birinchi bo‘limda hisob ochilmadi.
Ikkinchi bo‘limning dastlabki daqiqalari esa mezbonlarning faolligi bilan boshlandi. Tanaffusdan 13 daqiqa o‘tib, ya’ni o‘yinning 58-daqiqasida Jonatan Osorio o‘zbek himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, Kanadani hisobda oldinga olib chiqdi. Vakillarimiz muvozanatni tiklash uchun oldinga intilishgan bir paytda, hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda Maykl Nelson ikkinchi to‘pni darvozamizga joyladi va Jessi Marsh shogirdlarining g‘alabasini mustahkamladi.
Navbatdagi bekat: Raqib — Niderlandiya!
Kanada bilan o‘yin ortda qoldi. Endi milliy terma jamoamiz bor e’tiborini Nyu-York shahrida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi ulkan to‘qnashuvga qaratadi. Okean ortidagi yig‘in doirasida vakillarimiz 8 iyun kuni dunyo futboli grandlaridan biri — Niderlandiya terma jamoasiga qarshi jahon chempionati oldidan so‘nggi nazorat uchrashuvini o‘tkazadi.
«Manchester Siti» klubi o‘z maqolasi yakunida O‘zbekistonning mundialdagi raqiblarini ham eslatib o‘tdi. Eslatib o‘tamiz, yurtdoshlarimiz Jahon chempionatining «K» guruhidan joy olgan bo‘lib, u yerda Portugaliya, Kongo Demokratik Respublikasi hamda Kolumbiya terma jamoalari bilan keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun ayovsiz kurash olib borishadi. Olg‘a, O‘zbekiston!
…