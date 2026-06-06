Rayan Sherki Krishtianu Ronalduni tarixdagi eng buyuk futbolchi deb atadi
“Manchester Siti” yarimhimoyachisi Rayan Sherki futbol tarixidagi eng yaxshi o‘yinchi kim ekani haqida o‘z fikrini bildirdi. Fransiyalik iqtidor egasi uchun bu savolga javob aniq: u Krishtianu Ronalduni barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi deb hisoblaydi.
Telefoot nashriga bergan intervyusida Sherki portugaliyalik yulduzga bo‘lgan hurmatini yashirmadi. Uning aytishicha, Ronaldu nafaqat futboldagi eng katta shaxslardan biri, balki shaxsan uni ilhomlantirgan asosiy inson ham hisoblanadi.
“Ronaldu — tarixdagi eng yaxshi futbolchi. U — mening kumirim va meni eng ko‘p ilhomlantiradigan inson”, — dedi Rayan Sherki.
Bu so‘zlar 22 yoshli futbolchining Krishtianu Ronalduga qanchalik katta hurmat bilan qarashini ko‘rsatadi. Bugungi avlodning ko‘plab yosh futbolchilari aynan Ronalduning intizomi, mehnatkashligi, g‘alabaga chanqoqligi va yillar davomida yuqori saviyani saqlab kelganidan ilhom olib ulg‘aygan. Sherki ham shular qatorida.
Krishtianu Ronaldu futbolda deyarli barcha cho‘qqilarni zabt etgan yulduzlardan biri hisoblanadi. U klublar darajasida ham, Portugaliya milliy terma jamoasi safida ham ulkan natijalarga erishgan. Ammo uning eng katta merosi faqat gollar, rekordlar va sovrinlar bilan cheklanmaydi. Ronaldu butun bir avlodga professionallik nimaligini ko‘rsatib bergan futbolchi sifatida ham qadrlanadi.
Sherkining bunday fikr bildirishi bejiz emas. Yosh yarimhimoyachi hozirda “Manchester Siti” safida to‘p tepmoqda va o‘z faoliyatida yangi cho‘qqilar sari intilayotgan futbolchilardan biri hisoblanadi. Pep Gvardiola tizimida o‘ynash, yuqori raqobatda o‘zini ko‘rsatish va APL kabi kuchli chempionatda ajralib turish har qanday futbolchi uchun katta sinov.
Rayan Sherki so‘nggi vaqtlarda Angliya futbolida e’tibor markaziga chiqmoqda. Avvalroq u PFA talqiniga ko‘ra Premer-liganing eng yaxshi futbolchisi hamda eng yaxshi yosh o‘yinchisi bo‘lishga nomzodlar qatoridan joy olgandi. Bu esa uning mavsum davomidagi barqaror o‘yini va o‘sishi yuqori baholanayotganini anglatadi.
Sherki texnik jihatdan kuchli, to‘p bilan erkin harakat qiladigan, raqibni aldab o‘tish va hujumda kreativ qaror qabul qilish qobiliyatiga ega futbolchi sifatida tanilmoqda. Undagi ijodkorlik va maydondagi erkinlik uni “Manchester Siti”ning muhim futbolchilaridan biriga aylantirishi mumkin.
Ronaldu esa hozir 41 yoshida “An Nasr” safida to‘p tepmoqda. Uning yoshi katta bo‘lishiga qaramay, futbolga bo‘lgan munosabati, mashg‘ulotlardagi intizomi va g‘alabaga intilishi hali ham ko‘pchilik uchun namuna bo‘lib qolmoqda. Aynan shu jihatlar Sherki kabi yosh futbolchilarni ilhomlantiradi.
Futbolda “eng buyuk” kim degan bahs doim davom etadi. Kimdir Ronalduni tanlaydi, kimdir boshqa yulduzlarni. Ammo Sherki o‘z pozitsiyasini aniq bildirdi. U uchun Krishtianu Ronaldu — eng yuqori namuna, futboldagi kumir va ilhom manbai.
Bu fikr yana bir narsani ko‘rsatadi: Ronalduning ta’siri hali ham yangi avlod futbolchilari orasida juda kuchli. U faqat o‘z davrining qahramoni bo‘lib qolmadi, balki keyingi avlodlar uchun ham o‘lchov nuqtasiga aylandi.
Rayan Sherki esa hali faoliyatining boshida. U oldida katta imkoniyatlar, kuchli raqobat va o‘zini isbotlash uchun ko‘plab muhim o‘yinlar turibdi. Agar u Ronaldu kabi mehnat, intizom va doimiy o‘sish yo‘lidan borsa, kelajakda yanada katta natijalarga erishishi mumkin.
Hozircha esa Sherki o‘z kumirini ochiq aytdi. U uchun futbol tarixidagi eng buyuk futbolchi — Krishtianu Ronaldu. Bu gap muxlislar orasida yana bahslarni qizdirishi aniq. Lekin futbol shunisi bilan qiziq: har bir avlodning o‘z qahramoni, har bir futbolchining esa o‘z ilhom manbai bor.
…