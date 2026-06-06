Rayan Sherki Krishtianu Ronalduni tarixdagi eng buyuk futbolchi deb atadi

·75·Sport
Rayan Sherki Krishtianu Ronalduni tarixdagi eng buyuk futbolchi deb atadi

“Manchester Siti” yarimhimoyachisi Rayan Sherki futbol tarixidagi eng yaxshi o‘yinchi kim ekani haqida o‘z fikrini bildirdi. Fransiyalik iqtidor egasi uchun bu savolga javob aniq: u Krishtianu Ronalduni barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi deb hisoblaydi.

Telefoot nashriga bergan intervyusida Sherki portugaliyalik yulduzga bo‘lgan hurmatini yashirmadi. Uning aytishicha, Ronaldu nafaqat futboldagi eng katta shaxslardan biri, balki shaxsan uni ilhomlantirgan asosiy inson ham hisoblanadi.

“Ronaldu — tarixdagi eng yaxshi futbolchi. U — mening kumirim va meni eng ko‘p ilhomlantiradigan inson”, — dedi Rayan Sherki.

Bu so‘zlar 22 yoshli futbolchining Krishtianu Ronalduga qanchalik katta hurmat bilan qarashini ko‘rsatadi. Bugungi avlodning ko‘plab yosh futbolchilari aynan Ronalduning intizomi, mehnatkashligi, g‘alabaga chanqoqligi va yillar davomida yuqori saviyani saqlab kelganidan ilhom olib ulg‘aygan. Sherki ham shular qatorida.

Krishtianu Ronaldu futbolda deyarli barcha cho‘qqilarni zabt etgan yulduzlardan biri hisoblanadi. U klublar darajasida ham, Portugaliya milliy terma jamoasi safida ham ulkan natijalarga erishgan. Ammo uning eng katta merosi faqat gollar, rekordlar va sovrinlar bilan cheklanmaydi. Ronaldu butun bir avlodga professionallik nimaligini ko‘rsatib bergan futbolchi sifatida ham qadrlanadi.

Sherkining bunday fikr bildirishi bejiz emas. Yosh yarimhimoyachi hozirda “Manchester Siti” safida to‘p tepmoqda va o‘z faoliyatida yangi cho‘qqilar sari intilayotgan futbolchilardan biri hisoblanadi. Pep Gvardiola tizimida o‘ynash, yuqori raqobatda o‘zini ko‘rsatish va APL kabi kuchli chempionatda ajralib turish har qanday futbolchi uchun katta sinov.

Rayan Sherki so‘nggi vaqtlarda Angliya futbolida e’tibor markaziga chiqmoqda. Avvalroq u PFA talqiniga ko‘ra Premer-liganing eng yaxshi futbolchisi hamda eng yaxshi yosh o‘yinchisi bo‘lishga nomzodlar qatoridan joy olgandi. Bu esa uning mavsum davomidagi barqaror o‘yini va o‘sishi yuqori baholanayotganini anglatadi.

Sherki texnik jihatdan kuchli, to‘p bilan erkin harakat qiladigan, raqibni aldab o‘tish va hujumda kreativ qaror qabul qilish qobiliyatiga ega futbolchi sifatida tanilmoqda. Undagi ijodkorlik va maydondagi erkinlik uni “Manchester Siti”ning muhim futbolchilaridan biriga aylantirishi mumkin.

Ronaldu esa hozir 41 yoshida “An Nasr” safida to‘p tepmoqda. Uning yoshi katta bo‘lishiga qaramay, futbolga bo‘lgan munosabati, mashg‘ulotlardagi intizomi va g‘alabaga intilishi hali ham ko‘pchilik uchun namuna bo‘lib qolmoqda. Aynan shu jihatlar Sherki kabi yosh futbolchilarni ilhomlantiradi.

Futbolda “eng buyuk” kim degan bahs doim davom etadi. Kimdir Ronalduni tanlaydi, kimdir boshqa yulduzlarni. Ammo Sherki o‘z pozitsiyasini aniq bildirdi. U uchun Krishtianu Ronaldu — eng yuqori namuna, futboldagi kumir va ilhom manbai.

Bu fikr yana bir narsani ko‘rsatadi: Ronalduning ta’siri hali ham yangi avlod futbolchilari orasida juda kuchli. U faqat o‘z davrining qahramoni bo‘lib qolmadi, balki keyingi avlodlar uchun ham o‘lchov nuqtasiga aylandi.

Rayan Sherki esa hali faoliyatining boshida. U oldida katta imkoniyatlar, kuchli raqobat va o‘zini isbotlash uchun ko‘plab muhim o‘yinlar turibdi. Agar u Ronaldu kabi mehnat, intizom va doimiy o‘sish yo‘lidan borsa, kelajakda yanada katta natijalarga erishishi mumkin.

Hozircha esa Sherki o‘z kumirini ochiq aytdi. U uchun futbol tarixidagi eng buyuk futbolchi — Krishtianu Ronaldu. Bu gap muxlislar orasida yana bahslarni qizdirishi aniq. Lekin futbol shunisi bilan qiziq: har bir avlodning o‘z qahramoni, har bir futbolchining esa o‘z ilhom manbai bor.

Rayan CherkiCristiano RonaldoManchester CityPortugalPep Guardiola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchiBugun, 09:14"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladiBugun, 09:06Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiMaks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiBugun, 09:01Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiBugun, 08:53Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi