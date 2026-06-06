O‘zbekiston qatnashadigan mundialni qaysi yulduzlar uydan tomosha qiladi?
2026 yilgi Jahon chempionati O‘zbekiston futbol tarixida alohida sahifa bo‘ladi. Milliy terma jamoamiz ilk bor mundial final bosqichida ishtirok etadi. Bu — o‘zbek futboli uchun katta orzu, katta g‘urur va butun xalq kutgan tarixiy voqea.
Qiziq tomoni, O‘zbekiston maydonga tushadigan ushbu Jahon chempionatini bir qator mashhur futbol yulduzlari televizor orqali kuzatishga majbur bo‘ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda JCH-2026dan chetda qolgan futbolchilardan tuzilgan ramziy jamoa surati tarqaldi. Unda zamonaviy futbolning bir nechta mashhur nomlari aks etgan.
Rasmdagi ramziy tarkibda darvozabon sifatida Janluiji Donnarumma ko‘rsatilgan. Italiyalik posbon xalqaro maydonda katta tajribaga ega, Yevropa chempionatida g‘olib chiqqan futbolchilardan biri hisoblanadi. Ammo Italiya terma jamoasining mundial yo‘llanmasidan quruq qolishi uni ham katta turnirdan chetda qoldirdi.
Himoya chizig‘ida Karreras, Xarri Maguayr, Xausen va Trent Aleksander-Arnold nomlari keltirilgan. Ayniqsa, Aleksander-Arnold va Maguayr kabi Premer-ligada tanilgan futbolchilarning JCH-2026ni uydan tomosha qilishi muxlislar uchun kutilmagan holat sifatida qabul qilinmoqda. Bunday nomlar odatda katta turnirlarda ko‘rinadi, ammo futbol shu — biletni pasport emas, natija beradi.
Yarim himoyada Eduardo Kamavinga, Fil Foden va Dominik Soboslai joy olgan. Kamavinga “Real” safida katta o‘yinlarda toblangan, Foden “Manchester Siti”ning eng iqtidorli futbolchilaridan biri, Soboslai esa Vengriya futboli yetakchisi sifatida tanilgan. Shunga qaramay, ular ham ushbu ramziy jamoaga kiritilgan.
Hujum chizig‘i esa yanada shov-shuvli ko‘rinadi: Xvicha Kvaratsxeliya, Viktor Osimxen va Koul Palmer. Bu uchlikning har biri o‘z klubida katta rol o‘ynaydigan, muxlislar e’tiboridagi futbolchilar sanaladi. Kvaratsxeliya texnikasi va tezkorligi bilan, Osimxen kuchli hujumchi sifatida, Palmer esa so‘nggi yillardagi o‘sishi bilan alohida ajralib turadi.
Biroq futbolda individual mahorat har doim ham terma jamoa muvaffaqiyatini kafolatlamaydi. Jahon chempionatiga chiqish uchun butun jamoa barqaror o‘ynashi, saralash bosqichlarida kerakli natijalarni qo‘lga kiritishi va hal qiluvchi pallada xatoga yo‘l qo‘ymasligi kerak. Shu bois ayrim buyuk yulduzlar mundialdan chetda qoladi, ba’zan esa tarixiy yo‘llanmani ilk bor qo‘lga kiritgan jamoalar katta sahnaga chiqadi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026ga yo‘llanma olgani aynan shu jihatdan juda qimmatli. Milliy jamoamiz yillar davomida orzu qilingan maqsadga erishdi va endi dunyo futboli sahnasida o‘zini ko‘rsatish imkoniyatiga ega. Bu vaqtda esa Donnarumma, Foden, Kvaratsxeliya, Osimxen, Palmer kabi futbolchilar turnirni tomoshabin sifatida kuzatishi mumkin.
Bu holat o‘zbek futbolchilari uchun ham katta motivatsiya bo‘lishi kerak. Chunki Jahon chempionatida ishtirok etish har kimga ham nasib etavermaydi. Dunyo darajasidagi yulduz bo‘lishingiz mumkin, ammo terma jamoangiz yo‘llanma olmasa, mundial sizsiz o‘tadi. O‘zbekiston futbolchilari esa tarixiy imkoniyatni qo‘lga kiritdi.
Rasmdagi ramziy jamoa yana bir haqiqatni eslatadi: Jahon chempionatida qatnashishning o‘zi ulkan yutuq. Albatta, O‘zbekiston oldida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR kabi kuchli raqiblar bor. Ammo vakillarimiz endi orzu qilingan eshikdan kirib bo‘ldi. Endi asosiy vazifa — bu imkoniyatdan munosib foydalanish.
Muxlislar uchun ham bu juda qiziq manzara. Bir tomonda dunyo yulduzlari mundialni televizor orqali tomosha qiladi. Ikkinchi tomonda esa O‘zbekiston terma jamoasi ilk bor maydonga chiqib, mamlakat sharafini himoya qiladi. Bu — futboldagi eng chiroyli adolatlardan biri: katta sahnaga faqat nomlar emas, mehnat va natija olib chiqadi.
Shuning uchun JCH-2026 O‘zbekiston uchun faqat musobaqa emas. Bu o‘zbek futboli haqida dunyoga yangi gap aytish imkoniyati. Bu yosh futbolchilarga “bizdan ham mundialga chiqish mumkin” degan ishonch. Bu muxlislar uchun esa yillar davomida kutilgan tarixiy lahza.
Endi barcha e’tibor milliy jamoamizga qaratiladi. Maydonda har bir daqiqa muhim, har bir epizod tarixiy bo‘ladi. Chetda qolgan yulduzlar esa bu safar katta sahnani ekran orqali kuzatadi. O‘zbekiston esa, nihoyat, o‘sha sahnaning o‘zida bo‘ladi.
…