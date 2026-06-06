Ergashev mundial orzusi va terma jamoaning tayyorgarligi haqida gapirdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni Botirali Ergashev Jahon chempionati oldidan o‘z hissiyotlari, tayyorgarlik jarayoni, jamoadagi ichki muhit va darvozabonlar oldida turgan mas’uliyat haqida fikr bildirdi. Uning so‘zlarida ilk mundial oldidan futbolchilardagi hayajon, ishonch va katta maqsad sari intilish yaqqol seziladi.
Ergashev O‘FA matbuot xizmatiga bergan intervyusida har bir futbolchi uchun Jahon chempionatida ishtirok etish ulkan orzu ekanini ta’kidladi. Uning aytishicha, bu maqsad shaxsan o‘zi uchun ham faoliyatidagi eng katta orzulardan biri bo‘lgan.
“Har bir futbolchi Jahon chempionatida ishtirok etishni orzu qiladi. Bu mening eng katta orzularimdan biri desam bo‘ladi”, — dedi darvozabon.
Haqiqatan ham, O‘zbekiston milliy terma jamoasining ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etishi butun mamlakat futboli uchun tarixiy voqea hisoblanadi. Avvalgi mundiallarda muxlislarimiz turli terma jamoalarga ishqibozlik qilib, ularni ekran orqali kuzatgan bo‘lsa, endi O‘zbekistonning o‘zi katta sahnaga chiqmoqda.
Ergashev ham aynan shu hissiyotni alohida ta’kidladi. U yaqin-yaqingacha Jahon chempionatlarida boshqa jamoalarni qo‘llab-quvvatlab tomosha qilganini, endi esa milliy jamoamiz o‘zi ushbu musobaqada qatnashishini katta baxt sifatida qabul qilayotganini aytdi.
“Yaqin-yaqingacha mundiallarda qaysidir jamoaga muxlislik qilib, tomosha qilardik. Allohga shukr, mana endi o‘zimiz ishtirok etyapmiz. Bu odamni juda xursand qiladi”, — deya qo‘shimcha qildi u.
Darvozabon saralash bosqichi oson kechmaganini ham eslab o‘tdi. Uning fikricha, har bir uchrashuv o‘ziga yarasha og‘ir va muhim bo‘lgan. Ayniqsa, Shimoliy Koreyaga qarshi bahsda O‘tkir Yusupovning penaltini qaytargani jamoa uchun juda katta ahamiyatga ega lahza bo‘lgan.
“Saralash bosqichida oson o‘yinlar bo‘lmadi. Har bir bahs o‘ziga yarasha qiyin o‘tdi. Shimoliy Koreyaga qarshi O‘tkir aka Yusupov penalti qaytargan uchrashuv juda muhim bo‘ldi deb o‘ylayman”, — dedi Ergashev.
Bu epizod haqiqatan ham saralash yo‘lidagi muhim burilishlardan biri sifatida esda qoldi. Katta turnirlarga chiqish yo‘lida ba’zan bitta seyv, bitta gol yoki bitta epizod butun tarixni o‘zgartirishi mumkin. Darvozabonlar uchun esa bunday vaziyatlar alohida mas’uliyat va ruhiy bosimni anglatadi.
Ergashev Jahon chempionatida darvozabonlar oldidagi asosiy maqsad haqida ham gapirdi. Uning aytishicha, har bir posbon uchun eng katta vazifa — darvozani daxlsiz saqlash, ya’ni quruq o‘yin o‘tkazishdir. Mundialda raqiblar darajasi yuqori bo‘lgani sabab bu maqsad oson emas, ammo aynan shunday o‘yinlar darvozabonlarning haqiqiy saviyasini ko‘rsatib beradi.
“Mundialda asosiy maqsad — quruq o‘yin o‘tkazish”, — dedi u.
Shu bilan birga, Botirali terma jamoadagi ichki muhit haqida ham ijobiy fikr bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa ichida kayfiyat yaxshi, futbolchilar bir maqsad atrofida birlashgan va bahslarga jiddiy tayyorgarlik ko‘rmoqda.
“Alhamdulillah, ichki muhit a’lo darajada. Yaxshi kayfiyatda bahslarga tayyorgarlik ko‘ryapmiz”, — dedi Ergashev.
Darvozabon mashg‘ulotlardagi yuklama va tayyorgarlik jarayoni haqida ham to‘xtaldi. Uning aytishicha, hozir terma jamoa yuqori intensivlikka moslashish ustida ishlamoqda. Chunki Jahon chempionatida o‘yin tempi juda yuqori bo‘ladi, har bir futbolchi tez qaror qabul qilishi, doimiy harakatda bo‘lishi va katta bosimga tayyor turishi kerak.
“Mashg‘ulotlarda ham yuqori intensivlik bo‘yicha mashqlar olib boryapmiz. Jahon chempionatida temp juda yuqori bo‘ladi, shunga moslashish uchun hozirdan tayyorgarlik ko‘rishimiz kerak va biz shu bosqichdan o‘tishimiz kerak deb o‘ylayman”, — dedi u.
Bu fikr juda muhim. Chunki Osiyo futboli va Jahon chempionati darajasidagi o‘yinlar o‘rtasida katta farq bor. Mundialda raqiblar tezroq harakat qiladi, hujumchilar kam imkoniyatdan ham foydalanadi, xatolar esa darhol jazolanadi. Darvozabon uchun bu bosim yanada kuchliroq bo‘ladi.
Ergashev kuchli hujumchilarga qarshi o‘ynashni yoqimli sinov sifatida qabul qilishini ham ta’kidladi. Uning fikricha, aynan yuqori saviyali raqiblarga qarshi bahslarda futbolchining haqiqiy salohiyati ochiladi. Bu, bir tomondan, katta xavf, ikkinchi tomondan esa o‘zini ko‘rsatish uchun zo‘r imkoniyat.
“Yuqori saviyali hujumchilarga qarshi o‘ynash ham yoqimli. Sababi, kuchlilarga qarshi bahsda sizning salohiyatingiz ko‘proq namoyon bo‘ladi. Bu o‘zimizni sinab olish uchun ham yaxshi imkoniyat”, — dedi darvozabon.
Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasini kuchli raqiblar kutib turibdi. Bunday uchrashuvlarda darvozabonlarning har bir harakati katta ahamiyat kasb etadi. To‘g‘ri pozitsiya tanlash, zarbalarga tayyor turish, himoyachilarni boshqarish va ruhiy barqarorlik — bularning barchasi hal qiluvchi omil bo‘lishi mumkin.
Ergashev milliy jamoa mundialda jamoaviy o‘yin ko‘rsatib, hech kimdan kam emasligini isbotlashga harakat qilishini ham aytdi. U muxlislarni xursand qilish jamoa uchun katta maqsad ekanini ta’kidladi.
“Xudo xohlasa, musobaqada jamoaviy o‘yin ko‘rsatib, hech kimdan kam emasligimizni isbotlaymiz. Yaxshi o‘yin namoyish etib, muxlislarimizni ham xursand qilamiz degan umiddamiz”, — dedi u.
Bu so‘zlar milliy jamoadagi umumiy kayfiyatni ochib beradi: futbolchilar raqiblar kuchli ekanini tushunishadi, ammo maydonga qo‘rqib chiqish niyati yo‘q. Aksincha, ular o‘z imkoniyatini sinash, mamlakat sharafini himoya qilish va muxlislarga munosib o‘yin ko‘rsatishni istashmoqda.
Suhbat yakunida Ergashev yosh futbolchilar orasida Abbosbek Fayzullayevning o‘yini unga ko‘proq yoqishini ham aytdi. U Abbosning driblingi, kreativ harakatlari va hujumdagi noodatiy qarorlari darvozabonlar uchun ham qiyinchilik tug‘dirishini ta’kidladi.
“Yosh futbolchilar orasida Abbos Fayzullayevning o‘yinlari ko‘proq yoqadi. Shuningdek, uning driblinglari va kreativligi darvozabonlarga ham qiyinchilik tug‘diradi”, — dedi Ergashev.
Abbosbek Fayzullayev so‘nggi yillarda milliy jamoamizning eng yorqin futbolchilaridan biriga aylandi. Uning tezkorligi, texnik harakatlari va kreativ fikrlashi O‘zbekiston hujumiga yangi rang qo‘shmoqda. Darvozabonning ham uni alohida e’tirof etishi Abbosning mashg‘ulotlarda ham qanchalik xavfli ijrochi ekanini ko‘rsatadi.
Botirali Ergashevning intervyusi Jahon chempionati oldidan jamoadagi ruhiyatni ko‘rsatib berdi. Orzu amalga oshdi, ammo endi asosiy sinov boshlanmoqda. Mundialga chiqish — tarix. Unda munosib o‘yin ko‘rsatish esa yangi vazifa.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi ilk bor dunyo sahnasiga chiqar ekan, har bir futbolchi, har bir darvozabon va har bir murabbiy zimmasida katta mas’uliyat bor. Ergashev aytganidek, jamoa hech kimdan kam emasligini maydonda isbotlashga harakat qiladi. Muxlislar esa shu ishonch, shu mehnat va shu orzuning natijasini sabrsizlik bilan kutmoqda.
…